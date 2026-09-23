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ИБП Powercom Raptor RPT-800AP 480W black (792811) купить с доставкой в Москве
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ИБП Powercom Raptor RPT-800AP 480W black (792811)

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ИБП Powercom Raptor RPT-800AP 480W black (792811) - фото 1
ИБП Powercom Raptor RPT-800AP 480W black (792811) - фото 2
ИБП Powercom Raptor RPT-800AP 480W black (792811) - фото 3
ИБП Powercom Raptor RPT-800AP 480W black (792811) - фото 4
ИБП Powercom Raptor RPT-800AP 480W black (792811) - фото 5
ИБП Powercom Raptor RPT-800AP 480W black (792811) - фото 6
ИБП Powercom Raptor RPT-800AP 480W black (792811) - фото 7
ИБП Powercom Raptor RPT-800AP 480W black (792811) - фото 8
ИБП Powercom Raptor RPT-800AP 480W black (792811) - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
ИБП
Форм-фактор
Tower
Топология
линейно-интерактивный
Активная мощность, Вт
480
Полная мощность, ВА
800
Количество фаз
1
Время работы при полной нагрузке
1
Тип розеток
С13
Общее количество розеток
3
  • ИБП Powercom Raptor RPT-800AP 480W black (792811) - фото 1
  • ИБП Powercom Raptor RPT-800AP 480W black (792811) - фото 2
  • ИБП Powercom Raptor RPT-800AP 480W black (792811) - фото 3
  • ИБП Powercom Raptor RPT-800AP 480W black (792811) - фото 4
  • ИБП Powercom Raptor RPT-800AP 480W black (792811) - фото 5
  • ИБП Powercom Raptor RPT-800AP 480W black (792811) - фото 6
  • ИБП Powercom Raptor RPT-800AP 480W black (792811) - фото 7
  • ИБП Powercom Raptor RPT-800AP 480W black (792811) - фото 8
  • ИБП Powercom Raptor RPT-800AP 480W black (792811) - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
6 260 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 644789
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Характеристики

Бренд
Powercom
Тип товара
ИБП
Форм-фактор
Tower
Топология
линейно-интерактивный
Активная мощность, Вт
480
Полная мощность, ВА
800
Количество фаз
1
Тип формы напряжения
модифицированная синусоида
Защита локальной сети
да
Время переключения на батарею, мс
4
Время работы при полной нагрузке
1
Мин. входное напряжение, В
162
Макс. входное напряжение, В
290
Тип батареи
свинцово-кислотный
Тип розеток
С13
Общее количество розеток
3
Габаритные размеры (ШхВхГ)
100 х 278 х 140 мм
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
33х23х14
Вес, кг.
4.77

Описание товара ИБП Powercom Raptor RPT-800AP 480W black (792811)

ИБП Powercom Raptor RPT-800AP 480W black (792811) Деньги, которые вы можете утратить, когда из-за перепада напряжения сгорит дорогостоящее оборудование, поможет уберечь источник бесперебойного питания POWERCOM Raptor RPT-800AP. Компактные габариты позволят разместить его в любом помещении. В своей комплектации он имеет 3 розетки, а выходная мощность составляет 800 ВА (480 Вт), чего хватит для содержания небольшого количества офисной или домашней техники. При возникновении аварий и неполадок на линии устройство переходит на работу от батареи. Заряда хватает на 13 минут, в течение которых можно безопасно завершить работу подключенного оборудования. Источник бесперебойного питания POWERCOM Raptor RPT-800AP оснащен специальными индикаторами, с помощью которых можно мониторить состояние аккумулятора и перегрузок сети. К тому же управлять и контролировать UPS и нагрузку можно через компьютер благодаря USB-интерфейсу.

Отзывы о товаре ИБП Powercom Raptor RPT-800AP 480W black (792811)




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Характеристики
Бренд
Powercom
Тип товара
ИБП
Форм-фактор
Tower
Топология
линейно-интерактивный
Активная мощность, Вт
480
Полная мощность, ВА
800
Количество фаз
1
Тип формы напряжения
модифицированная синусоида
Защита локальной сети
да
Время переключения на батарею, мс
4
Время работы при полной нагрузке
1
Мин. входное напряжение, В
162
Развернуть
Макс. входное напряжение, В
290
Тип батареи
свинцово-кислотный
Тип розеток
С13
Общее количество розеток
3
Габаритные размеры (ШхВхГ)
100 х 278 х 140 мм
Страна производитель
Китай
Описание
ИБП Powercom Raptor RPT-800AP 480W black (792811) Деньги, которые вы можете утратить, когда из-за перепада напряжения сгорит дорогостоящее оборудование, поможет уберечь источник бесперебойного питания POWERCOM Raptor RPT-800AP. Компактные габариты позволят разместить его в любом помещении. В своей комплектации он имеет 3 розетки, а выходная мощность составляет 800 ВА (480 Вт), чего хватит для содержания небольшого количества офисной или домашней техники. При возникновении аварий и неполадок на линии устройство переходит на работу от батареи. Заряда хватает на 13 минут, в течение которых можно безопасно завершить работу подключенного оборудования. Источник бесперебойного питания POWERCOM Raptor RPT-800AP оснащен специальными индикаторами, с помощью которых можно мониторить состояние аккумулятора и перегрузок сети. К тому же управлять и контролировать UPS и нагрузку можно через компьютер благодаря USB-интерфейсу.
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Доставка
Отзывы


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