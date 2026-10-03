ИБП Powercom RPT-800A 480W черный 3*IEC320
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Характеристики
Описание товара ИБП Powercom RPT-800A 480W черный 3*IEC320
Источники бесперебойного питания (ИБП) Powercom представляют собой надежное решение для защиты вашего оборудования от перебоев в электроснабжении и скачков напряжения. Эта модель сочетает в себе эффективность, высокие технические характеристики и продуманный дизайн. ИБП Powercom обладает активной мощностью 480 Вт и полной мощностью 800 В·А, что обеспечивает стабильное электрическое питание и защиту подключенных устройств. Устройство выполнено в форм-факторе Tower и весит всего 4,4 кг, что упрощает его установку и перемещение. Основные функциональные возможности ИБП Powercom включают три розетки с питанием от батареи, позволяя подключить одновременно несколько устройств. Благодаря линейно-интерактивной топологии и времени переключения на батарею всего 4 мс, устройство обеспечивает быстрое реагирование на перебои электропитания, поддерживая стабильность работы техники. ИБП Powercom защитит вашу локальную сеть от возможных сбоев, а также справится с импульсными помехами, поглощая до 460 Дж энергии. Тем не менее, защита телефонной линии в данной модели не предусмотрена, что стоит учитывать при выборе устройства для ваших нужд. ИБП генерирует модифицированную синусоиду, что делает его подходящим для большинства бытовых и офисных приборов. Произведенный в Китае под брендом Powercom, данный источник бесперебойного питания является качественным продуктом с проверенной надежностью. В целом, этот ИБП представляет собой отличный выбор для тех, кому необходима надежная защита для локальных устройств от нестабильного электроснабжения.
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Теги товара: линейно-интерактивные
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Теги товара: линейно-интерактивные
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