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ИБП ExeGate SpecialPro Smart LLB-1200.LCD.AVR.C13.RJ.USB (EP285492RUS) купить с доставкой в Москве
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ИБП ExeGate SpecialPro Smart LLB-1200.LCD.AVR.C13.RJ.USB (EP285492RUS)

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ИБП ExeGate SpecialPro Smart LLB-1200.LCD.AVR.C13.RJ.USB (EP285492RUS) - фото 1
ИБП ExeGate SpecialPro Smart LLB-1200.LCD.AVR.C13.RJ.USB (EP285492RUS) - фото 2
ИБП ExeGate SpecialPro Smart LLB-1200.LCD.AVR.C13.RJ.USB (EP285492RUS) - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
ИБП
Форм-фактор
Tower
Топология
линейно-интерактивный
Активная мощность, Вт
750
Полная мощность, ВА
1200
Количество фаз
1
Время работы при полной нагрузке
1
Тип розеток
С13
Общее количество розеток
8
  • ИБП ExeGate SpecialPro Smart LLB-1200.LCD.AVR.C13.RJ.USB (EP285492RUS) - фото 1
  • ИБП ExeGate SpecialPro Smart LLB-1200.LCD.AVR.C13.RJ.USB (EP285492RUS) - фото 2
  • ИБП ExeGate SpecialPro Smart LLB-1200.LCD.AVR.C13.RJ.USB (EP285492RUS) - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
6 130 руб. 
Начислим 112 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 726697
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ИБП ExeGate SpecialPro Smart LLB-1200.LCD.AVR.C13.RJ.USB (EP285492RUS)
6 130 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
EXEGATE
Тип товара
ИБП
Форм-фактор
Tower
Топология
линейно-интерактивный
Особенности
Устройства этой серии предназначены, помимо использования в обычных офисных условиях, так же и для использования в неблагоприятных условиях, в промышленных и производственных помещениях. ИБП этой серии отличаются повышенной надежностью и защитой за счет использования полностью металлического корпуса.Данная серия отличается от серии SpecialPro UNB расширенными возможностями управления и контроля параметров и функций ИБП за счет, в частности, использования многфункционального LCD дисплея.
Активная мощность, Вт
750
Полная мощность, ВА
1200
Количество фаз
1
Тип формы напряжения
модифицированная синусоида
Защита телефонной линии
да
Защита локальной сети
да
Время переключения на батарею, мс
8
Время работы при полной нагрузке
1
Мин. входное напряжение, В
140
Макс. входное напряжение, В
300
Тип батареи
свинцово-кислотный
Тип розеток
С13
Общее количество розеток
8
Габаритные размеры (ШхВхГ)
345 x 123 x 189 мм
Страна производитель
Китай
Вес, кг.
10.25

Описание товара ИБП ExeGate SpecialPro Smart LLB-1200.LCD.AVR.C13.RJ.USB (EP285492RUS)

Источники бесперебойного питания (ИБП) ExeGate представляют собой надежные и эффективные решения для защиты ваших устройств от сбоев в электропитании. Этот линейно-интерактивный ИБП с форм-фактором Tower обладает полной мощностью 1200 В·А и активной мощностью 750 Вт, что обеспечивает уверенную работу подключенного оборудования даже при перебоях в сети. Одной из ключевых характеристик данного устройства является его компактность и удобство в использовании. При весе всего 10,7 кг, его легко интегрировать в различные рабочие пространства. Переключение на батарею осуществляется за считанные 8 миллисекунд, что минимизирует риск прерывания работы важного оборудования. ExeGate уделяет особое внимание защите информационных коммуникаций: предусмотрена защита как локальной сети, так и телефонной линии, что повышает уровень безопасности и надежности вашей системы. ИБП способен стабильно работать в диапазоне входного напряжения от 140 до 300 В, гарантируя защиту от колебаний напряжения. Время автономной работы при полной нагрузке составляет 1 минуту, что дает достаточно времени для безопасного завершения работы систем и предотвращения потери данных. С такими характеристиками, источники бесперебойного питания ExeGate являются отличным выбором для защиты вашего оборудования дома и в офисе.

Отзывы о товаре ИБП ExeGate SpecialPro Smart LLB-1200.LCD.AVR.C13.RJ.USB (EP285492RUS)




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Характеристики
Бренд
EXEGATE
Тип товара
ИБП
Форм-фактор
Tower
Топология
линейно-интерактивный
Особенности
Устройства этой серии предназначены, помимо использования в обычных офисных условиях, так же и для использования в неблагоприятных условиях, в промышленных и производственных помещениях. ИБП этой серии отличаются повышенной надежностью и защитой за счет использования полностью металлического корпуса.Данная серия отличается от серии SpecialPro UNB расширенными возможностями управления и контроля параметров и функций ИБП за счет, в частности, использования многфункционального LCD дисплея.
Активная мощность, Вт
750
Полная мощность, ВА
1200
Количество фаз
1
Тип формы напряжения
модифицированная синусоида
Защита телефонной линии
да
Защита локальной сети
да
Время переключения на батарею, мс
8
Развернуть
Время работы при полной нагрузке
1
Мин. входное напряжение, В
140
Макс. входное напряжение, В
300
Тип батареи
свинцово-кислотный
Тип розеток
С13
Общее количество розеток
8
Габаритные размеры (ШхВхГ)
345 x 123 x 189 мм
Страна производитель
Китай
Описание
Источники бесперебойного питания (ИБП) ExeGate представляют собой надежные и эффективные решения для защиты ваших устройств от сбоев в электропитании. Этот линейно-интерактивный ИБП с форм-фактором Tower обладает полной мощностью 1200 В·А и активной мощностью 750 Вт, что обеспечивает уверенную работу подключенного оборудования даже при перебоях в сети. Одной из ключевых характеристик данного устройства является его компактность и удобство в использовании. При весе всего 10,7 кг, его легко интегрировать в различные рабочие пространства. Переключение на батарею осуществляется за считанные 8 миллисекунд, что минимизирует риск прерывания работы важного оборудования. ExeGate уделяет особое внимание защите информационных коммуникаций: предусмотрена защита как локальной сети, так и телефонной линии, что повышает уровень безопасности и надежности вашей системы. ИБП способен стабильно работать в диапазоне входного напряжения от 140 до 300 В, гарантируя защиту от колебаний напряжения. Время автономной работы при полной нагрузке составляет 1 минуту, что дает достаточно времени для безопасного завершения работы систем и предотвращения потери данных. С такими характеристиками, источники бесперебойного питания ExeGate являются отличным выбором для защиты вашего оборудования дома и в офисе.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Купить ИБП ExeGate SpecialPro Smart LLB-1200.LCD.AVR.C13.RJ.USB (EP285492RUS) - по цене 6130 руб. в Москве с доставкой или самовывозом. Заказ можно оформить на нашем сайте kotofoto.ru или по телефону 8(495)137-52-98. Вы можете забрать товар в одном из пунктов самовывоза в Москве или оформить доставку на дом в удобное для Вас время.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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