ИБП Powercom SPIDER SPD-450N
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Характеристики
Описание товара ИБП Powercom SPIDER SPD-450N
Источники бесперебойного питания (ИБП) Powercom представляют собой надежное решение для защиты ваших электронных устройств от перебоев в электроснабжении. Этот ИБП имеет типоразмер Tower, что позволяет его удобно разместить на рабочем месте или в серверной. Powercom использует резервную (оффлайн) топологию, обеспечивая мгновенный переход на питание от батареи при обнаружении проблем в электросети. С активной мощностью 270 Вт и полной мощностью 450 В·А, он способен обеспечивать энергией подключенные устройства, сохраняя их в рабочем состоянии при кратковременных отключениях или перепадах напряжения. В наличии одна фаза электропитания. ИБП от Powercom генерирует модифицированную синусоиду, что делает его подходящим для эксплуатации с различными бытовыми и офисными приборами. Переход на батарейное питание осуществляется всего за 6 миллисекунд, что гарантирует минимальное влияние на работу подключенных устройств. При полной нагрузке устройство способно работать от батареи в течение одной минуты, предоставляя пользователю достаточно времени для сохранения данных и корректного завершения работы. Поддерживаются входные напряжения от 160 В до 300 В, что расширяет диапазон условий, в которых устройство может эффективно работать. ИБП оснащен свинцово-кислотной батареей, обеспечивающей надежное резервное питание. Все подключаемые устройства можно удобно разместить при помощи 8 электрических розеток типа EURO (CEE 7), что достаточно для современного рабочего места или серверного решения. ИБП Powercom — это идеальное сочетание надежности, производительности и удобства использования, обеспечивающего защиту ваших устройств от непредвиденных проблем с электропитанием.
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