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Комплект для монтажа Ippon Innova RT 1-3K/Smart Winner New (ИБП и доп батарей) купить с доставкой в Москве
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Комплект для монтажа Ippon Innova RT 1-3K/Smart Winner New (ИБП и доп батарей)

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Комплект для монтажа Ippon Innova RT 1-3K/Smart Winner New (ИБП и доп батарей) - фото 1
Комплект для монтажа Ippon Innova RT 1-3K/Smart Winner New (ИБП и доп батарей) - фото 2
Комплект для монтажа Ippon Innova RT 1-3K/Smart Winner New (ИБП и доп батарей) - фото 3
Комплект для монтажа Ippon Innova RT 1-3K/Smart Winner New (ИБП и доп батарей) - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Источники бесперебойного питания
Активная мощность, Вт
0
Полная мощность, ВА
0
  • Комплект для монтажа Ippon Innova RT 1-3K/Smart Winner New (ИБП и доп батарей) - фото 1
  • Комплект для монтажа Ippon Innova RT 1-3K/Smart Winner New (ИБП и доп батарей) - фото 2
  • Комплект для монтажа Ippon Innova RT 1-3K/Smart Winner New (ИБП и доп батарей) - фото 3
  • Комплект для монтажа Ippon Innova RT 1-3K/Smart Winner New (ИБП и доп батарей) - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
6 460 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 68245
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Характеристики

Бренд
Ippon
Тип товара
Источники бесперебойного питания
Особенности
Для монтажа ИБП в 19" стойку
Активная мощность, Вт
0
Полная мощность, ВА
0
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
30х15х15
Вес, кг.
1.75

Описание товара Комплект для монтажа Ippon Innova RT 1-3K/Smart Winner New (ИБП и доп батарей)

Комплект для монтажа в 19" стойку 650014 от Ippon для Innova RT 1000/1500/2000/3000.

Отзывы о товаре Комплект для монтажа Ippon Innova RT 1-3K/Smart Winner New (ИБП и доп батарей)




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Характеристики
Бренд
Ippon
Тип товара
Источники бесперебойного питания
Особенности
Для монтажа ИБП в 19" стойку
Активная мощность, Вт
0
Полная мощность, ВА
0
Страна производитель
Китай
Описание
Комплект для монтажа в 19" стойку 650014 от Ippon для Innova RT 1000/1500/2000/3000.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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