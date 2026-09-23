ИБП Ippon Back Verso 800 (751623)
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Описание товара ИБП Ippon Back Verso 800 (751623)
Источники бесперебойного питания Ippon представляют собой надежное решение для защиты вашей техники от перебоев в электроэнергии. Этот ИБП весит 4,1 кг и имеет активную мощность 480 Вт, что позволяет эффективно поддерживать работу подключенных устройств в критические моменты. Полная мощность устройства составляет 800 В·А, обеспечивая достаточный резерв для временного питания. Среди ключевых характеристик этого источника — наличие модифицированной синусоидальной формы напряжения и резервной (оффлайн) топологии, что делает его идеальным выбором для домашнего и офисного использования. Ippon предлагает 6 розеток, из которых 4 работают от батареи, обеспечивая гибкость в подключении вашого оборудования. Встроенная защита телефонной линии и локальной сети добавляет дополнительный уровень безопасности, предотвращая поломки из-за скачков напряжения и других сбоев в сети. Минимальное входное напряжение составляет 180 В, что позволяет устройству стабильно функционировать даже при нестабильной сети. Время работы при полной нагрузке составляет 1 минуту, что обеспечивает временное питание и возможность безопасного завершения работы на подключенных устройствах. ИБП Ippon выполнен в форм-факторе Tower, что делает его компактным и удобным для установки в любом помещении. Это устройство предназначено для работы в однофазных электрических системах, предлагая простоту и эффективность в защите вашей аппаратуры.
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Похожие товары
-
В наличииЦена 9 430 руб.2358 руб. в СплитИБП ExeGate SpecialPro Smart LLB-2000.LCD.AVR.C13.RJ.USB (EP2855...
-
В наличииЦена 9 510 руб.2378 руб. в СплитИБП ExeGate SpecialPro Smart LLB-2200.LCD.AVR.C13.RJ.USB (EP2855...
-
В наличииЦена 9 580 руб.2395 руб. в СплитИБП Powercom Spider SPD-550U LCD USB 330Вт 550ВА черный
-
В наличииЦена 9 710 руб.2428 руб. в СплитИБП ExeGate SpecialPro UNB-2000.LED.AVR.EURO.RJ.USB (EP285515RUS...
-
В наличииЦена 9 770 руб.2443 руб. в СплитИБП Powercom IMD-625AP (3 кабеля)
-
В наличииЦена 10 040 руб.2510 руб. в СплитИБП ExeGate SpecialPro UNB-2000.LED.AVR.EURO.RJ (EP285516RUS)
-
В наличииЦена 10 380 руб.2595 руб. в СплитИБП APC Easy UPS BV800I-GR
-
В наличииЦена 10 390 руб.2598 руб. в СплитИБП Ippon Back Power Pro II Euro 850 черный (1005575)
-
В наличииЦена 10 460 руб.2615 руб. в СплитИБП Powercom Spider SPD-750U LCD
-
В наличииЦена 10 510 руб.2628 руб. в СплитИБП ExeGate SpecialPro Smart LLB-2200 (EP285531RUS)
-
В наличииЦена 10 510 руб.2628 руб. в СплитИБП Powercom WOW-1000 U
-
В наличииЦена 10 930 руб.2733 руб. в СплитИБП ExeGate ServerRM UNL-1500.LCD.AVR.2SH.4C13.RJ.USB.3U (EX2930...
Отзывы о товаре ИБП Ippon Back Verso 800 (751623)