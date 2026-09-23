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ИБП Ippon Back Verso 800 (751623) купить с доставкой в Москве
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ИБП Ippon Back Verso 800 (751623)

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ИБП Ippon Back Verso 800 (751623) - фото 1
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ИБП Ippon Back Verso 800 (751623) - фото 7
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Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
ИБП
Форм-фактор
Tower
Топология
Резервный (Оффлайн)
Активная мощность, Вт
480
Полная мощность, ВА
800
Количество фаз
1
Время работы при полной нагрузке
1
Тип розеток
EURO (CEE 7)
Общее количество розеток
6
  • ИБП Ippon Back Verso 800 (751623) - фото 1
  • ИБП Ippon Back Verso 800 (751623) - фото 2
  • ИБП Ippon Back Verso 800 (751623) - фото 3
  • ИБП Ippon Back Verso 800 (751623) - фото 4
  • ИБП Ippon Back Verso 800 (751623) - фото 5
  • ИБП Ippon Back Verso 800 (751623) - фото 6
  • ИБП Ippon Back Verso 800 (751623) - фото 7
  • ИБП Ippon Back Verso 800 (751623) - фото 8
  • ИБП Ippon Back Verso 800 (751623) - фото 9
  • ИБП Ippon Back Verso 800 (751623) - фото 10
  • ИБП Ippon Back Verso 800 (751623) - фото 11
  • ИБП Ippon Back Verso 800 (751623) - фото 12
  • ИБП Ippon Back Verso 800 (751623) - фото 13
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
9 890 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 473917
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Характеристики

Бренд
Ippon
Тип товара
ИБП
Форм-фактор
Tower
Топология
Резервный (Оффлайн)
Особенности
батарея 12V9Ahx1 шт
Активная мощность, Вт
480
Полная мощность, ВА
800
Количество фаз
1
Тип формы напряжения
модифицированная синусоида
Защита телефонной линии
да
Защита локальной сети
да
Время работы при полной нагрузке
1
Мин. входное напряжение, В
180
Макс. входное напряжение, В
270
Тип батареи
свинцово-кислотный
Тип розеток
EURO (CEE 7)
Общее количество розеток
6
Количество розеток с питанием от батареи
4
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
61х43х30
Вес, кг.
4.35

Описание товара ИБП Ippon Back Verso 800 (751623)

Источники бесперебойного питания Ippon представляют собой надежное решение для защиты вашей техники от перебоев в электроэнергии. Этот ИБП весит 4,1 кг и имеет активную мощность 480 Вт, что позволяет эффективно поддерживать работу подключенных устройств в критические моменты. Полная мощность устройства составляет 800 В·А, обеспечивая достаточный резерв для временного питания. Среди ключевых характеристик этого источника — наличие модифицированной синусоидальной формы напряжения и резервной (оффлайн) топологии, что делает его идеальным выбором для домашнего и офисного использования. Ippon предлагает 6 розеток, из которых 4 работают от батареи, обеспечивая гибкость в подключении вашого оборудования. Встроенная защита телефонной линии и локальной сети добавляет дополнительный уровень безопасности, предотвращая поломки из-за скачков напряжения и других сбоев в сети. Минимальное входное напряжение составляет 180 В, что позволяет устройству стабильно функционировать даже при нестабильной сети. Время работы при полной нагрузке составляет 1 минуту, что обеспечивает временное питание и возможность безопасного завершения работы на подключенных устройствах. ИБП Ippon выполнен в форм-факторе Tower, что делает его компактным и удобным для установки в любом помещении. Это устройство предназначено для работы в однофазных электрических системах, предлагая простоту и эффективность в защите вашей аппаратуры.

Отзывы о товаре ИБП Ippon Back Verso 800 (751623)




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Характеристики
Бренд
Ippon
Тип товара
ИБП
Форм-фактор
Tower
Топология
Резервный (Оффлайн)
Особенности
батарея 12V9Ahx1 шт
Активная мощность, Вт
480
Полная мощность, ВА
800
Количество фаз
1
Тип формы напряжения
модифицированная синусоида
Защита телефонной линии
да
Защита локальной сети
да
Время работы при полной нагрузке
1
Развернуть
Мин. входное напряжение, В
180
Макс. входное напряжение, В
270
Тип батареи
свинцово-кислотный
Тип розеток
EURO (CEE 7)
Общее количество розеток
6
Количество розеток с питанием от батареи
4
Страна производитель
Китай
Описание
Источники бесперебойного питания Ippon представляют собой надежное решение для защиты вашей техники от перебоев в электроэнергии. Этот ИБП весит 4,1 кг и имеет активную мощность 480 Вт, что позволяет эффективно поддерживать работу подключенных устройств в критические моменты. Полная мощность устройства составляет 800 В·А, обеспечивая достаточный резерв для временного питания. Среди ключевых характеристик этого источника — наличие модифицированной синусоидальной формы напряжения и резервной (оффлайн) топологии, что делает его идеальным выбором для домашнего и офисного использования. Ippon предлагает 6 розеток, из которых 4 работают от батареи, обеспечивая гибкость в подключении вашого оборудования. Встроенная защита телефонной линии и локальной сети добавляет дополнительный уровень безопасности, предотвращая поломки из-за скачков напряжения и других сбоев в сети. Минимальное входное напряжение составляет 180 В, что позволяет устройству стабильно функционировать даже при нестабильной сети. Время работы при полной нагрузке составляет 1 минуту, что обеспечивает временное питание и возможность безопасного завершения работы на подключенных устройствах. ИБП Ippon выполнен в форм-факторе Tower, что делает его компактным и удобным для установки в любом помещении. Это устройство предназначено для работы в однофазных электрических системах, предлагая простоту и эффективность в защите вашей аппаратуры.
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Отзывы


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