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ИБП Ippon Back Power Pro II Euro 850 черный (1005575) купить с доставкой в Москве
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ИБП Ippon Back Power Pro II Euro 850 черный (1005575)

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ИБП Ippon Back Power Pro II Euro 850 черный (1005575) - фото 2
ИБП Ippon Back Power Pro II Euro 850 черный (1005575) - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
ИБП
Форм-фактор
Tower
Топология
линейно-интерактивный
Активная мощность, Вт
480
Полная мощность, ВА
850
Количество фаз
1
Время работы при полной нагрузке
1
Тип розеток
EURO (CEE 7)
Общее количество розеток
2
  • ИБП Ippon Back Power Pro II Euro 850 черный (1005575) - фото 1
  • ИБП Ippon Back Power Pro II Euro 850 черный (1005575) - фото 2
  • ИБП Ippon Back Power Pro II Euro 850 черный (1005575) - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
10 390 руб. 
Начислим 411 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 250979
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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ИБП Ippon Back Power Pro II Euro 850 черный (1005575)
10 390 руб.
  • Гарантия производителя: 1 год
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Ippon
Тип товара
ИБП
Форм-фактор
Tower
Топология
линейно-интерактивный
Особенности
фильтрация помех, холодный старт
Активная мощность, Вт
480
Полная мощность, ВА
850
Количество фаз
1
Тип формы напряжения
модифицированная синусоида
Защита телефонной линии
да
Защита локальной сети
да
Время переключения на батарею, мс
4
Время работы при полной нагрузке
1
Мин. входное напряжение, В
160
Макс. входное напряжение, В
290
Тип батареи
свинцово-кислотный
Тип розеток
EURO (CEE 7)
Общее количество розеток
2
Количество розеток с питанием от батареи
2
Габаритные размеры (ШхВхГ)
289х96х138 мм
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
34х23х14
Вес, кг.
5.5

Описание товара ИБП Ippon Back Power Pro II Euro 850 черный (1005575)

Источники бесперебойного питания Ippon представляют собой надежное решение для защиты электрооборудования от непредвиденных сбоев в электроснабжении. Этот ИБП линейно-интерактивного типа с форм-фактором Tower обеспечивает стабильную и эффективную работу подключенных устройств. С активной мощностью 480 Вт и полной мощностью 850 В·А, он отлично подходит для использования в домашних или малых офисных условиях. ИБП Ippon оснащен двумя розетками с питанием от батареи, что позволяет подключать критически важные устройства, такие как компьютеры или маршрутизаторы, и обеспечивать их работу даже в случае полного отключения электричества. При этом устройство предлагает защиту локальной сети и телефонной линии, что важно для предотвращения перенапряжений и скачков напряжения. Благодаря топологии линейно-интерактивного типа, ИБП обеспечивает стабильное выходное напряжение и минимальное время переключения на батарею – всего 4 миллисекунды, что гарантирует мгновенную реакцию на изменения в электросети. При полной нагрузке время автономной работы составляет 1 минуту, что достаточно для сохранения данных и корректного завершения работы системы. Весом 4,8 кг, это устройство является компактным и не занимает много места. Тип выходного напряжения — модифицированная синусоида, позволяющая эффективно справляться с большинством задач по питанию различных электронных устройств. Бренд Ippon известен своим качеством и надежностью, что делает этот ИБП отличным выбором для защиты вашего оборудования.

Отзывы о товаре ИБП Ippon Back Power Pro II Euro 850 черный (1005575)




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Характеристики
Бренд
Ippon
Тип товара
ИБП
Форм-фактор
Tower
Топология
линейно-интерактивный
Особенности
фильтрация помех, холодный старт
Активная мощность, Вт
480
Полная мощность, ВА
850
Количество фаз
1
Тип формы напряжения
модифицированная синусоида
Защита телефонной линии
да
Защита локальной сети
да
Время переключения на батарею, мс
4
Развернуть
Время работы при полной нагрузке
1
Мин. входное напряжение, В
160
Макс. входное напряжение, В
290
Тип батареи
свинцово-кислотный
Тип розеток
EURO (CEE 7)
Общее количество розеток
2
Количество розеток с питанием от батареи
2
Габаритные размеры (ШхВхГ)
289х96х138 мм
Страна производитель
Китай
Описание
Источники бесперебойного питания Ippon представляют собой надежное решение для защиты электрооборудования от непредвиденных сбоев в электроснабжении. Этот ИБП линейно-интерактивного типа с форм-фактором Tower обеспечивает стабильную и эффективную работу подключенных устройств. С активной мощностью 480 Вт и полной мощностью 850 В·А, он отлично подходит для использования в домашних или малых офисных условиях. ИБП Ippon оснащен двумя розетками с питанием от батареи, что позволяет подключать критически важные устройства, такие как компьютеры или маршрутизаторы, и обеспечивать их работу даже в случае полного отключения электричества. При этом устройство предлагает защиту локальной сети и телефонной линии, что важно для предотвращения перенапряжений и скачков напряжения. Благодаря топологии линейно-интерактивного типа, ИБП обеспечивает стабильное выходное напряжение и минимальное время переключения на батарею – всего 4 миллисекунды, что гарантирует мгновенную реакцию на изменения в электросети. При полной нагрузке время автономной работы составляет 1 минуту, что достаточно для сохранения данных и корректного завершения работы системы. Весом 4,8 кг, это устройство является компактным и не занимает много места. Тип выходного напряжения — модифицированная синусоида, позволяющая эффективно справляться с большинством задач по питанию различных электронных устройств. Бренд Ippon известен своим качеством и надежностью, что делает этот ИБП отличным выбором для защиты вашего оборудования.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


ИБП Ippon Back Power Pro II Euro 850 черный (1005575) - стоимость товара 10390 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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