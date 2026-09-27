ИБП Ippon Back Power Pro II Euro 850 черный (1005575)
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Характеристики
Описание товара ИБП Ippon Back Power Pro II Euro 850 черный (1005575)
Источники бесперебойного питания Ippon представляют собой надежное решение для защиты электрооборудования от непредвиденных сбоев в электроснабжении. Этот ИБП линейно-интерактивного типа с форм-фактором Tower обеспечивает стабильную и эффективную работу подключенных устройств. С активной мощностью 480 Вт и полной мощностью 850 В·А, он отлично подходит для использования в домашних или малых офисных условиях. ИБП Ippon оснащен двумя розетками с питанием от батареи, что позволяет подключать критически важные устройства, такие как компьютеры или маршрутизаторы, и обеспечивать их работу даже в случае полного отключения электричества. При этом устройство предлагает защиту локальной сети и телефонной линии, что важно для предотвращения перенапряжений и скачков напряжения. Благодаря топологии линейно-интерактивного типа, ИБП обеспечивает стабильное выходное напряжение и минимальное время переключения на батарею – всего 4 миллисекунды, что гарантирует мгновенную реакцию на изменения в электросети. При полной нагрузке время автономной работы составляет 1 минуту, что достаточно для сохранения данных и корректного завершения работы системы. Весом 4,8 кг, это устройство является компактным и не занимает много места. Тип выходного напряжения — модифицированная синусоида, позволяющая эффективно справляться с большинством задач по питанию различных электронных устройств. Бренд Ippon известен своим качеством и надежностью, что делает этот ИБП отличным выбором для защиты вашего оборудования.
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Теги товара: линейно-интерактивные
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Теги товара: линейно-интерактивные
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