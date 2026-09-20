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Источник бесперебойного питания Ippon Innova RT II 1500 (1398360) купить с доставкой в Москве
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Источник бесперебойного питания Ippon Innova RT II 1500 (1398360)

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Источник бесперебойного питания Ippon Innova RT II 1500 (1398360) - фото 1
Источник бесперебойного питания Ippon Innova RT II 1500 (1398360) - фото 2
Источник бесперебойного питания Ippon Innova RT II 1500 (1398360) - фото 3
Источник бесперебойного питания Ippon Innova RT II 1500 (1398360) - фото 4
Источник бесперебойного питания Ippon Innova RT II 1500 (1398360) - фото 5
Источник бесперебойного питания Ippon Innova RT II 1500 (1398360) - фото 6
Источник бесперебойного питания Ippon Innova RT II 1500 (1398360) - фото 7
Источник бесперебойного питания Ippon Innova RT II 1500 (1398360) - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
ИБП
Форм-фактор
Rack
Топология
с двойным преобразованием (онлайн)
Активная мощность, Вт
1500
Полная мощность, ВА
1500
Количество фаз
1
Время работы при полной нагрузке
1
Тип розеток
С13
Общее количество розеток
8
  • Источник бесперебойного питания Ippon Innova RT II 1500 (1398360) - фото 1
  • Источник бесперебойного питания Ippon Innova RT II 1500 (1398360) - фото 2
  • Источник бесперебойного питания Ippon Innova RT II 1500 (1398360) - фото 3
  • Источник бесперебойного питания Ippon Innova RT II 1500 (1398360) - фото 4
  • Источник бесперебойного питания Ippon Innova RT II 1500 (1398360) - фото 5
  • Источник бесперебойного питания Ippon Innova RT II 1500 (1398360) - фото 6
  • Источник бесперебойного питания Ippon Innova RT II 1500 (1398360) - фото 7
  • Источник бесперебойного питания Ippon Innova RT II 1500 (1398360) - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
82 990 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 541455
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Характеристики

Бренд
Ippon
Тип товара
ИБП
Форм-фактор
Rack
Топология
с двойным преобразованием (онлайн)
Активная мощность, Вт
1500
Полная мощность, ВА
1500
Количество фаз
1
Тип формы напряжения
модифицированная синусоида
Защита локальной сети
да
Время переключения на батарею, мс
4
Время работы при полной нагрузке
1
Мин. входное напряжение, В
165
Макс. входное напряжение, В
290
Максимальная поглощаемая энергия импульса
296
Тип батареи
свинцово-кислотный
Тип розеток
С13
Общее количество розеток
8
Количество розеток с питанием от батареи
8
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
59х50х24
Вес, кг.
16

Описание товара Источник бесперебойного питания Ippon Innova RT II 1500 (1398360)

Источники бесперебойного питания (ИБП) Ippon rack-монтажного типа — это надёжное решение для обеспечения стабильного электропитания широкого спектра оборудования. С активной мощностью в 1500 Вт и полной мощностью 1500 В·А, этот ИБП обеспечивает защиту ваших устройств с использованием топологии с двойным преобразованием (онлайн), что гарантирует неизменно высокое качество выходного напряжения. Устройство оснащено 8 розетками с питанием от батареи, что позволяет подключать сразу несколько устройств. Всего количество розеток также равно 8, а максимальная поглощаемая энергия импульса достигает 296 Дж, обеспечивая дополнительную защиту от скачков напряжения. Тип формы напряжения — модифицированная синусоида, что делает этот ИБП подходящим для большинства стандартных аппаратных архитектур. Время переключения на батарею составляет всего 4 мс, так что ваша техника останется защищённой даже при внезапных изменениях напряжения в сети. Время работы при полной нагрузке составляет 1 минуту, что позволяет безопасно завершить работу и предотвратить потерю данных в экстренных ситуациях. При весе 15,8 кг он легко интегрируется в стоечные серверные пространства. Устройство поддерживает защиту локальной сети, обеспечивая бесперебойное функционирование даже в условиях нестабильного интернет-соединения. Компания Ippon известна своей надёжностью и инновациями в области резервного электропитания, и данный источник бесперебойного питания — прекрасный выбор для тех, кто ищет качественное и функциональное оборудование для защиты своих устройств.

Отзывы о товаре Источник бесперебойного питания Ippon Innova RT II 1500 (1398360)




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Характеристики
Бренд
Ippon
Тип товара
ИБП
Форм-фактор
Rack
Топология
с двойным преобразованием (онлайн)
Активная мощность, Вт
1500
Полная мощность, ВА
1500
Количество фаз
1
Тип формы напряжения
модифицированная синусоида
Защита локальной сети
да
Время переключения на батарею, мс
4
Время работы при полной нагрузке
1
Мин. входное напряжение, В
165
Развернуть
Макс. входное напряжение, В
290
Максимальная поглощаемая энергия импульса
296
Тип батареи
свинцово-кислотный
Тип розеток
С13
Общее количество розеток
8
Количество розеток с питанием от батареи
8
Страна производитель
Китай
Описание
Источники бесперебойного питания (ИБП) Ippon rack-монтажного типа — это надёжное решение для обеспечения стабильного электропитания широкого спектра оборудования. С активной мощностью в 1500 Вт и полной мощностью 1500 В·А, этот ИБП обеспечивает защиту ваших устройств с использованием топологии с двойным преобразованием (онлайн), что гарантирует неизменно высокое качество выходного напряжения. Устройство оснащено 8 розетками с питанием от батареи, что позволяет подключать сразу несколько устройств. Всего количество розеток также равно 8, а максимальная поглощаемая энергия импульса достигает 296 Дж, обеспечивая дополнительную защиту от скачков напряжения. Тип формы напряжения — модифицированная синусоида, что делает этот ИБП подходящим для большинства стандартных аппаратных архитектур. Время переключения на батарею составляет всего 4 мс, так что ваша техника останется защищённой даже при внезапных изменениях напряжения в сети. Время работы при полной нагрузке составляет 1 минуту, что позволяет безопасно завершить работу и предотвратить потерю данных в экстренных ситуациях. При весе 15,8 кг он легко интегрируется в стоечные серверные пространства. Устройство поддерживает защиту локальной сети, обеспечивая бесперебойное функционирование даже в условиях нестабильного интернет-соединения. Компания Ippon известна своей надёжностью и инновациями в области резервного электропитания, и данный источник бесперебойного питания — прекрасный выбор для тех, кто ищет качественное и функциональное оборудование для защиты своих устройств.
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Отзывы


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