ИБП Powerman Online 2000 RT EIC 1800W (6128101)
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Характеристики
Описание товара ИБП Powerman Online 2000 RT EIC 1800W (6128101)
Источники бесперебойного питания (ИБП) от компании Powerman представляют собой надежное решение для защиты вашей техники от перебоев в электропитании. Рассматриваемая модель весит 21 кг и поддерживает активную мощность до 1800 Вт при полной мощности 2000 В·А. Это устройство лучше всего подойдет для установки как в стоечный, так и в башенный форм-фактор благодаря своей универсальной конструкции Rack/Tower. ИБП Powerman использует топологию с двойным преобразованием (онлайн), обеспечивая высочайший уровень защиты и стабильности. Тип формы выходного напряжения — чистая синусоида, что крайне важно для обеспечения безопасной и долгосрочной работы чувствительного оборудования. С девятью выходными розетками этот источник питания позволяет подключать несколько устройств одновременно, обеспечивая непрерывную работу даже в случае потери электропитания. Устройство также оснащено защитой телефонной линии и локальной сети, что обеспечивает дополнительный уровень безопасности подключенного оборудования. ИБП от Powerman поддерживает входное напряжение в диапазоне от 165 В до 285 В, адаптируясь к разнообразным электропитаниям. При полной нагрузке устройство способно работать в автономном режиме в течение 2 минут, что достаточно для безопасного завершения работы и сохранения данных. Особенности этой модели делают ее идеальным выбором для небольших серверных, рабочих станций и другого критически важного оборудования, нуждающегося в надежной защите от перебоев и колебаний электроэнергии.
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Теги товара: с чистой синусоидой
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Теги товара: с чистой синусоидой
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