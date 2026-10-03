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ИБП Powerman Online 2000 RT EIC 1800W (6128101) купить с доставкой в Москве
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ИБП Powerman Online 2000 RT EIC 1800W (6128101)

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ИБП Powerman Online 2000 RT EIC 1800W (6128101) - фото 1
ИБП Powerman Online 2000 RT EIC 1800W (6128101) - фото 2
ИБП Powerman Online 2000 RT EIC 1800W (6128101) - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
ИБП
Форм-фактор
Rack/Tower
Топология
с двойным преобразованием (онлайн)
Активная мощность, Вт
1800
Полная мощность, ВА
2000
Количество фаз
1
Время работы при полной нагрузке
2
Тип розеток
С13
Общее количество розеток
8
  • ИБП Powerman Online 2000 RT EIC 1800W (6128101) - фото 1
  • ИБП Powerman Online 2000 RT EIC 1800W (6128101) - фото 2
  • ИБП Powerman Online 2000 RT EIC 1800W (6128101) - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
47 380 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 644753
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Характеристики

Бренд
POWERMAN
Тип товара
ИБП
Форм-фактор
Rack/Tower
Топология
с двойным преобразованием (онлайн)
Особенности
материал корпуа - сталь/пластик
Активная мощность, Вт
1800
Полная мощность, ВА
2000
Количество фаз
1
Тип формы напряжения
чистая синусоида
Защита телефонной линии
да
Защита локальной сети
да
Время работы при полной нагрузке
2
Мин. входное напряжение, В
165
Макс. входное напряжение, В
285
Тип батареи
свинцово-кислотный
Тип розеток
С13
Общее количество розеток
8
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
59х32х24
Вес, кг.
22.6

Описание товара ИБП Powerman Online 2000 RT EIC 1800W (6128101)

Источники бесперебойного питания (ИБП) от компании Powerman представляют собой надежное решение для защиты вашей техники от перебоев в электропитании. Рассматриваемая модель весит 21 кг и поддерживает активную мощность до 1800 Вт при полной мощности 2000 В·А. Это устройство лучше всего подойдет для установки как в стоечный, так и в башенный форм-фактор благодаря своей универсальной конструкции Rack/Tower. ИБП Powerman использует топологию с двойным преобразованием (онлайн), обеспечивая высочайший уровень защиты и стабильности. Тип формы выходного напряжения — чистая синусоида, что крайне важно для обеспечения безопасной и долгосрочной работы чувствительного оборудования. С девятью выходными розетками этот источник питания позволяет подключать несколько устройств одновременно, обеспечивая непрерывную работу даже в случае потери электропитания. Устройство также оснащено защитой телефонной линии и локальной сети, что обеспечивает дополнительный уровень безопасности подключенного оборудования. ИБП от Powerman поддерживает входное напряжение в диапазоне от 165 В до 285 В, адаптируясь к разнообразным электропитаниям. При полной нагрузке устройство способно работать в автономном режиме в течение 2 минут, что достаточно для безопасного завершения работы и сохранения данных. Особенности этой модели делают ее идеальным выбором для небольших серверных, рабочих станций и другого критически важного оборудования, нуждающегося в надежной защите от перебоев и колебаний электроэнергии.



Теги товара: с чистой синусоидой

Отзывы о товаре ИБП Powerman Online 2000 RT EIC 1800W (6128101)




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Характеристики
Бренд
POWERMAN
Тип товара
ИБП
Форм-фактор
Rack/Tower
Топология
с двойным преобразованием (онлайн)
Особенности
материал корпуа - сталь/пластик
Активная мощность, Вт
1800
Полная мощность, ВА
2000
Количество фаз
1
Тип формы напряжения
чистая синусоида
Защита телефонной линии
да
Защита локальной сети
да
Время работы при полной нагрузке
2
Развернуть
Мин. входное напряжение, В
165
Макс. входное напряжение, В
285
Тип батареи
свинцово-кислотный
Тип розеток
С13
Общее количество розеток
8
Страна производитель
Китай
Описание
Источники бесперебойного питания (ИБП) от компании Powerman представляют собой надежное решение для защиты вашей техники от перебоев в электропитании. Рассматриваемая модель весит 21 кг и поддерживает активную мощность до 1800 Вт при полной мощности 2000 В·А. Это устройство лучше всего подойдет для установки как в стоечный, так и в башенный форм-фактор благодаря своей универсальной конструкции Rack/Tower. ИБП Powerman использует топологию с двойным преобразованием (онлайн), обеспечивая высочайший уровень защиты и стабильности. Тип формы выходного напряжения — чистая синусоида, что крайне важно для обеспечения безопасной и долгосрочной работы чувствительного оборудования. С девятью выходными розетками этот источник питания позволяет подключать несколько устройств одновременно, обеспечивая непрерывную работу даже в случае потери электропитания. Устройство также оснащено защитой телефонной линии и локальной сети, что обеспечивает дополнительный уровень безопасности подключенного оборудования. ИБП от Powerman поддерживает входное напряжение в диапазоне от 165 В до 285 В, адаптируясь к разнообразным электропитаниям. При полной нагрузке устройство способно работать в автономном режиме в течение 2 минут, что достаточно для безопасного завершения работы и сохранения данных. Особенности этой модели делают ее идеальным выбором для небольших серверных, рабочих станций и другого критически важного оборудования, нуждающегося в надежной защите от перебоев и колебаний электроэнергии.


Теги товара: с чистой синусоидой
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