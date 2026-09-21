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Источник бесперебойного питания Ippon Pacific 2000 1800Вт 2000ВА черный купить с доставкой в Москве
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Источник бесперебойного питания Ippon Pacific 2000 1800Вт 2000ВА черный

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Источник бесперебойного питания Ippon Pacific 2000 1800Вт 2000ВА черный - фото 1
Источник бесперебойного питания Ippon Pacific 2000 1800Вт 2000ВА черный - фото 2
Источник бесперебойного питания Ippon Pacific 2000 1800Вт 2000ВА черный - фото 3
Источник бесперебойного питания Ippon Pacific 2000 1800Вт 2000ВА черный - фото 4
Источник бесперебойного питания Ippon Pacific 2000 1800Вт 2000ВА черный - фото 5
Источник бесперебойного питания Ippon Pacific 2000 1800Вт 2000ВА черный - фото 6
Источник бесперебойного питания Ippon Pacific 2000 1800Вт 2000ВА черный - фото 7
Источник бесперебойного питания Ippon Pacific 2000 1800Вт 2000ВА черный - фото 8
Источник бесперебойного питания Ippon Pacific 2000 1800Вт 2000ВА черный - фото 9
Источник бесперебойного питания Ippon Pacific 2000 1800Вт 2000ВА черный - фото 10
Источник бесперебойного питания Ippon Pacific 2000 1800Вт 2000ВА черный - фото 11
Источник бесперебойного питания Ippon Pacific 2000 1800Вт 2000ВА черный - фото 12
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
ИБП
Форм-фактор
Rack/Tower
Топология
линейно-интерактивный
Активная мощность, Вт
1800
Полная мощность, ВА
2000
Количество фаз
1
Время работы при полной нагрузке
2
Тип розеток
С13
Общее количество розеток
8
  • Источник бесперебойного питания Ippon Pacific 2000 1800Вт 2000ВА черный - фото 1
  • Источник бесперебойного питания Ippon Pacific 2000 1800Вт 2000ВА черный - фото 2
  • Источник бесперебойного питания Ippon Pacific 2000 1800Вт 2000ВА черный - фото 3
  • Источник бесперебойного питания Ippon Pacific 2000 1800Вт 2000ВА черный - фото 4
  • Источник бесперебойного питания Ippon Pacific 2000 1800Вт 2000ВА черный - фото 5
  • Источник бесперебойного питания Ippon Pacific 2000 1800Вт 2000ВА черный - фото 6
  • Источник бесперебойного питания Ippon Pacific 2000 1800Вт 2000ВА черный - фото 7
  • Источник бесперебойного питания Ippon Pacific 2000 1800Вт 2000ВА черный - фото 8
  • Источник бесперебойного питания Ippon Pacific 2000 1800Вт 2000ВА черный - фото 9
  • Источник бесперебойного питания Ippon Pacific 2000 1800Вт 2000ВА черный - фото 10
  • Источник бесперебойного питания Ippon Pacific 2000 1800Вт 2000ВА черный - фото 11
  • Источник бесперебойного питания Ippon Pacific 2000 1800Вт 2000ВА черный - фото 12
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
49 090 руб. 
Начислим 2099 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 702478
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
Добавить в корзину
Источник бесперебойного питания Ippon Pacific 2000 1800Вт 2000ВА черный
49 090 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Ippon
Тип товара
ИБП
Форм-фактор
Rack/Tower
Топология
линейно-интерактивный
Особенности
возможен монтаж в стойку, дисплей
Активная мощность, Вт
1800
Полная мощность, ВА
2000
Количество фаз
1
Тип формы напряжения
чистая синусоида
Время переключения на батарею, мс
6
Время работы при полной нагрузке
2
Мин. входное напряжение, В
165
Макс. входное напряжение, В
290
Максимальная поглощаемая энергия импульса
695
Тип батареи
свинцово-кислотный
Тип розеток
С13
Общее количество розеток
8
Количество розеток с питанием от батареи
8
Габаритные размеры (ШхВхГ)
438x88x430 мм
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
44х43х9
Вес, кг.
29.5

Описание товара Источник бесперебойного питания Ippon Pacific 2000 1800Вт 2000ВА черный

Источники бесперебойного питания Ippon представляют собой надежное решение для защиты ваших электронных устройств от перебоев в электроснабжении и скачков напряжения. Эта модель объединяет в себе мощную функциональность и передовые технологии, обеспечивая стабильное питание даже в самых критических ситуациях. С характеристиками, прекрасно подходящими для дома и офиса, данный ИБП обеспечивает активную мощность в 1800 Вт и полную мощность в 2000 В·А, что делает его пригодным для подключения разнообразного оборудования. Имея 8 розеток, все из которых обеспечивают питание от батареи, вы можете быть уверены, что все ваши важные устройства будут защищены и продолжат работать даже в случае отключения электроэнергии. Этот ИБП оснащен системой защиты от импульсных перенапряжений с максимальной поглощаемой энергией в 695 Дж. Время переключения на батарею составляет всего 6 мс, что минимизирует риск сбоя работе подключенного оборудования. Диапазон входного напряжения от 165 до 290 В позволяет устройству быть устойчивым к различным условиям электросети. Форм-фактор Rack/Tower обеспечивает гибкость в установке, позволяя пользователю разместить ИБП как в стойке, так и в башне в зависимости от предпочтений и необходимости. Линейно-интерактивный тип ИБП с чистой синусоидой выходного напряжения гарантирует максимально стабильное и качественное питание, что особенно важно для чувствительного оборудования. С весом 24,4 кг и поддержкой одной фазы, модели Ippon нашли широкое признание благодаря своей надежности и высокому уровню защиты электроники, что делает их незаменимым элементом современных вычислительных и электрических систем.

Отзывы о товаре Источник бесперебойного питания Ippon Pacific 2000 1800Вт 2000ВА черный




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Характеристики
Бренд
Ippon
Тип товара
ИБП
Форм-фактор
Rack/Tower
Топология
линейно-интерактивный
Особенности
возможен монтаж в стойку, дисплей
Активная мощность, Вт
1800
Полная мощность, ВА
2000
Количество фаз
1
Тип формы напряжения
чистая синусоида
Время переключения на батарею, мс
6
Время работы при полной нагрузке
2
Мин. входное напряжение, В
165
Развернуть
Макс. входное напряжение, В
290
Максимальная поглощаемая энергия импульса
695
Тип батареи
свинцово-кислотный
Тип розеток
С13
Общее количество розеток
8
Количество розеток с питанием от батареи
8
Габаритные размеры (ШхВхГ)
438x88x430 мм
Страна производитель
Китай
Описание
Источники бесперебойного питания Ippon представляют собой надежное решение для защиты ваших электронных устройств от перебоев в электроснабжении и скачков напряжения. Эта модель объединяет в себе мощную функциональность и передовые технологии, обеспечивая стабильное питание даже в самых критических ситуациях. С характеристиками, прекрасно подходящими для дома и офиса, данный ИБП обеспечивает активную мощность в 1800 Вт и полную мощность в 2000 В·А, что делает его пригодным для подключения разнообразного оборудования. Имея 8 розеток, все из которых обеспечивают питание от батареи, вы можете быть уверены, что все ваши важные устройства будут защищены и продолжат работать даже в случае отключения электроэнергии. Этот ИБП оснащен системой защиты от импульсных перенапряжений с максимальной поглощаемой энергией в 695 Дж. Время переключения на батарею составляет всего 6 мс, что минимизирует риск сбоя работе подключенного оборудования. Диапазон входного напряжения от 165 до 290 В позволяет устройству быть устойчивым к различным условиям электросети. Форм-фактор Rack/Tower обеспечивает гибкость в установке, позволяя пользователю разместить ИБП как в стойке, так и в башне в зависимости от предпочтений и необходимости. Линейно-интерактивный тип ИБП с чистой синусоидой выходного напряжения гарантирует максимально стабильное и качественное питание, что особенно важно для чувствительного оборудования. С весом 24,4 кг и поддержкой одной фазы, модели Ippon нашли широкое признание благодаря своей надежности и высокому уровню защиты электроники, что делает их незаменимым элементом современных вычислительных и электрических систем.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Источник бесперебойного питания Ippon Pacific 2000 1800Вт 2000ВА черный - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того чтобы купить этот товар по цене 49090 руб., вам надо или позвонить по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформить покупку в личном кабинете, добавив товар в корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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