ИБП Powercom Smart King Pro+ SPT-3000-II LCD Black
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Характеристики
Описание товара ИБП Powercom Smart King Pro+ SPT-3000-II LCD Black
Источники бесперебойного питания Powercom – это надежное решение для защиты вашего оборудования от перепадов напряжения и неожиданных отключений электричества. Данная модель представляет собой линейно-интерактивный ИБП, который обеспечивает стабильную работу благодаря мощной активной мощности 2400 Вт и полной мощности 3000 ВА. Powercom предлагает удобный форм-фактор Rack/Tower, что позволяет устанавливать устройство как в стойку, так и в отдельные шкафы или полки. Вес устройства составляет 19,5 кг, что делает его достаточно компактным для размещения в различных условиях. ИБП оснащен девятью розетками с питанием от батареи, которые обеспечат вашу технику необходимым резервным питанием в случае отключения электросети. Максимальная поглощаемая энергия импульса составляет 420 Дж, что гарантирует надежную защиту от скачков напряжения. Кроме того, устройство поддерживает защиту локальной сети, что добавляет дополнительный уровень безопасности для вашего оборудования. Топология устройства – линейно-интерактивная, а тип формы напряжения – модифицированная синусоида, что делает его подходящим для разнообразного электронного оборудования. Диапазон входного напряжения составляет от 155 В до 300 В, обеспечивая бесперебойную работу даже при значительных колебаниях в электросети. Бренд Powercom славится своей надежностью и долговечностью, что делает этот ИБП отличным выбором для вашего бизнеса или домашнего использования.
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Теги товара: линейно-интерактивные, со стабилизатором
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