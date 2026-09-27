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ИБП Powercom Smart King Pro+ SPT-3000-II LCD Black купить с доставкой в Москве
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ИБП Powercom Smart King Pro+ SPT-3000-II LCD Black

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ИБП Powercom Smart King Pro+ SPT-3000-II LCD Black - фото 1
ИБП Powercom Smart King Pro+ SPT-3000-II LCD Black - фото 2
ИБП Powercom Smart King Pro+ SPT-3000-II LCD Black - фото 3
ИБП Powercom Smart King Pro+ SPT-3000-II LCD Black - фото 4
ИБП Powercom Smart King Pro+ SPT-3000-II LCD Black - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
ИБП
Форм-фактор
Rack/Tower
Топология
линейно-интерактивный
Активная мощность, Вт
2400
Полная мощность, ВА
3000
Количество фаз
1
Тип розеток
С13
Общее количество розеток
9
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  • ИБП Powercom Smart King Pro+ SPT-3000-II LCD Black - фото 3
  • ИБП Powercom Smart King Pro+ SPT-3000-II LCD Black - фото 4
  • ИБП Powercom Smart King Pro+ SPT-3000-II LCD Black - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
47 300 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 288325
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Характеристики

Бренд
Powercom
Тип товара
ИБП
Форм-фактор
Rack/Tower
Топология
линейно-интерактивный
Особенности
встроенный стабилизатор
Активная мощность, Вт
2400
Полная мощность, ВА
3000
Количество фаз
1
Тип формы напряжения
модифицированная синусоида
Защита локальной сети
да
Мин. входное напряжение, В
155
Макс. входное напряжение, В
300
Максимальная поглощаемая энергия импульса
420
Тип батареи
свинцово-кислотный
Тип розеток
С13
Общее количество розеток
9
Количество розеток с питанием от батареи
9
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
45х23х17
Вес, кг.
19.5

Описание товара ИБП Powercom Smart King Pro+ SPT-3000-II LCD Black

Источники бесперебойного питания Powercom – это надежное решение для защиты вашего оборудования от перепадов напряжения и неожиданных отключений электричества. Данная модель представляет собой линейно-интерактивный ИБП, который обеспечивает стабильную работу благодаря мощной активной мощности 2400 Вт и полной мощности 3000 ВА. Powercom предлагает удобный форм-фактор Rack/Tower, что позволяет устанавливать устройство как в стойку, так и в отдельные шкафы или полки. Вес устройства составляет 19,5 кг, что делает его достаточно компактным для размещения в различных условиях. ИБП оснащен девятью розетками с питанием от батареи, которые обеспечат вашу технику необходимым резервным питанием в случае отключения электросети. Максимальная поглощаемая энергия импульса составляет 420 Дж, что гарантирует надежную защиту от скачков напряжения. Кроме того, устройство поддерживает защиту локальной сети, что добавляет дополнительный уровень безопасности для вашего оборудования. Топология устройства – линейно-интерактивная, а тип формы напряжения – модифицированная синусоида, что делает его подходящим для разнообразного электронного оборудования. Диапазон входного напряжения составляет от 155 В до 300 В, обеспечивая бесперебойную работу даже при значительных колебаниях в электросети. Бренд Powercom славится своей надежностью и долговечностью, что делает этот ИБП отличным выбором для вашего бизнеса или домашнего использования.

Отзывы о товаре ИБП Powercom Smart King Pro+ SPT-3000-II LCD Black




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Характеристики
Бренд
Powercom
Тип товара
ИБП
Форм-фактор
Rack/Tower
Топология
линейно-интерактивный
Особенности
встроенный стабилизатор
Активная мощность, Вт
2400
Полная мощность, ВА
3000
Количество фаз
1
Тип формы напряжения
модифицированная синусоида
Защита локальной сети
да
Мин. входное напряжение, В
155
Макс. входное напряжение, В
300
Развернуть
Максимальная поглощаемая энергия импульса
420
Тип батареи
свинцово-кислотный
Тип розеток
С13
Общее количество розеток
9
Количество розеток с питанием от батареи
9
Страна производитель
Китай
Описание
Источники бесперебойного питания Powercom – это надежное решение для защиты вашего оборудования от перепадов напряжения и неожиданных отключений электричества. Данная модель представляет собой линейно-интерактивный ИБП, который обеспечивает стабильную работу благодаря мощной активной мощности 2400 Вт и полной мощности 3000 ВА. Powercom предлагает удобный форм-фактор Rack/Tower, что позволяет устанавливать устройство как в стойку, так и в отдельные шкафы или полки. Вес устройства составляет 19,5 кг, что делает его достаточно компактным для размещения в различных условиях. ИБП оснащен девятью розетками с питанием от батареи, которые обеспечат вашу технику необходимым резервным питанием в случае отключения электросети. Максимальная поглощаемая энергия импульса составляет 420 Дж, что гарантирует надежную защиту от скачков напряжения. Кроме того, устройство поддерживает защиту локальной сети, что добавляет дополнительный уровень безопасности для вашего оборудования. Топология устройства – линейно-интерактивная, а тип формы напряжения – модифицированная синусоида, что делает его подходящим для разнообразного электронного оборудования. Диапазон входного напряжения составляет от 155 В до 300 В, обеспечивая бесперебойную работу даже при значительных колебаниях в электросети. Бренд Powercom славится своей надежностью и долговечностью, что делает этот ИБП отличным выбором для вашего бизнеса или домашнего использования.
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Отзывы


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