ИБП Powercom Smart King Pro+ SPT-700-II
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Характеристики
Описание товара ИБП Powercom Smart King Pro+ SPT-700-II
Источники бесперебойного питания Powercom – это надежное решение для защиты вашей электронной техники от перебоев в электроснабжении. Представленный линейно-интерактивный ИБП обладает широким спектром характеристик, которые обеспечат стабильную работу вашего оборудования. Этот ИБП отличается компактным Tower форм-фактором и весит всего 6,6 кг, что делает его удобным в установке и эксплуатации. Устройство предоставляет полную мощность в 700 В·А и активную мощность на уровне 560 Вт, что достаточно для обеспечения энергией ключевых устройств в течение коротких перебоев. Устройство оснащено 5 розетками для подключения вашего оборудования. ИБП Powercom обеспечивает чистую синусоидальную форму напряжения, что особенно важно для чувствительных к качеству электропитания устройств. С минимальным входным напряжением в 165 В и максимальным в 290 В, устройство способно корректировать колебания напряжения, предлагая безупречную защиту. Для дополнительной безопасности и защиты, ИБП способен поглощать импульсы энергии до 150 Дж. Он автоматически переключается на батарейное питание в случае аварии с задержкой всего 4 мс, позволяя вашему оборудованию продолжать работу даже при полном отключении электроснабжения. Хотя время работы при полной нагрузке составляет всего 1 минуту, этого достаточно, чтобы корректно завершить текущие процессы и избежать потери данных. ИБП от Powercom – это эффективное, надежное и экономичное решение для обеспечения стабильной работы вашего оборудования в ситуациях нестабильного электропитания.
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Теги товара: линейно-интерактивные, со стабилизатором, с чистой синусоидой
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