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ИБП Powercom Smart King Pro+ SPT-700-II купить с доставкой в Москве
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ИБП Powercom Smart King Pro+ SPT-700-II

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Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
ИБП
Форм-фактор
Tower
Топология
линейно-интерактивный
Активная мощность, Вт
560
Полная мощность, ВА
700
Количество фаз
1
Время работы при полной нагрузке
1
Тип розеток
С13
Общее количество розеток
5
  • ИБП Powercom Smart King Pro+ SPT-700-II - фото 1
  • ИБП Powercom Smart King Pro+ SPT-700-II - фото 2
  • ИБП Powercom Smart King Pro+ SPT-700-II - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
17 800 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 294857
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Характеристики

Бренд
Powercom
Тип товара
ИБП
Форм-фактор
Tower
Топология
линейно-интерактивный
Особенности
встроенный стабилизатор
Активная мощность, Вт
560
Полная мощность, ВА
700
Количество фаз
1
Тип формы напряжения
чистая синусоида
Время переключения на батарею, мс
4
Время работы при полной нагрузке
1
Мин. входное напряжение, В
165
Макс. входное напряжение, В
290
Максимальная поглощаемая энергия импульса
150
Тип батареи
свинцово-кислотный
Тип розеток
С13
Общее количество розеток
5
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
41х25х19
Вес, кг.
7.5

Описание товара ИБП Powercom Smart King Pro+ SPT-700-II

Источники бесперебойного питания Powercom – это надежное решение для защиты вашей электронной техники от перебоев в электроснабжении. Представленный линейно-интерактивный ИБП обладает широким спектром характеристик, которые обеспечат стабильную работу вашего оборудования. Этот ИБП отличается компактным Tower форм-фактором и весит всего 6,6 кг, что делает его удобным в установке и эксплуатации. Устройство предоставляет полную мощность в 700 В·А и активную мощность на уровне 560 Вт, что достаточно для обеспечения энергией ключевых устройств в течение коротких перебоев. Устройство оснащено 5 розетками для подключения вашего оборудования. ИБП Powercom обеспечивает чистую синусоидальную форму напряжения, что особенно важно для чувствительных к качеству электропитания устройств. С минимальным входным напряжением в 165 В и максимальным в 290 В, устройство способно корректировать колебания напряжения, предлагая безупречную защиту. Для дополнительной безопасности и защиты, ИБП способен поглощать импульсы энергии до 150 Дж. Он автоматически переключается на батарейное питание в случае аварии с задержкой всего 4 мс, позволяя вашему оборудованию продолжать работу даже при полном отключении электроснабжения. Хотя время работы при полной нагрузке составляет всего 1 минуту, этого достаточно, чтобы корректно завершить текущие процессы и избежать потери данных. ИБП от Powercom – это эффективное, надежное и экономичное решение для обеспечения стабильной работы вашего оборудования в ситуациях нестабильного электропитания.

Отзывы о товаре ИБП Powercom Smart King Pro+ SPT-700-II




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Характеристики
Бренд
Powercom
Тип товара
ИБП
Форм-фактор
Tower
Топология
линейно-интерактивный
Особенности
встроенный стабилизатор
Активная мощность, Вт
560
Полная мощность, ВА
700
Количество фаз
1
Тип формы напряжения
чистая синусоида
Время переключения на батарею, мс
4
Время работы при полной нагрузке
1
Мин. входное напряжение, В
165
Развернуть
Макс. входное напряжение, В
290
Максимальная поглощаемая энергия импульса
150
Тип батареи
свинцово-кислотный
Тип розеток
С13
Общее количество розеток
5
Страна производитель
Китай
Описание
Источники бесперебойного питания Powercom – это надежное решение для защиты вашей электронной техники от перебоев в электроснабжении. Представленный линейно-интерактивный ИБП обладает широким спектром характеристик, которые обеспечат стабильную работу вашего оборудования. Этот ИБП отличается компактным Tower форм-фактором и весит всего 6,6 кг, что делает его удобным в установке и эксплуатации. Устройство предоставляет полную мощность в 700 В·А и активную мощность на уровне 560 Вт, что достаточно для обеспечения энергией ключевых устройств в течение коротких перебоев. Устройство оснащено 5 розетками для подключения вашего оборудования. ИБП Powercom обеспечивает чистую синусоидальную форму напряжения, что особенно важно для чувствительных к качеству электропитания устройств. С минимальным входным напряжением в 165 В и максимальным в 290 В, устройство способно корректировать колебания напряжения, предлагая безупречную защиту. Для дополнительной безопасности и защиты, ИБП способен поглощать импульсы энергии до 150 Дж. Он автоматически переключается на батарейное питание в случае аварии с задержкой всего 4 мс, позволяя вашему оборудованию продолжать работу даже при полном отключении электроснабжения. Хотя время работы при полной нагрузке составляет всего 1 минуту, этого достаточно, чтобы корректно завершить текущие процессы и избежать потери данных. ИБП от Powercom – это эффективное, надежное и экономичное решение для обеспечения стабильной работы вашего оборудования в ситуациях нестабильного электропитания.
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Отзывы


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