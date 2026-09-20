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ИБП CyberPower VP700EILCD купить с доставкой в Москве
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ИБП CyberPower VP700EILCD

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ИБП CyberPower VP700EILCD - фото 1
ИБП CyberPower VP700EILCD - фото 2
ИБП CyberPower VP700EILCD - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
ИБП
Форм-фактор
Tower
Топология
линейно-интерактивный
Активная мощность, Вт
390
Полная мощность, ВА
700
Количество фаз
1
Время работы при полной нагрузке
1
Тип розеток
С13
Общее количество розеток
6
  • ИБП CyberPower VP700EILCD - фото 1
  • ИБП CyberPower VP700EILCD - фото 2
  • ИБП CyberPower VP700EILCD - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
14 730 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 538936
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Характеристики

Бренд
CyberPower
Тип товара
ИБП
Форм-фактор
Tower
Топология
линейно-интерактивный
Особенности
автоматический By-pass, возможность замены батарей, звуковая сигнализация
Активная мощность, Вт
390
Полная мощность, ВА
700
Количество фаз
1
Тип формы напряжения
модифицированная синусоида
Защита локальной сети
да
Время переключения на батарею, мс
4
Время работы при полной нагрузке
1
Мин. входное напряжение, В
165
Макс. входное напряжение, В
300
Максимальная поглощаемая энергия импульса
450
Тип батареи
свинцово-кислотный
Тип розеток
С13
Общее количество розеток
6
Количество розеток с питанием от батареи
6
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
34х32х14
Вес, кг.
5.3

Описание товара ИБП CyberPower VP700EILCD

CyberPower представляет эффективный источник бесперебойного питания (ИБП) с параметрами, оптимальными для защиты вашего оборудования. Этот линейно-интерактивный ИБП разработан с учетом всех требований современных пользователей и оснащен технологией защиты сетевого подключения, что делает его отличным выбором для дома и офиса. Основные характеристики устройства включают в себя активную мощность 390 Вт и полную мощность 700 В·А, что позволяет эффективно поддерживать питание ваших устройств при кратковременных перебоях. Форм-фактор модели выполнен в виде башни (Tower), что обеспечивает компактность и удобство установки в различных условиях. ИБП от CyberPower имеет модифицированную синусоиду в качестве формы выходного напряжения и поддерживает защиту от импульсных перенапряжений мощностью до 450 Дж. Устройство оснащено одним фазовым подключением и переключается на питание от батареи всего за 4 мс, обеспечивая стабильность работы вашего оборудования. Среди шести розеток, все подключены к батарее, что обеспечивает 100% защиту подключенных устройств даже при отключении электроснабжения. Максимальное время работы при полной нагрузке составляет одну минуту, что достаточно для корректного завершения работы и предотвращения потери данных. С весом всего 5,1 кг, данная модель является лёгкой, но надежной, обеспечивая баланс между функциональностью и компактностью. Продукция бренда CyberPower славится своим качеством и долговечностью, делая данный ИБП отличным выбором для защиты вашего оборудования от перебоев в электроснабжении.

Отзывы о товаре ИБП CyberPower VP700EILCD




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Характеристики
Бренд
CyberPower
Тип товара
ИБП
Форм-фактор
Tower
Топология
линейно-интерактивный
Особенности
автоматический By-pass, возможность замены батарей, звуковая сигнализация
Активная мощность, Вт
390
Полная мощность, ВА
700
Количество фаз
1
Тип формы напряжения
модифицированная синусоида
Защита локальной сети
да
Время переключения на батарею, мс
4
Время работы при полной нагрузке
1
Развернуть
Мин. входное напряжение, В
165
Макс. входное напряжение, В
300
Максимальная поглощаемая энергия импульса
450
Тип батареи
свинцово-кислотный
Тип розеток
С13
Общее количество розеток
6
Количество розеток с питанием от батареи
6
Страна производитель
Китай
Описание
CyberPower представляет эффективный источник бесперебойного питания (ИБП) с параметрами, оптимальными для защиты вашего оборудования. Этот линейно-интерактивный ИБП разработан с учетом всех требований современных пользователей и оснащен технологией защиты сетевого подключения, что делает его отличным выбором для дома и офиса. Основные характеристики устройства включают в себя активную мощность 390 Вт и полную мощность 700 В·А, что позволяет эффективно поддерживать питание ваших устройств при кратковременных перебоях. Форм-фактор модели выполнен в виде башни (Tower), что обеспечивает компактность и удобство установки в различных условиях. ИБП от CyberPower имеет модифицированную синусоиду в качестве формы выходного напряжения и поддерживает защиту от импульсных перенапряжений мощностью до 450 Дж. Устройство оснащено одним фазовым подключением и переключается на питание от батареи всего за 4 мс, обеспечивая стабильность работы вашего оборудования. Среди шести розеток, все подключены к батарее, что обеспечивает 100% защиту подключенных устройств даже при отключении электроснабжения. Максимальное время работы при полной нагрузке составляет одну минуту, что достаточно для корректного завершения работы и предотвращения потери данных. С весом всего 5,1 кг, данная модель является лёгкой, но надежной, обеспечивая баланс между функциональностью и компактностью. Продукция бренда CyberPower славится своим качеством и долговечностью, делая данный ИБП отличным выбором для защиты вашего оборудования от перебоев в электроснабжении.
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