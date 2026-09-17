ИБП Powercom PCM SPD-1000U 550Вт 1000ВА черный
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Описание товара ИБП Powercom PCM SPD-1000U 550Вт 1000ВА черный
Источники бесперебойного питания (ИБП) Powercom представляют собой надежное решение для защиты вашего оборудования от сбоев в электроснабжении. Этот линейно-интерактивный ИБП с форм-фактором Tower идеально подходит для использования в офисах и домашних условиях. Основные характеристики Powercom включают в себя: - Активная мощность: 550 Вт, что обеспечивает надежное питание для широкого спектра устройств. - Полная мощность: 1000 В·А, позволяющая поддерживать стабильное напряжение. - Общее количество розеток: 8, из которых 4 обеспечивают питание от батареи, что дает возможность защищать важные устройства во время отключений электричества. - Максимальная поглощаемая энергия импульса: 800 Дж, что минимизирует риск повреждения оборудования вследствие скачков напряжения. - Время переключения на батарею: всего 4 мс, обеспечивая мгновенную реакцию на изменения в электросети. Дополнительные функции включают защиту локальной сети и телефонной линии, что особенно полезно для офисов, где важно поддерживать все системы связи в рабочем состоянии. При весе в 7,8 кг, Powercom легко устанавливается в любом нужном месте. Этот ИБП от бренда Powercom, с модифицированной синусоидой как типом формы напряжения, отличается высокой эффективностью и надежностью, предлагая единичную фазу для оптимального распределения электричества. С таким устройством вы можете быть уверены в стабильной работе вашего оборудования даже в условиях нестабильного электроснабжения.
Смотрите также: Батареи для ИБП, Бытовые стабилизаторы напряжения, Источники бесперебойного питания, Сетевые фильтры, удлинители, 500VA, 500 Вт, 600 Вт, 800 Вт, 1000 Вт, со стабилизатором, с чистой синусоидой, APC Smart-UPS, APC 1000VA
Теги товара: линейно-интерактивные, 1000VA, с встроенным аккумулятором
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Похожие товары
-
В наличииЦена 15 240 руб.3810 руб. в СплитИБП Powercom Smart King Pro+ SPT-700-II
-
В наличииЦена 15 430 руб.3858 руб. в СплитИБП Powercom IMD-825AP (3 кабеля)
-
В наличииЦена 15 610 руб.3903 руб. в СплитИБП Powercom Infinity INF-800 черный
-
В наличииЦена 15 860 руб.3965 руб. в СплитИБП CyberPower VP700ELCD
-
В наличииЦена 15 890 руб.3973 руб. в СплитИБП CyberPower UT2200EIG Line-Interactive 2200VA/1320W U
-
В наличииЦена 15 890 руб.3973 руб. в СплитИБП CyberPower UT2200EG 2200VA/1320W
-
В наличииЦена 16 090 руб.4023 руб. в СплитИБП Ippon Back Basic 1500 черный
-
В наличииЦена 16 580 руб.4145 руб. в СплитИсточник бесперебойного питания CyberPower BR1000ELCD
-
В наличииЦена 16 690 руб.4173 руб. в СплитИБП Ippon Back Basic 1500 Euro черный
-
В наличииЦена 16 790 руб.4198 руб. в СплитИБП Ippon Back Basic 2200 черный (1108031)
-
В наличииЦена 16 970 руб.4243 руб. в СплитИсточник бесперебойного питания CyberPower Tower 1000VA 550W VP1...
-
В наличииЦена 17 460 руб.4365 руб. в СплитИсточник бесперебойного питания CyberPower Tower 1000VA 550W VP...
Смотрите также: Батареи для ИБП, Бытовые стабилизаторы напряжения, Источники бесперебойного питания, Сетевые фильтры, удлинители, 500VA, 500 Вт, 600 Вт, 800 Вт, 1000 Вт, со стабилизатором, с чистой синусоидой, APC Smart-UPS, APC 1000VA
Теги товара: линейно-интерактивные, 1000VA, с встроенным аккумулятором
Отзывы о товаре ИБП Powercom PCM SPD-1000U 550Вт 1000ВА черный