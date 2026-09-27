Источник бесперебойного питания Импульс Слим 500 500ВА черный (SL50101)
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Характеристики
Описание товара Источник бесперебойного питания Импульс Слим 500 500ВА черный (SL50101)
Источники бесперебойного питания Импульс представляют собой надежное решение для защиты вашего оборудования от перебоев в электроснабжении. Эта модель ИБП сочетает в себе высокую производительность и привлекательные технические характеристики, что делает её идеальным выбором для различного типа пользователей. Вес этого устройства составляет 7,6 кг, что обеспечивает удобство в установке и эксплуатации в любой серверной или офисной среде. ИБП обеспечивает активную мощность до 300 Вт и полную мощность до 500 В·А, что позволяет эффективно поддерживать работу подключенного оборудования. Это линейно-интерактивное устройство поддерживает автоматическое переключение на батарею за 6 мс, что гарантирует минимальные задержки при перебоях в питании. Диапазон входного напряжения составляет от 165 до 290 В, что позволяет использовать ИБП в условиях нестабильного электроснабжения. Форм-фактор Rack обеспечивает удобство интеграции в стойку, что особенно актуально для корпоративных серверных. Устройство работает в однофазной электрической сети и генерирует выходное напряжение с чистой синусоидальной формой, что особенно важно для питания чувствительного и критичного оборудования. При полной нагрузке на батарее, устройство способно работать до 1 минуты, защищая данные и позволяя правильно завершить текущие процессы. В ИБП используются свинцово-кислотные батареи, которые известны своей надежностью и долгим сроком службы. ИБП оборудован розетками типа С13, что обеспечивает совместимость с широким спектром устройств. Бренд Импульс гарантирует высокое качество и надежность, что делает данное устройство оптимальным выбором для защиты вашего оборудования от неожиданных перебоев в электропитании.
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Теги товара: линейно-интерактивные, с чистой синусоидой
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Теги товара: линейно-интерактивные, с чистой синусоидой
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