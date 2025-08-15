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ИБП Ippon Back Basic 650 Euro черный (383323) купить с доставкой в Москве
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ИБП Ippon Back Basic 650 Euro черный (383323)

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ИБП Ippon Back Basic 650 Euro черный (383323) - фото 1
ИБП Ippon Back Basic 650 Euro черный (383323) - фото 2
ИБП Ippon Back Basic 650 Euro черный (383323) - фото 3
ИБП Ippon Back Basic 650 Euro черный (383323) - фото 4
ИБП Ippon Back Basic 650 Euro черный (383323) - фото 5
ИБП Ippon Back Basic 650 Euro черный (383323) - фото 6
ИБП Ippon Back Basic 650 Euro черный (383323) - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
ИБП
Форм-фактор
Tower
Топология
линейно-интерактивный
Активная мощность, Вт
360
Полная мощность, ВА
650
Количество фаз
1
Время работы при полной нагрузке
1
Тип розеток
EURO (CEE 7)
Общее количество розеток
2
  • ИБП Ippon Back Basic 650 Euro черный (383323) - фото 1
  • ИБП Ippon Back Basic 650 Euro черный (383323) - фото 2
  • ИБП Ippon Back Basic 650 Euro черный (383323) - фото 3
  • ИБП Ippon Back Basic 650 Euro черный (383323) - фото 4
  • ИБП Ippon Back Basic 650 Euro черный (383323) - фото 5
  • ИБП Ippon Back Basic 650 Euro черный (383323) - фото 6
  • ИБП Ippon Back Basic 650 Euro черный (383323) - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 790 руб. 
Начислим 231 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 250974
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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ИБП Ippon Back Basic 650 Euro черный (383323)
4 790 руб.
  • Гарантия производителя: 1 год
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Ippon
Тип товара
ИБП
Форм-фактор
Tower
Топология
линейно-интерактивный
Особенности
холодный старт
Активная мощность, Вт
360
Полная мощность, ВА
650
Количество фаз
1
Тип формы напряжения
модифицированная синусоида
Защита телефонной линии
да
Защита локальной сети
нет
Время переключения на батарею, мс
10
Время работы при полной нагрузке
1
Мин. входное напряжение, В
160
Макс. входное напряжение, В
285
Максимальная поглощаемая энергия импульса
320
Тип батареи
свинцово-кислотный
Тип розеток
EURO (CEE 7)
Общее количество розеток
2
Количество розеток с питанием от батареи
2
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
33х23х14
Вес, кг.
4.36

Описание товара ИБП Ippon Back Basic 650 Euro черный (383323)

Источники бесперебойного питания Ippon – это надежное решение для защиты ваших устройств от перебоев в электроснабжении. Линейно-интерактивный ИБП с форм-фактором Tower обеспечивает надежную работу при внезапных отключениях электроэнергии. С активной мощностью 360 Вт и полной мощностью 650 В·А, он способен обеспечить подключенные устройства стабильным питанием. Вес устройства составляет 4,35 кг, что делает его достаточно компактным и мобильным. Он оснащен двумя розетками с питанием от батареи, что позволяет подключить и защитить важные устройства. Важно отметить, что Ippon предлагает защиту телефонной линии, что крайне полезно для офисного оборудования. ИБП не обеспечивает защиту локальной сети, но компенсирует это благодаря максимальной поглощаемой энергии импульса в 320 Дж, что существенно снижает риск повреждения техники при скачках напряжения. Благодаря времени переключения на батарею в 10 мс ваше оборудование продолжит работу почти без перерыва. Тип формы напряжения – модифицированная синусоида, что подходит для большинства бытовых и офисных приборов. Ippon является надежным брендом, известным своим качеством и эффективностью в защите электроники.

Отзывы о товаре ИБП Ippon Back Basic 650 Euro черный (383323)

Источник: Яндекс Маркет
15.08.2025
A R.

Достоинства:


Комментарий:
Работает. Но пока довольно не долго - для выводов рано.
Источник: Яндекс Маркет
10.03.2025
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
Купил этот ИБП для компьютера и других устройств в доме. Он реально выручает в случае перебоев с электричеством. Работает без сбоев, даже если отключают свет на пару минут — успеваю сохранить все данные и нормально выключить компьютер. Он подходит для моего компьютера, монитора и роутера, справляется с нагрузкой, при этом довольно компактный и не занимает много места. При первом включении почувствовал химозный запах, но со временем он исчез, так что это не стало проблемой. В целом, доволен покупкой. ИБП со своей работой справляется, защищает компьютер, и мне не нужно переживать за внезапные отключения.



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Характеристики
Бренд
Ippon
Тип товара
ИБП
Форм-фактор
Tower
Топология
линейно-интерактивный
Особенности
холодный старт
Активная мощность, Вт
360
Полная мощность, ВА
650
Количество фаз
1
Тип формы напряжения
модифицированная синусоида
Защита телефонной линии
да
Защита локальной сети
нет
Время переключения на батарею, мс
10
Развернуть
Время работы при полной нагрузке
1
Мин. входное напряжение, В
160
Макс. входное напряжение, В
285
Максимальная поглощаемая энергия импульса
320
Тип батареи
свинцово-кислотный
Тип розеток
EURO (CEE 7)
Общее количество розеток
2
Количество розеток с питанием от батареи
2
Страна производитель
Китай
Описание
Источники бесперебойного питания Ippon – это надежное решение для защиты ваших устройств от перебоев в электроснабжении. Линейно-интерактивный ИБП с форм-фактором Tower обеспечивает надежную работу при внезапных отключениях электроэнергии. С активной мощностью 360 Вт и полной мощностью 650 В·А, он способен обеспечить подключенные устройства стабильным питанием. Вес устройства составляет 4,35 кг, что делает его достаточно компактным и мобильным. Он оснащен двумя розетками с питанием от батареи, что позволяет подключить и защитить важные устройства. Важно отметить, что Ippon предлагает защиту телефонной линии, что крайне полезно для офисного оборудования. ИБП не обеспечивает защиту локальной сети, но компенсирует это благодаря максимальной поглощаемой энергии импульса в 320 Дж, что существенно снижает риск повреждения техники при скачках напряжения. Благодаря времени переключения на батарею в 10 мс ваше оборудование продолжит работу почти без перерыва. Тип формы напряжения – модифицированная синусоида, что подходит для большинства бытовых и офисных приборов. Ippon является надежным брендом, известным своим качеством и эффективностью в защите электроники.
Самовывоз
Доставка
Отзывы
Источник: Яндекс Маркет
15.08.2025
A R.

Достоинства:


Комментарий:
Работает. Но пока довольно не долго - для выводов рано.
Источник: Яндекс Маркет
10.03.2025
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
Купил этот ИБП для компьютера и других устройств в доме. Он реально выручает в случае перебоев с электричеством. Работает без сбоев, даже если отключают свет на пару минут — успеваю сохранить все данные и нормально выключить компьютер. Он подходит для моего компьютера, монитора и роутера, справляется с нагрузкой, при этом довольно компактный и не занимает много места. При первом включении почувствовал химозный запах, но со временем он исчез, так что это не стало проблемой. В целом, доволен покупкой. ИБП со своей работой справляется, защищает компьютер, и мне не нужно переживать за внезапные отключения.


ИБП Ippon Back Basic 650 Euro черный (383323) - этот товар вы можете купить по цене 4790 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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