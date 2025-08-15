ИБП Ippon Back Basic 650 Euro черный (383323)
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Характеристики
Описание товара ИБП Ippon Back Basic 650 Euro черный (383323)
Источники бесперебойного питания Ippon – это надежное решение для защиты ваших устройств от перебоев в электроснабжении. Линейно-интерактивный ИБП с форм-фактором Tower обеспечивает надежную работу при внезапных отключениях электроэнергии. С активной мощностью 360 Вт и полной мощностью 650 В·А, он способен обеспечить подключенные устройства стабильным питанием. Вес устройства составляет 4,35 кг, что делает его достаточно компактным и мобильным. Он оснащен двумя розетками с питанием от батареи, что позволяет подключить и защитить важные устройства. Важно отметить, что Ippon предлагает защиту телефонной линии, что крайне полезно для офисного оборудования. ИБП не обеспечивает защиту локальной сети, но компенсирует это благодаря максимальной поглощаемой энергии импульса в 320 Дж, что существенно снижает риск повреждения техники при скачках напряжения. Благодаря времени переключения на батарею в 10 мс ваше оборудование продолжит работу почти без перерыва. Тип формы напряжения – модифицированная синусоида, что подходит для большинства бытовых и офисных приборов. Ippon является надежным брендом, известным своим качеством и эффективностью в защите электроники.
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Теги товара: линейно-интерактивные
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Смотрите также: Батареи для ИБП, Бытовые стабилизаторы напряжения, Источники бесперебойного питания, Сетевые фильтры, удлинители, 500VA, 1000VA, 500 Вт, 600 Вт, 800 Вт, 1000 Вт, со стабилизатором, с встроенным аккумулятором, с чистой синусоидой, APC Smart-UPS, APC 1000VA
Теги товара: линейно-интерактивные
Достоинства:
Комментарий:
Работает. Но пока довольно не долго - для выводов рано.
Достоинства:
Комментарий:
Купил этот ИБП для компьютера и других устройств в доме. Он реально выручает в случае перебоев с электричеством. Работает без сбоев, даже если отключают свет на пару минут — успеваю сохранить все данные и нормально выключить компьютер. Он подходит для моего компьютера, монитора и роутера, справляется с нагрузкой, при этом довольно компактный и не занимает много места. При первом включении почувствовал химозный запах, но со временем он исчез, так что это не стало проблемой. В целом, доволен покупкой. ИБП со своей работой справляется, защищает компьютер, и мне не нужно переживать за внезапные отключения.
Отзывы о товаре ИБП Ippon Back Basic 650 Euro черный (383323)
Достоинства:
Комментарий:
Работает. Но пока довольно не долго - для выводов рано.
Достоинства:
Комментарий:
Купил этот ИБП для компьютера и других устройств в доме. Он реально выручает в случае перебоев с электричеством. Работает без сбоев, даже если отключают свет на пару минут — успеваю сохранить все данные и нормально выключить компьютер. Он подходит для моего компьютера, монитора и роутера, справляется с нагрузкой, при этом довольно компактный и не занимает много места. При первом включении почувствовал химозный запах, но со временем он исчез, так что это не стало проблемой. В целом, доволен покупкой. ИБП со своей работой справляется, защищает компьютер, и мне не нужно переживать за внезапные отключения.