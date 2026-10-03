Источник бесперебойного питания CyberPower BU725E
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Характеристики
Описание товара Источник бесперебойного питания CyberPower BU725E
Источники бесперебойного питания (ИБП) от компании CyberPower представляют собой надежные устройства, обеспечивающие защиту вашей электроники от перебоев электроснабжения. Данная модель выполнена в форм-факторе Tower и имеет вес 3,8 кг, что позволяет удобно разместить её в любом помещении. Устройство поддерживает линейно-интерактивную топологию, что обеспечивает быструю реакцию на изменения в электросети и дополнительную защиту оборудования. ИБП CyberPower обладает активной мощностью 390 Вт и полной мощностью 725 В·А, что делает его подходящим для использования с большинством домашних и офисных электрических устройств. Три розетки с питанием от батареи обеспечат надежное электроснабжение даже при отсутствии основного питания, а возможность поглощать импульсную энергию до 125 Дж дополнительно защитит ваше оборудование от перепадов напряжения. Среди других характеристик устройства стоит отметить его способность переключаться на батарейное питание за 6 мс, а также наличие защиты локальной сети, что позволяет обезопасить подключенные сети от перегрузок. При максимальной нагрузке ИБП обеспечивает автономную работу в течение 1 минуты, что вполне достаточно для безопасного завершения работы и сохранения данных. ИБП CyberPower использует модифицированную синусоиду для передачи напряжения, обеспечивая достаточную стабильность для большинства домашних и офисных приборов. Благодаря своей надёжности и эффективной защите, этот ИБП является отличным выбором как для частных пользователей, так и для бизнеса.
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Теги товара: линейно-интерактивные, с встроенным аккумулятором
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Теги товара: линейно-интерактивные, с встроенным аккумулятором
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