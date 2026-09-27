ИБП Powercom WOW-300
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Характеристики
Описание товара ИБП Powercom WOW-300
Источники бесперебойного питания (ИБП) Powercom идеально подходят для защиты электронных устройств от сбоев в электросети и перебоев в питании. Этот ИБП весом 1,9 кг обладает активной мощностью 165 Вт и полной мощностью 300 В·А, что обеспечивает достаточную поддержку для небольших офисных и домашних устройств. Powercom обеспечивает надежную защиту вашей локальной сети, гарантируя стабильную работу интернета и подключенных устройств. Однако стоит отметить, что защита телефонной линии не предусмотрена. ИБП оснащен двумя розетками с питанием от батареи, позволяя подключить основные устройства, требующие поддержки при отключении электроэнергии. Всего устройство имеет три розетки. Максимальная поглощаемая энергия импульса составляет 480 Дж, что позволяет защитить технику от перенапряжений в сети. Форм-фактор Tower и резервная (оффлайн) топология делают этот ИБП удобным для размещения в небольших пространствах, а также простым в обращении. Устройство поддерживает одну фазу питания и вырабатывает исправленную (модифицированную) синусоиду. Время переключения на батарею составляет всего 2 мс, что обеспечивает мгновенную поддержку подключенных устройств при возникновении перебоев в электросети. Благодаря всем этим характеристикам, Powercom является надежным выбором для тех, кто ищет качественный источник бесперебойного питания.
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Теги товара: с встроенным аккумулятором
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Теги товара: с встроенным аккумулятором
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