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ИБП Powerman Back Pro 650 PLUS, 650ВА, 360Вт (POWERMAN Back Pro 650I Plus (I) купить с доставкой в Москве
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ИБП Powerman Back Pro 650 PLUS, 650ВА, 360Вт (POWERMAN Back Pro 650I Plus (I)

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ИБП Powerman Back Pro 650 PLUS, 650ВА, 360Вт (POWERMAN Back Pro 650I Plus (I) - фото 1
ИБП Powerman Back Pro 650 PLUS, 650ВА, 360Вт (POWERMAN Back Pro 650I Plus (I) - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
ИБП
Топология
линейно-интерактивный
Активная мощность, Вт
360
Полная мощность, ВА
650
Общее количество розеток
2
  • ИБП Powerman Back Pro 650 PLUS, 650ВА, 360Вт (POWERMAN Back Pro 650I Plus (I) - фото 1
  • ИБП Powerman Back Pro 650 PLUS, 650ВА, 360Вт (POWERMAN Back Pro 650I Plus (I) - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 900 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 645966
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Характеристики

Бренд
POWERMAN
Тип товара
ИБП
Топология
линейно-интерактивный
Особенности
защита от глубокого разряда, защита от короткого замыкания, защита от перегрузки, защита от перезаряда
Активная мощность, Вт
360
Полная мощность, ВА
650
Тип формы напряжения
модифицированная синусоида
Общее количество розеток
2
Размеры в упаковке, см
35х21х14
Вес, кг.
4.5

Описание товара ИБП Powerman Back Pro 650 PLUS, 650ВА, 360Вт (POWERMAN Back Pro 650I Plus (I)

ИБП Powerman UPS BackPro 650Plus в традиционном черном цвете корпуса является линейно-интерактивным источником бесперебойного питания с модифицированной синусоидой в качестве формы напряжения. В оснащение этой модели входят две стандартные евророзетки, в которые подключается стационарный компьютер, монитор, коммуникационное оборудование или небольшой сервер. Устройство готово обеспечить пользователя несколькими драгоценными минутами для безопасного завершения работы на ПК после внезапного отключения электроэнергии.

Отзывы о товаре ИБП Powerman Back Pro 650 PLUS, 650ВА, 360Вт (POWERMAN Back Pro 650I Plus (I)




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Характеристики
Бренд
POWERMAN
Тип товара
ИБП
Топология
линейно-интерактивный
Особенности
защита от глубокого разряда, защита от короткого замыкания, защита от перегрузки, защита от перезаряда
Активная мощность, Вт
360
Полная мощность, ВА
650
Тип формы напряжения
модифицированная синусоида
Общее количество розеток
2
Описание
ИБП Powerman UPS BackPro 650Plus в традиционном черном цвете корпуса является линейно-интерактивным источником бесперебойного питания с модифицированной синусоидой в качестве формы напряжения. В оснащение этой модели входят две стандартные евророзетки, в которые подключается стационарный компьютер, монитор, коммуникационное оборудование или небольшой сервер. Устройство готово обеспечить пользователя несколькими драгоценными минутами для безопасного завершения работы на ПК после внезапного отключения электроэнергии.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


ИБП Powerman Back Pro 650 PLUS, 650ВА, 360Вт (POWERMAN Back Pro 650I Plus (I) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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