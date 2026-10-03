ИБП Powerman Back Pro 650 PLUS, 650ВА, 360Вт (POWERMAN Back Pro 650I Plus (I)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
ИБП
Топология
линейно-интерактивный
Активная мощность, Вт
360
Полная мощность, ВА
650
Общее количество розеток
2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 900 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 645966
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Характеристики
Бренд
Тип товара
ИБП
Топология
линейно-интерактивный
Особенности
защита от глубокого разряда, защита от короткого замыкания, защита от перегрузки, защита от перезаряда
Активная мощность, Вт
360
Полная мощность, ВА
650
Тип формы напряжения
модифицированная синусоида
Общее количество розеток
2
Размеры в упаковке, см
35х21х14
Вес, кг.
4.5
Описание товара ИБП Powerman Back Pro 650 PLUS, 650ВА, 360Вт (POWERMAN Back Pro 650I Plus (I)
ИБП Powerman UPS BackPro 650Plus в традиционном черном цвете корпуса является линейно-интерактивным источником бесперебойного питания с модифицированной синусоидой в качестве формы напряжения. В оснащение этой модели входят две стандартные евророзетки, в которые подключается стационарный компьютер, монитор, коммуникационное оборудование или небольшой сервер. Устройство готово обеспечить пользователя несколькими драгоценными минутами для безопасного завершения работы на ПК после внезапного отключения электроэнергии.
Смотрите также: Батареи для ИБП, Бытовые стабилизаторы напряжения, Источники бесперебойного питания, Сетевые фильтры, удлинители, 500VA, 1000VA, 500 Вт, 600 Вт, 800 Вт, 1000 Вт, со стабилизатором, с встроенным аккумулятором, с чистой синусоидой, APC Smart-UPS, APC 1000VA
Теги товара: линейно-интерактивные
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Бренд
Тип товара
ИБП
Топология
линейно-интерактивный
Особенности
защита от глубокого разряда, защита от короткого замыкания, защита от перегрузки, защита от перезаряда
Активная мощность, Вт
360
Полная мощность, ВА
650
Тип формы напряжения
модифицированная синусоида
Общее количество розеток
2
ИБП Powerman UPS BackPro 650Plus в традиционном черном цвете корпуса является линейно-интерактивным источником бесперебойного питания с модифицированной синусоидой в качестве формы напряжения. В оснащение этой модели входят две стандартные евророзетки, в которые подключается стационарный компьютер, монитор, коммуникационное оборудование или небольшой сервер. Устройство готово обеспечить пользователя несколькими драгоценными минутами для безопасного завершения работы на ПК после внезапного отключения электроэнергии.
Смотрите также: Батареи для ИБП, Бытовые стабилизаторы напряжения, Источники бесперебойного питания, Сетевые фильтры, удлинители, 500VA, 1000VA, 500 Вт, 600 Вт, 800 Вт, 1000 Вт, со стабилизатором, с встроенным аккумулятором, с чистой синусоидой, APC Smart-UPS, APC 1000VA
Теги товара: линейно-интерактивные
Смотрите также: Батареи для ИБП, Бытовые стабилизаторы напряжения, Источники бесперебойного питания, Сетевые фильтры, удлинители, 500VA, 1000VA, 500 Вт, 600 Вт, 800 Вт, 1000 Вт, со стабилизатором, с встроенным аккумулятором, с чистой синусоидой, APC Smart-UPS, APC 1000VA
Теги товара: линейно-интерактивные
ИБП Powerman Back Pro 650 PLUS, 650ВА, 360Вт (POWERMAN Back Pro 650I Plus (I) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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