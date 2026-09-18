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Источник бесперебойного питания CyberPower UT650EIG купить с доставкой в Москве
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Источник бесперебойного питания CyberPower UT650EIG

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Источник бесперебойного питания CyberPower UT650EIG - фото 2
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Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
ИБП
Форм-фактор
Tower
Топология
линейно-интерактивный
Активная мощность, Вт
360
Полная мощность, ВА
650
Количество фаз
1
Время работы при полной нагрузке
1
Тип розеток
С13
Общее количество розеток
4
  • Источник бесперебойного питания CyberPower UT650EIG - фото 1
  • Источник бесперебойного питания CyberPower UT650EIG - фото 2
  • Источник бесперебойного питания CyberPower UT650EIG - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 150 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 256983
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Характеристики

Бренд
CyberPower
Тип товара
ИБП
Форм-фактор
Tower
Топология
линейно-интерактивный
Особенности
встроенный аккумулятор
Активная мощность, Вт
360
Полная мощность, ВА
650
Количество фаз
1
Тип формы напряжения
модифицированная синусоида
Защита телефонной линии
да
Защита локальной сети
да
Время переключения на батарею, мс
6
Время работы при полной нагрузке
1
Мин. входное напряжение, В
160
Макс. входное напряжение, В
290
Тип батареи
свинцово-кислотный
Тип розеток
С13
Общее количество розеток
4
Количество розеток с питанием от батареи
4
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
32х24х11
Вес, кг.
4.1

Описание товара Источник бесперебойного питания CyberPower UT650EIG

Источники бесперебойного питания (ИБП) CyberPower представляют собой надежное решение для защиты ваших электронных устройств от непредвиденных перебоев в электроснабжении. Этот линейно-интерактивный ИБП имеет форму башни (Tower), что делает его компактным и удобным для установки в офисе или дома. С активной мощностью 360 Вт и полной мощностью 650 В·А он способен справляться с кратковременными всплесками мощности, обеспечивая защиту вашего оборудования. Устройство весом всего 4 кг легко перемещать и устанавливать в нужном месте. CyberPower уделяет большое внимание безопасности, обеспечивая защиту как локальной сети, так и телефонной линии. Благодаря этому вы можете быть уверены в том, что ваше оборудование надежно защищено от скачков напряжения и других проблем с электроснабжением. ИБП оснащен четырьмя розетками, каждая из которых обеспечивает питание от батареи. Это гарантирует, что даже в случае отключения электроэнергии ваше критически важное оборудование продолжит работать. Устройство использует топологию с модифицированной синусоидой, что позволяет обеспечить плавное и эффективное переключение на батарею всего за 6 мс. При полной нагрузке ИБП сможет обеспечить питание в течение 1 минуты, что достаточно для правильного завершения работы и сохранения данных. Этот ИБП от CyberPower — идеальный выбор для бытовых и офисных нужд, обеспечивая надежную защиту и стабильность в работе ваших электронных устройств.

Отзывы о товаре Источник бесперебойного питания CyberPower UT650EIG




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Характеристики
Бренд
CyberPower
Тип товара
ИБП
Форм-фактор
Tower
Топология
линейно-интерактивный
Особенности
встроенный аккумулятор
Активная мощность, Вт
360
Полная мощность, ВА
650
Количество фаз
1
Тип формы напряжения
модифицированная синусоида
Защита телефонной линии
да
Защита локальной сети
да
Время переключения на батарею, мс
6
Развернуть
Время работы при полной нагрузке
1
Мин. входное напряжение, В
160
Макс. входное напряжение, В
290
Тип батареи
свинцово-кислотный
Тип розеток
С13
Общее количество розеток
4
Количество розеток с питанием от батареи
4
Страна производитель
Китай
Описание
Источники бесперебойного питания (ИБП) CyberPower представляют собой надежное решение для защиты ваших электронных устройств от непредвиденных перебоев в электроснабжении. Этот линейно-интерактивный ИБП имеет форму башни (Tower), что делает его компактным и удобным для установки в офисе или дома. С активной мощностью 360 Вт и полной мощностью 650 В·А он способен справляться с кратковременными всплесками мощности, обеспечивая защиту вашего оборудования. Устройство весом всего 4 кг легко перемещать и устанавливать в нужном месте. CyberPower уделяет большое внимание безопасности, обеспечивая защиту как локальной сети, так и телефонной линии. Благодаря этому вы можете быть уверены в том, что ваше оборудование надежно защищено от скачков напряжения и других проблем с электроснабжением. ИБП оснащен четырьмя розетками, каждая из которых обеспечивает питание от батареи. Это гарантирует, что даже в случае отключения электроэнергии ваше критически важное оборудование продолжит работать. Устройство использует топологию с модифицированной синусоидой, что позволяет обеспечить плавное и эффективное переключение на батарею всего за 6 мс. При полной нагрузке ИБП сможет обеспечить питание в течение 1 минуты, что достаточно для правильного завершения работы и сохранения данных. Этот ИБП от CyberPower — идеальный выбор для бытовых и офисных нужд, обеспечивая надежную защиту и стабильность в работе ваших электронных устройств.
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Отзывы


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