Top.Mail.Ru
Источник бесперебойного питания CyberPower UT650EG купить с доставкой в Москве
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Источник бесперебойного питания CyberPower UT650EG

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Источник бесперебойного питания CyberPower UT650EG - фото 1
Источник бесперебойного питания CyberPower UT650EG - фото 2
Источник бесперебойного питания CyberPower UT650EG - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
ИБП
Форм-фактор
Rack/Tower
Топология
линейно-интерактивный
Активная мощность, Вт
360
Полная мощность, ВА
650
Количество фаз
1
Время работы при полной нагрузке
1
Тип розеток
EURO (CEE 7)
Общее количество розеток
3
  • Источник бесперебойного питания CyberPower UT650EG - фото 1
  • Источник бесперебойного питания CyberPower UT650EG - фото 2
  • Источник бесперебойного питания CyberPower UT650EG - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 910 руб. 
Начислим 117 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 256982
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
Добавить в корзину
Источник бесперебойного питания CyberPower UT650EG
4 910 руб.
  • Гарантия производителя: 1 год
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
CyberPower
Тип товара
ИБП
Форм-фактор
Rack/Tower
Топология
линейно-интерактивный
Особенности
встроенный аккумулятор
Активная мощность, Вт
360
Полная мощность, ВА
650
Количество фаз
1
Защита телефонной линии
да
Защита локальной сети
да
Время переключения на батарею, мс
6
Время работы при полной нагрузке
1
Мин. входное напряжение, В
160
Макс. входное напряжение, В
290
Тип батареи
свинцово-кислотный
Тип розеток
EURO (CEE 7)
Общее количество розеток
3
Количество розеток с питанием от батареи
3
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
32х23х11
Вес, кг.
4.3

Описание товара Источник бесперебойного питания CyberPower UT650EG

Источники бесперебойного питания (ИБП) CyberPower — это надежные устройства, обеспечивающие защиту вашей техники от скачков напряжения и перебоев в электроснабжении. Данная модель весом 4 кг предлагает активную мощность до 360 Вт и полную мощность 650 В·А, что делает ее подходящим выбором для домашних офисов и небольших рабочих станций. ИБП оснащен линейно-интерактивной топологией, что позволяет ему эффективно стабилизировать выходное напряжение, минимизируя потенциальные риски для подключенных устройств. Устройство поддерживает работу с однофазными системами и может быть установлено как в стойку, так и в башенном формате (Rack/Tower), что придает ему гибкости в размещении. ИБП CyberPower предлагает три розетки с питанием от батареи, обеспечивая защиту для ключевых устройств. Для дополнительной безопасности предусмотрена защита локальной сети и телефонной линии, что делает его идеальным для использования в сетевых средах. Время переключения на батарею составляет всего 6 мс, обеспечивая практически незаметный переход и предотвращая потерю данных при кратковременных отключениях электроэнергии. При полной нагрузке устройство продолжает работу в течение 1 минуты, что достаточно для сохранения работы и корректного завершения задач. Минимальное входное напряжение составляет 160 В, позволяя устройству работать даже при снижении напряжения в сети. ИБП от бренда CyberPower демонстрирует приверженность качеству и надежности, предлагая идеальное решение для защиты ваших цифровых инструментов и оборудования.

Отзывы о товаре Источник бесперебойного питания CyberPower UT650EG




Магазины и пункты выдачи в Москве


Курьерская доставка в Москве

Похожие товары

Характеристики
Бренд
CyberPower
Тип товара
ИБП
Форм-фактор
Rack/Tower
Топология
линейно-интерактивный
Особенности
встроенный аккумулятор
Активная мощность, Вт
360
Полная мощность, ВА
650
Количество фаз
1
Защита телефонной линии
да
Защита локальной сети
да
Время переключения на батарею, мс
6
Время работы при полной нагрузке
1
Развернуть
Мин. входное напряжение, В
160
Макс. входное напряжение, В
290
Тип батареи
свинцово-кислотный
Тип розеток
EURO (CEE 7)
Общее количество розеток
3
Количество розеток с питанием от батареи
3
Страна производитель
Китай
Описание
Источники бесперебойного питания (ИБП) CyberPower — это надежные устройства, обеспечивающие защиту вашей техники от скачков напряжения и перебоев в электроснабжении. Данная модель весом 4 кг предлагает активную мощность до 360 Вт и полную мощность 650 В·А, что делает ее подходящим выбором для домашних офисов и небольших рабочих станций. ИБП оснащен линейно-интерактивной топологией, что позволяет ему эффективно стабилизировать выходное напряжение, минимизируя потенциальные риски для подключенных устройств. Устройство поддерживает работу с однофазными системами и может быть установлено как в стойку, так и в башенном формате (Rack/Tower), что придает ему гибкости в размещении. ИБП CyberPower предлагает три розетки с питанием от батареи, обеспечивая защиту для ключевых устройств. Для дополнительной безопасности предусмотрена защита локальной сети и телефонной линии, что делает его идеальным для использования в сетевых средах. Время переключения на батарею составляет всего 6 мс, обеспечивая практически незаметный переход и предотвращая потерю данных при кратковременных отключениях электроэнергии. При полной нагрузке устройство продолжает работу в течение 1 минуты, что достаточно для сохранения работы и корректного завершения задач. Минимальное входное напряжение составляет 160 В, позволяя устройству работать даже при снижении напряжения в сети. ИБП от бренда CyberPower демонстрирует приверженность качеству и надежности, предлагая идеальное решение для защиты ваших цифровых инструментов и оборудования.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Источник бесперебойного питания CyberPower UT650EG - по цене 4910 руб. в интернет-магазине КотоФото. Подробная информация находится на карточке товара - описание, характеристики, фото. Забрать заказ можно из пунктов самовывоза или оформить доставку на дом. Если останутся вопросы, звоните - 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...