Источник бесперебойного питания Импульс Юниор 850 850ВА черный (JN85101)
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Характеристики
Описание товара Источник бесперебойного питания Импульс Юниор 850 850ВА черный (JN85101)
Источники бесперебойного питания (ИБП) Импульс — это надежное решение для защиты вашей электроники от перебоев в электроснабжении. Этот ИБП весом всего 4,2 кг обеспечивает активную мощность в 480 Вт и полную мощность в 850 В·А, что позволяет поддерживать работу ключевых устройств в случае отключений электроэнергии. Импульс оснащён линейно-интерактивной топологией, которая обеспечивает стабильную работу и защиту подключенной техники. Переход на батарейное питание происходит почти мгновенно — всего за 4 мс, что минимизирует риск повреждения электроники. Диапазон входного напряжения ИБП составляет от 220 В до 240 В, а форма выходного напряжения — модифицированная синусоида. Tower форм-фактор устройства экономит место и позволяет удобно разместить его в офисе или дома. Данный ИБП защищает не только электропитание, но и локальную сеть, что делает его идеальным выбором для защиты компьютеров и сетевого оборудования. В случае полной нагрузки время автономной работы составляет около 1 минуты, что даёт возможность безопасно завершить работу и сохранить данные. ИБП Импульс оснащён свинцово-кислотной батареей, обеспечивающей длительную и стабильную эксплуатацию. Этот продукт бренда Импульс — ваш надежный партнёр для защиты вашего оборудования от электропроблем.
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Теги товара: линейно-интерактивные
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Теги товара: линейно-интерактивные
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