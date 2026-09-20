ИБП SPR-700
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Характеристики
Описание товара ИБП SPR-700
Источники бесперебойного питания Powercom представляют собой выгодное сочетание надежности и функциональности, специально разработанное для защиты ваших электроустройств. Этот линейно-интерактивный ИБП с чистой синусоидальной формой напряжения обеспечивает стабильное питание и минимизирует риски отключений и повреждений вашей техники. С полными параметрами мощности в 700 В·А и активной мощностью 560 Вт, устройство готово справиться с широким спектром нагрузок. ИБП оборудован шестью розетками, обеспечивая подключение нескольких устройств одновременно. Максимальная поглощаемая энергия импульса составляет 405 Дж, что надежно защищает подключенные устройства от резких скачков напряжения. Компактный и универсальный форм-фактор Rack/Tower позволяет установить ИБП Powercom как в стойку, так и вертикально, экономя пространство и упрощая интеграцию в вашу систему. С весом 9,1 кг, устройство остается достаточно портативным для перемещения и установки без лишних усилий. ИБП поддерживает работу в однофазных системах и быстро переключается на батарейное питание за 2 мс при отключении электричества, обеспечивая продолжительность работы при полной нагрузке до 1 минуты. Диапазон входного напряжения составляет 140-300 В, что позволяет устройству оставаться стабильным при различных режимах сетевого напряжения. Выбирайте Источники бесперебойного питания Powercom для защиты вашей техники и оптимизации рабочего процесса в любых условиях.
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Теги товара: линейно-интерактивные, с чистой синусоидой
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Теги товара: линейно-интерактивные, с чистой синусоидой
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