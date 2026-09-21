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ИБП CyberPower BR1200ELCD Line-interactive 1200VA/720W (Euro x8, RJ11/RJ45, USB-A x1, USB-порт, 288x118x166(мм), 8,2кг) купить с доставкой в Москве
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ИБП CyberPower BR1200ELCD Line-interactive 1200VA/720W (Euro x8, RJ11/RJ45, USB-A x1, USB-порт, 288x118x166(мм), 8,2кг)

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ИБП CyberPower BR1200ELCD Line-interactive 1200VA/720W (Euro x8, RJ11/RJ45, USB-A x1, USB-порт, 288x118x166(мм), 8,2кг) - фото 1
ИБП CyberPower BR1200ELCD Line-interactive 1200VA/720W (Euro x8, RJ11/RJ45, USB-A x1, USB-порт, 288x118x166(мм), 8,2кг) - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Топология
линейно-интерактивный
Активная мощность, Вт
720
Полная мощность, ВА
1200
Тип розеток
schuko (евро)
Общее количество розеток
8
  • ИБП CyberPower BR1200ELCD Line-interactive 1200VA/720W (Euro x8, RJ11/RJ45, USB-A x1, USB-порт, 288x118x166(мм), 8,2кг) - фото 1
  • ИБП CyberPower BR1200ELCD Line-interactive 1200VA/720W (Euro x8, RJ11/RJ45, USB-A x1, USB-порт, 288x118x166(мм), 8,2кг) - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
24 270 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 700223
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Характеристики

Бренд
CyberPower
Тип товара
Топология
линейно-интерактивный
Особенности
энергосбережение, авр, защита от скачков
Активная мощность, Вт
720
Полная мощность, ВА
1200
Тип формы напряжения
модифицированная синусоида
Защита телефонной линии
да
Защита локальной сети
да
Время переключения на батарею, мс
4мс
Мин. входное напряжение, В
165-290
Максимальная поглощаемая энергия импульса
125
Тип розеток
schuko (евро)
Общее количество розеток
8
Количество розеток с питанием от батареи
4
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
29х17х12
Вес, кг.
8.2

Описание товара ИБП CyberPower BR1200ELCD Line-interactive 1200VA/720W (Euro x8, RJ11/RJ45, USB-A x1, USB-порт, 288x118x166(мм), 8,2кг)

ибп cyberpower br1200elcd предназначен для компьютерных систем и малых офисов, обеспечивая надежное питание и защиту от скачков напряжения. оснащен жк-дисплеем, usb-портом и возможностью настенного монтажа.

Отзывы о товаре ИБП CyberPower BR1200ELCD Line-interactive 1200VA/720W (Euro x8, RJ11/RJ45, USB-A x1, USB-порт, 288x118x166(мм), 8,2кг)




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Характеристики
Бренд
CyberPower
Тип товара
Топология
линейно-интерактивный
Особенности
энергосбережение, авр, защита от скачков
Активная мощность, Вт
720
Полная мощность, ВА
1200
Тип формы напряжения
модифицированная синусоида
Защита телефонной линии
да
Защита локальной сети
да
Время переключения на батарею, мс
4мс
Мин. входное напряжение, В
165-290
Максимальная поглощаемая энергия импульса
125
Развернуть
Тип розеток
schuko (евро)
Общее количество розеток
8
Количество розеток с питанием от батареи
4
Страна производитель
Китай
Описание
ибп cyberpower br1200elcd предназначен для компьютерных систем и малых офисов, обеспечивая надежное питание и защиту от скачков напряжения. оснащен жк-дисплеем, usb-портом и возможностью настенного монтажа.
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Отзывы


ИБП CyberPower BR1200ELCD Line-interactive 1200VA/720W (Euro x8, RJ11/RJ45, USB-A x1, USB-порт, 288x118x166(мм), 8,2кг) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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