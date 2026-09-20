Top.Mail.Ru
Источник бесперебойного питания Powerman Online 1000 (IEC320) купить с доставкой в Москве
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Источник бесперебойного питания Powerman Online 1000 (IEC320)

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Источник бесперебойного питания Powerman Online 1000 (IEC320) - фото 1
Источник бесперебойного питания Powerman Online 1000 (IEC320) - фото 2
Источник бесперебойного питания Powerman Online 1000 (IEC320) - фото 3
Источник бесперебойного питания Powerman Online 1000 (IEC320) - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Источники бесперебойного питания
  • Источник бесперебойного питания Powerman Online 1000 (IEC320) - фото 1
  • Источник бесперебойного питания Powerman Online 1000 (IEC320) - фото 2
  • Источник бесперебойного питания Powerman Online 1000 (IEC320) - фото 3
  • Источник бесперебойного питания Powerman Online 1000 (IEC320) - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
23 910 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 539803
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!
Отправить
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
POWERMAN
Тип товара
Источники бесперебойного питания
Размеры в упаковке, см
37х30х21
Вес, кг.
9.7

Описание товара Источник бесперебойного питания Powerman Online 1000 (IEC320)

Отличным решением для различных организаций станет ИБП Powerman Online 1000. Данное устройство обладает продвинутыми характеристиками. При его проектировании применялись передовые технологии, а владельцы останутся довольны приобретением. Тип ИБП Powerman Online 1000 – с двойным преобразованием. За счет этого устройство не нуждается в дополнительном переключении питания на аккумуляторы. Диапазон входного напряжения – от 105 до 305 В. ИБП выступает в качестве стабилизатора электрического тока, данное оборудование выдает на выходе привычные 220 В. Нельзя не отметить и минимальные отклонения выходного напряжения – в пределах 1%. ИБП имеет две европейских розетки с поддержкой резервного питания. Но при подключении оборудования, важно учесть максимальную выходную мощность – 900 Вт. Данное устройство оснащается ЖК-дисплеем, он облегчает взаимодействие с ИБП. Применяемые батареи получили емкость 9 А·ч, в корпусе их две штуки. Зарядка аккумуляторов с нуля занимает 4 часов. За счет минимального использования батарей при функционировании ИБП, увеличивается предполагаемый срок их службы.

Отзывы о товаре Источник бесперебойного питания Powerman Online 1000 (IEC320)




Магазины и пункты выдачи в Москве


Курьерская доставка в Москве

Похожие товары

Характеристики
Бренд
POWERMAN
Тип товара
Источники бесперебойного питания
Описание
Отличным решением для различных организаций станет ИБП Powerman Online 1000. Данное устройство обладает продвинутыми характеристиками. При его проектировании применялись передовые технологии, а владельцы останутся довольны приобретением. Тип ИБП Powerman Online 1000 – с двойным преобразованием. За счет этого устройство не нуждается в дополнительном переключении питания на аккумуляторы. Диапазон входного напряжения – от 105 до 305 В. ИБП выступает в качестве стабилизатора электрического тока, данное оборудование выдает на выходе привычные 220 В. Нельзя не отметить и минимальные отклонения выходного напряжения – в пределах 1%. ИБП имеет две европейских розетки с поддержкой резервного питания. Но при подключении оборудования, важно учесть максимальную выходную мощность – 900 Вт. Данное устройство оснащается ЖК-дисплеем, он облегчает взаимодействие с ИБП. Применяемые батареи получили емкость 9 А·ч, в корпусе их две штуки. Зарядка аккумуляторов с нуля занимает 4 часов. За счет минимального использования батарей при функционировании ИБП, увеличивается предполагаемый срок их службы.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Источник бесперебойного питания Powerman Online 1000 (IEC320) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...