Источник бесперебойного питания Powerman Online 1000 (IEC320)
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Характеристики
Описание товара Источник бесперебойного питания Powerman Online 1000 (IEC320)
Отличным решением для различных организаций станет ИБП Powerman Online 1000. Данное устройство обладает продвинутыми характеристиками. При его проектировании применялись передовые технологии, а владельцы останутся довольны приобретением. Тип ИБП Powerman Online 1000 – с двойным преобразованием. За счет этого устройство не нуждается в дополнительном переключении питания на аккумуляторы. Диапазон входного напряжения – от 105 до 305 В. ИБП выступает в качестве стабилизатора электрического тока, данное оборудование выдает на выходе привычные 220 В. Нельзя не отметить и минимальные отклонения выходного напряжения – в пределах 1%. ИБП имеет две европейских розетки с поддержкой резервного питания. Но при подключении оборудования, важно учесть максимальную выходную мощность – 900 Вт. Данное устройство оснащается ЖК-дисплеем, он облегчает взаимодействие с ИБП. Применяемые батареи получили емкость 9 А·ч, в корпусе их две штуки. Зарядка аккумуляторов с нуля занимает 4 часов. За счет минимального использования батарей при функционировании ИБП, увеличивается предполагаемый срок их службы.
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