Источник бесперебойного питания Бастион SKAT-UPS 800/400 480Вт 800ВА черный
Товар временно отсутствует в продаже
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Характеристики
Описание товара Источник бесперебойного питания Бастион SKAT-UPS 800/400 480Вт 800ВА черный
ИБП оснащен двумя розетками, что позволяет подключать разнообразные устройства для их защиты и бесперебойной работы. Время переключения на батарею составляет всего 4 мс, что обеспечивает практически незаметный переход в случае сбоя в электросети. Устройство также предлагает защиту телефонной линии и локальной сети, что добавляет дополнительный уровень безопасности вашим коммуникационным средствам. ИБП Бастион способен работать при минимальном входном напряжении 170 В и гарантирует защиту вашего оборудования в течение 2 минут при полной нагрузке. Это делает его идеальным решением для офисов и домашних нужд, обеспечивая надежность и безопасность подключенных устройств.
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Теги товара: линейно-интерактивные
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Теги товара: линейно-интерактивные
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