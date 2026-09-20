Top.Mail.Ru
ИБП SPR-500 купить с доставкой в Москве
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

ИБП SPR-500

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
ИБП SPR-500 - фото 1
ИБП SPR-500 - фото 2
ИБП SPR-500 - фото 3
ИБП SPR-500 - фото 4
ИБП SPR-500 - фото 5
ИБП SPR-500 - фото 6
ИБП SPR-500 - фото 7
ИБП SPR-500 - фото 8
ИБП SPR-500 - фото 9
ИБП SPR-500 - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
ИБП
Форм-фактор
Rack
Топология
линейно-интерактивный
Активная мощность, Вт
400
Полная мощность, ВА
500
Количество фаз
1
Время работы при полной нагрузке
1
Тип розеток
С13
Общее количество розеток
6
  • ИБП SPR-500 - фото 1
  • ИБП SPR-500 - фото 2
  • ИБП SPR-500 - фото 3
  • ИБП SPR-500 - фото 4
  • ИБП SPR-500 - фото 5
  • ИБП SPR-500 - фото 6
  • ИБП SPR-500 - фото 7
  • ИБП SPR-500 - фото 8
  • ИБП SPR-500 - фото 9
  • ИБП SPR-500 - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
21 260 руб. 
Начислим 414 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 538945
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
Добавить в корзину
ИБП SPR-500
21 260 руб.
  • Гарантия производителя: 1 год
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Powercom
Тип товара
ИБП
Форм-фактор
Rack
Топология
линейно-интерактивный
Особенности
LCD-дисплей
Активная мощность, Вт
400
Полная мощность, ВА
500
Количество фаз
1
Тип формы напряжения
чистая синусоида
Защита локальной сети
да
Время переключения на батарею, мс
4
Время работы при полной нагрузке
1
Мин. входное напряжение, В
165
Макс. входное напряжение, В
300
Максимальная поглощаемая энергия импульса
405
Тип батареи
свинцово-кислотный
Тип розеток
С13
Общее количество розеток
6
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
56х49х16
Вес, кг.
10.9

Описание товара ИБП SPR-500

Источники бесперебойного питания (ИБП) от бренда Powercom представляют собой надежное решение для защиты ваших электронных устройств от перебоев в электроснабжении. Эта модель, выполненная в формате Rack, обладает линейно-интерактивным типом и обеспечивает подачу чистой синусоиды — идеальный вариант для критически важных систем, требующих высокой степени стабильности. ИБП Powercom предлагает активную мощность в 400 Вт и полную мощность в 500 В·А. Встроенный механизм защиты от перегрузок может поглощать импульсную энергию до 405 Дж. Устройство оснащено шестью розетками, что позволяет подключать несколько приборов одновременно. Однофазный ИБП Powercom поддерживает защиту локальной сети, что делает его особенно полезным для офисов и домашних сетей. Минимальное входное напряжение для стабильной работы устройства составляет 165 В, а в случае отключения питания переключение на батарею происходит всего за 4 миллисекунды. При полной нагрузке время автономной работы составляет 1 минуту, чего достаточно для корректного завершения работы подключенных устройств. С весом в 8,9 кг данная модель отличается компактностью и легкостью установки в стойку. Источник бесперебойного питания Powercom — это комбинация передовых технологий и высокой надежности, обеспечивающая защиту ваших устройств от любых сбоев в электроснабжении.

Отзывы о товаре ИБП SPR-500




Магазины и пункты выдачи в Москве


Курьерская доставка в Москве

Похожие товары

Характеристики
Бренд
Powercom
Тип товара
ИБП
Форм-фактор
Rack
Топология
линейно-интерактивный
Особенности
LCD-дисплей
Активная мощность, Вт
400
Полная мощность, ВА
500
Количество фаз
1
Тип формы напряжения
чистая синусоида
Защита локальной сети
да
Время переключения на батарею, мс
4
Время работы при полной нагрузке
1
Развернуть
Мин. входное напряжение, В
165
Макс. входное напряжение, В
300
Максимальная поглощаемая энергия импульса
405
Тип батареи
свинцово-кислотный
Тип розеток
С13
Общее количество розеток
6
Страна производитель
Китай
Описание
Источники бесперебойного питания (ИБП) от бренда Powercom представляют собой надежное решение для защиты ваших электронных устройств от перебоев в электроснабжении. Эта модель, выполненная в формате Rack, обладает линейно-интерактивным типом и обеспечивает подачу чистой синусоиды — идеальный вариант для критически важных систем, требующих высокой степени стабильности. ИБП Powercom предлагает активную мощность в 400 Вт и полную мощность в 500 В·А. Встроенный механизм защиты от перегрузок может поглощать импульсную энергию до 405 Дж. Устройство оснащено шестью розетками, что позволяет подключать несколько приборов одновременно. Однофазный ИБП Powercom поддерживает защиту локальной сети, что делает его особенно полезным для офисов и домашних сетей. Минимальное входное напряжение для стабильной работы устройства составляет 165 В, а в случае отключения питания переключение на батарею происходит всего за 4 миллисекунды. При полной нагрузке время автономной работы составляет 1 минуту, чего достаточно для корректного завершения работы подключенных устройств. С весом в 8,9 кг данная модель отличается компактностью и легкостью установки в стойку. Источник бесперебойного питания Powercom — это комбинация передовых технологий и высокой надежности, обеспечивающая защиту ваших устройств от любых сбоев в электроснабжении.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


ИБП SPR-500 - по цене 21260 руб. в интернет-магазине КотоФото. Подробная информация находится на карточке товара - описание, характеристики, фото. Забрать заказ можно из пунктов самовывоза или оформить доставку на дом. Если останутся вопросы, звоните - 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...