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ИБП Ippon Smart Power Pro II Euro 2200 купить с доставкой в Москве
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ИБП Ippon Smart Power Pro II Euro 2200

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ИБП Ippon Smart Power Pro II Euro 2200 - фото 1
ИБП Ippon Smart Power Pro II Euro 2200 - фото 2
ИБП Ippon Smart Power Pro II Euro 2200 - фото 3
ИБП Ippon Smart Power Pro II Euro 2200 - фото 4
ИБП Ippon Smart Power Pro II Euro 2200 - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
ИБП
Форм-фактор
Tower
Топология
линейно-интерактивный
Активная мощность, Вт
1200
Полная мощность, ВА
2200
Количество фаз
1
Время работы при полной нагрузке
1
Тип розеток
EURO (CEE 7)
Общее количество розеток
4
  • ИБП Ippon Smart Power Pro II Euro 2200 - фото 1
  • ИБП Ippon Smart Power Pro II Euro 2200 - фото 2
  • ИБП Ippon Smart Power Pro II Euro 2200 - фото 3
  • ИБП Ippon Smart Power Pro II Euro 2200 - фото 4
  • ИБП Ippon Smart Power Pro II Euro 2200 - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
24 990 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 299132
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Характеристики

Бренд
Ippon
Тип товара
ИБП
Форм-фактор
Tower
Топология
линейно-интерактивный
Активная мощность, Вт
1200
Полная мощность, ВА
2200
Количество фаз
1
Тип формы напряжения
модифицированная синусоида
Защита телефонной линии
да
Защита локальной сети
да
Время переключения на батарею, мс
10
Время работы при полной нагрузке
1
Мин. входное напряжение, В
162
Макс. входное напряжение, В
290
Максимальная поглощаемая энергия импульса
125
Тип батареи
свинцово-кислотный
Тип розеток
EURO (CEE 7)
Общее количество розеток
4
Количество розеток с питанием от батареи
4
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
35х30х25
Вес, кг.
7.67

Описание товара ИБП Ippon Smart Power Pro II Euro 2200

Источники бесперебойного питания (ИБП) Ippon представляют собой надежные и эффективные устройства, предназначенные для обеспечения безопасности и стабильности электропитания вашего оборудования. Эта модель, выполненная в форм-факторе Tower и построенная на базе линейно-интерактивной технологии, предлагает высокую полную мощность в 2200 В·А и активную мощность 1200 Вт, что делает её идеальным выбором для защиты рабочих станций, серверов и другой электроники. С весом 11,1 кг данный ИБП является компактным и удобным в размещении, при этом предоставляя четыре розетки с питанием от батареи для защиты наиболее важных устройств от перебоев в электропитании. Все розетки обеспечивают поглощение энергий импульсных всплесков до 125 Дж, что помогает защитить подключенное оборудование от неожиданных выбросов напряжения. ИБП Ippon также оснащён защитой локальной сети и телефонной линии, что дополнительно минимизирует риск повреждения оборудования в случае сетевых помех. Время переключения на батарею составляет лишь 10 мс, что является достаточным для обеспечения непрерывности работы оборудования при внезапных отключениях электроэнергии. Кроме того, устройство использует модифицированную синусоиду в качестве формы выходного напряжения, что делает его совместимым с большинством бытовой и офисной техники. Бренд Ippon известен своей надежностью и качеством, и этот ИБП является достойным представителем его продукции, гарантируя защиту ваших устройств даже в самых нестабильных условиях электропитания.

Отзывы о товаре ИБП Ippon Smart Power Pro II Euro 2200

Источник: Яндекс Маркет
02.07.2025
Владимир К.

Достоинства:


Комментарий:
UPS, мой старенький системник с монитором, тянул 20 минут. Вполне для меня. Говорили шумит, это да, поменял вентилятор на тот, что советуют 60/60/25, три вывода, Noctua NF-A6x25. У этого разъëм другой и пины в нëм стоят по другому. Пришлось отрезать родной разъëм вентилятора и припаяться на родной разъëм штатного. Распиновка проводов вентиляторов по цветам совпадает. Паяем красный на красный, желтый на жëлтый, чëрный на чëрный. Внутри 2 батареи HR1234W F2, 12V 9Ah. Уменьшил звук пищалки, ибо стоит рядом и такая громкость для меня перебор. Последовательно резистору R03 впаял 3.3КОм, но можно просто заменить R03 на другой от 500 Ом до 3 КОм. Больше нет смысла, ибо совсем не слышно будет пищалку. На USB выход стоит плата преобразователя 5v. На её вход поступает, через диодный мост с конденсаторами, напряжение в районе 33v с обмотки основного трансформатора (зависит от напряжения сети или от преобразованного с аккумулятора). Поставил плату преобразователя для быстрой зарядки. При переключении на батарею, по контрольной лампе виден не большой провал напряжения. Заметно мерцание при работе от батареи. Всё это не критично. Пользоваться можно.
Источник: Яндекс Маркет
22.02.2025
Георгий П.

Достоинства:


Комментарий:
Функцию свою выполняет, напругу держит. Относительно шумный и не регулируется яркость экрана плюс допотопный софт. Заклеил красным скотчем экран, что бы не светил так ярко. По шуму совпадает с самыми низкими оборотами компьютерных вентиляторов (не тихих).
Источник: Яндекс Маркет
04.02.2025
Sim

Достоинства:


Комментарий:
Сначала хотелось бы выяснить у продавца - почему вид товара на картинке в профиле товара не соответствует внешнему виду купленного товару. Одинаковые характеристики, это ещё не совсем главное. А главное то, что габариты УПС на картинке почти в полтора раза больше того, который приехал ко мне. А это значит, что ёмкость именно у купленного УПС меньше.. Хотелось бы услышать объяснение. Далее, упаковка пришла надорванный (липкой лентой я уже заклеивал). УПС в коробке лежал вверх дном, если ориентироваться на рисунок на упаковке. Всё работает, пока всё норм. Но первый пункт портит ощущение позитива от приобретённого товара. 4 звёздочки.
Источник: Яндекс Маркет
15.12.2024
Равиль В.

Достоинства:


Комментарий:
работает нормально, запаха не заметил. поставил на сервер и роутер.
Источник: Яндекс Маркет
18.11.2024
Евгений

Достоинства:


Комментарий:
Определяется в ПК как батарея (как у ноутбука). Дальше настройка средствами ОС, никакой дополнительный софт не нужен. Это круто!
Источник: Яндекс Маркет
09.11.2024
Павел П.

Достоинства:


Комментарий:
Нельзя полностью отключить кнопкой. Все равно горит синий экран, приходится подключать через сетевой фильтр чтобы каждый раз не выдергивать вилку с розетки!
Источник: Яндекс Маркет
31.10.2024
Denis G.

Достоинства:


Комментарий:
Очень шумный и дешевый вентилятор, не соответствующий цене бесперебойника. Не имеет тихого режима - даже когда не питает от батареи, производит постоянный шум.
Источник: Яндекс Маркет
06.10.2024
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
Всё ок, жаль только то что нет индикатора температуры.
Источник: Яндекс Маркет
27.09.2024
Александр К.

Достоинства:


Комментарий:
Офигенный прибор держал комп после выключения электричества еще полтора часа
Источник: Яндекс Маркет
22.09.2024
Ирина

Достоинства:


Комментарий:
В отзывах писали, что присутствует запах пластика. Да, запах действительно был. Отнесли в гараж, на пару дней включили в сеть, поскольку строенный вентилятор, весь запах ушел за два дня. К покупке рекомендую, хорошо справляется во своей задачей.
Источник: Яндекс Маркет
04.09.2024
Максим С.

Достоинства:


Комментарий:
Но учтите, он шумный!!! Спать с ним в одной комнате тяжело



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Характеристики
Бренд
Ippon
Тип товара
ИБП
Форм-фактор
Tower
Топология
линейно-интерактивный
Активная мощность, Вт
1200
Полная мощность, ВА
2200
Количество фаз
1
Тип формы напряжения
модифицированная синусоида
Защита телефонной линии
да
Защита локальной сети
да
Время переключения на батарею, мс
10
Время работы при полной нагрузке
1
Развернуть
Мин. входное напряжение, В
162
Макс. входное напряжение, В
290
Максимальная поглощаемая энергия импульса
125
Тип батареи
свинцово-кислотный
Тип розеток
EURO (CEE 7)
Общее количество розеток
4
Количество розеток с питанием от батареи
4
Страна производитель
Китай
Описание
Источники бесперебойного питания (ИБП) Ippon представляют собой надежные и эффективные устройства, предназначенные для обеспечения безопасности и стабильности электропитания вашего оборудования. Эта модель, выполненная в форм-факторе Tower и построенная на базе линейно-интерактивной технологии, предлагает высокую полную мощность в 2200 В·А и активную мощность 1200 Вт, что делает её идеальным выбором для защиты рабочих станций, серверов и другой электроники. С весом 11,1 кг данный ИБП является компактным и удобным в размещении, при этом предоставляя четыре розетки с питанием от батареи для защиты наиболее важных устройств от перебоев в электропитании. Все розетки обеспечивают поглощение энергий импульсных всплесков до 125 Дж, что помогает защитить подключенное оборудование от неожиданных выбросов напряжения. ИБП Ippon также оснащён защитой локальной сети и телефонной линии, что дополнительно минимизирует риск повреждения оборудования в случае сетевых помех. Время переключения на батарею составляет лишь 10 мс, что является достаточным для обеспечения непрерывности работы оборудования при внезапных отключениях электроэнергии. Кроме того, устройство использует модифицированную синусоиду в качестве формы выходного напряжения, что делает его совместимым с большинством бытовой и офисной техники. Бренд Ippon известен своей надежностью и качеством, и этот ИБП является достойным представителем его продукции, гарантируя защиту ваших устройств даже в самых нестабильных условиях электропитания.
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Отзывы
Источник: Яндекс Маркет
02.07.2025
Владимир К.

Достоинства:


Комментарий:
UPS, мой старенький системник с монитором, тянул 20 минут. Вполне для меня. Говорили шумит, это да, поменял вентилятор на тот, что советуют 60/60/25, три вывода, Noctua NF-A6x25. У этого разъëм другой и пины в нëм стоят по другому. Пришлось отрезать родной разъëм вентилятора и припаяться на родной разъëм штатного. Распиновка проводов вентиляторов по цветам совпадает. Паяем красный на красный, желтый на жëлтый, чëрный на чëрный. Внутри 2 батареи HR1234W F2, 12V 9Ah. Уменьшил звук пищалки, ибо стоит рядом и такая громкость для меня перебор. Последовательно резистору R03 впаял 3.3КОм, но можно просто заменить R03 на другой от 500 Ом до 3 КОм. Больше нет смысла, ибо совсем не слышно будет пищалку. На USB выход стоит плата преобразователя 5v. На её вход поступает, через диодный мост с конденсаторами, напряжение в районе 33v с обмотки основного трансформатора (зависит от напряжения сети или от преобразованного с аккумулятора). Поставил плату преобразователя для быстрой зарядки. При переключении на батарею, по контрольной лампе виден не большой провал напряжения. Заметно мерцание при работе от батареи. Всё это не критично. Пользоваться можно.
Источник: Яндекс Маркет
22.02.2025
Георгий П.

Достоинства:


Комментарий:
Функцию свою выполняет, напругу держит. Относительно шумный и не регулируется яркость экрана плюс допотопный софт. Заклеил красным скотчем экран, что бы не светил так ярко. По шуму совпадает с самыми низкими оборотами компьютерных вентиляторов (не тихих).
Источник: Яндекс Маркет
04.02.2025
Sim

Достоинства:


Комментарий:
Сначала хотелось бы выяснить у продавца - почему вид товара на картинке в профиле товара не соответствует внешнему виду купленного товару. Одинаковые характеристики, это ещё не совсем главное. А главное то, что габариты УПС на картинке почти в полтора раза больше того, который приехал ко мне. А это значит, что ёмкость именно у купленного УПС меньше.. Хотелось бы услышать объяснение. Далее, упаковка пришла надорванный (липкой лентой я уже заклеивал). УПС в коробке лежал вверх дном, если ориентироваться на рисунок на упаковке. Всё работает, пока всё норм. Но первый пункт портит ощущение позитива от приобретённого товара. 4 звёздочки.
Источник: Яндекс Маркет
15.12.2024
Равиль В.

Достоинства:


Комментарий:
работает нормально, запаха не заметил. поставил на сервер и роутер.
Источник: Яндекс Маркет
18.11.2024
Евгений

Достоинства:


Комментарий:
Определяется в ПК как батарея (как у ноутбука). Дальше настройка средствами ОС, никакой дополнительный софт не нужен. Это круто!
Источник: Яндекс Маркет
09.11.2024
Павел П.

Достоинства:


Комментарий:
Нельзя полностью отключить кнопкой. Все равно горит синий экран, приходится подключать через сетевой фильтр чтобы каждый раз не выдергивать вилку с розетки!
Источник: Яндекс Маркет
31.10.2024
Denis G.

Достоинства:


Комментарий:
Очень шумный и дешевый вентилятор, не соответствующий цене бесперебойника. Не имеет тихого режима - даже когда не питает от батареи, производит постоянный шум.
Источник: Яндекс Маркет
06.10.2024
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
Всё ок, жаль только то что нет индикатора температуры.
Источник: Яндекс Маркет
27.09.2024
Александр К.

Достоинства:


Комментарий:
Офигенный прибор держал комп после выключения электричества еще полтора часа
Источник: Яндекс Маркет
22.09.2024
Ирина

Достоинства:


Комментарий:
В отзывах писали, что присутствует запах пластика. Да, запах действительно был. Отнесли в гараж, на пару дней включили в сеть, поскольку строенный вентилятор, весь запах ушел за два дня. К покупке рекомендую, хорошо справляется во своей задачей.
Источник: Яндекс Маркет
04.09.2024
Максим С.

Достоинства:


Комментарий:
Но учтите, он шумный!!! Спать с ним в одной комнате тяжело


ИБП Ippon Smart Power Pro II Euro 2200 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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