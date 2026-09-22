ИБП ExeGate Pure Sine Wave SinePower UHB-2000.LCD.AVR.C13.RJ.USB.2U (EP285644RUS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
ИБП
Форм-фактор
Tower
Топология
с двойным преобразованием (онлайн)
Активная мощность, Вт
1600
Полная мощность, ВА
2000
Количество фаз
1
Тип розеток
С13
Общее количество розеток
4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
25 570 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 726702
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!Отправить
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Бренд
Тип товара
ИБП
Форм-фактор
Tower
Топология
с двойным преобразованием (онлайн)
Особенности
Все ИБП серии SinePower UHB оснащены многофункциональным LCD дисплеем, обеспечивающим удобное и интуитивно понятное управление и контроль параметров устройства. Основным вариантом размещения является установка в стойку 19”, но в комплект поставки так же входят опоры для вертикального размещения.
Активная мощность, Вт
1600
Полная мощность, ВА
2000
Количество фаз
1
Тип формы напряжения
чистая синусоида
Защита телефонной линии
да
Время переключения на батарею, мс
10
Мин. входное напряжение, В
220
Макс. входное напряжение, В
230
Максимальная поглощаемая энергия импульса
3
Тип батареи
свинцово-кислотный
Тип розеток
С13
Общее количество розеток
4
Количество розеток с питанием от батареи
4
Страна производитель
Китай
Вес, кг.
29
Описание товара ИБП ExeGate Pure Sine Wave SinePower UHB-2000.LCD.AVR.C13.RJ.USB.2U (EP285644RUS)
ИБП Pure Sine Wave ExeGate SinePower UHB-2000.LCD.AVR.C13.RJ.USB.2U серии UHB выполнен в прочном металлическом корпусе компактных габаритов. Благодаря формированию выходного напряжения в виде чистой синусоиды он обеспечивает надежную защиту ПК, серверов, сетевого оборудования от импульсных и высокочастотных помех, короткого замыкания, перегрузки, глубокого разряда и других неблагоприятных воздействий в электросети. ИБП Pure Sine Wave предусматривает размещение в горизонтальном и вертикальном положении. Дисплей LCD помогает контролировать основные параметры работы устройства.
Смотрите также: Батареи для ИБП, Бытовые стабилизаторы напряжения, Источники бесперебойного питания, Сетевые фильтры, удлинители, линейно-интерактивные, 500VA, 1000VA, 500 Вт, 600 Вт, 800 Вт, 1000 Вт, со стабилизатором, с встроенным аккумулятором, APC Smart-UPS, APC 1000VA
Теги товара: с чистой синусоидой
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Похожие товары
-
В наличииЦена 25 380 руб.6345 руб. в СплитИБП Бастион SKAT-UPS 1000/600
-
В наличииЦена 26 940 руб.6735 руб. в СплитИБП APC Easy-UPS BVX1600LI-GR black (BVX1600LI-GR)
-
В наличииЦена 27 590 руб.6898 руб. в СплитИБП On-line ExeGate PowerExpert TL-2000.LCD.AVR.3SH.USB.RS232.SN...
-
В наличииЦена 27 680 руб.6920 руб. в СплитИБП Powercom Smart King Pro+ SPT-2000-II LCD Black
-
В наличииЦена 28 180 руб.7045 руб. в СплитИсточник бесперебойного питания CyberPower Tower 1200VA 720W VP1...
-
В наличииЦена 28 180 руб.7045 руб. в СплитИсточник бесперебойного питания CyberPower Tower 1600VA 720W VP1...
-
В наличииЦена 28 680 руб.7170 руб. в СплитИБП ExeGate On-line PowerExpert ULS-2000.LCD.AVR.C13.USB.RS232.S...
-
В наличииЦена 30 090 руб.7523 руб. в СплитИБП Powercom King Pro RM KIN-1200AP LCD
-
В наличииЦена 30 185 руб.7547 руб. в СплитИсточник бесперебойного питания Ippon Innova G2 Euro 1000L (1547...
-
В наличииЦена 30 550 руб.7638 руб. в СплитИБП Powercom Smart King Pro+ SPR-1500 LCD
-
В наличииЦена 30 680 руб.7670 руб. в СплитИБП CyberPower Tower 1600VA 960W (VP1600ELCD)
-
В наличииЦена 32 260 руб.8065 руб. в СплитИБП Powercom Macan MRT-1000SE
Бренд
Тип товара
ИБП
Форм-фактор
Tower
Топология
с двойным преобразованием (онлайн)
Особенности
Все ИБП серии SinePower UHB оснащены многофункциональным LCD дисплеем, обеспечивающим удобное и интуитивно понятное управление и контроль параметров устройства. Основным вариантом размещения является установка в стойку 19”, но в комплект поставки так же входят опоры для вертикального размещения.
Активная мощность, Вт
1600
Полная мощность, ВА
2000
Количество фаз
1
Тип формы напряжения
чистая синусоида
Защита телефонной линии
да
Время переключения на батарею, мс
10
Мин. входное напряжение, В
220
Развернуть
Макс. входное напряжение, В
230
Максимальная поглощаемая энергия импульса
3
Тип батареи
свинцово-кислотный
Тип розеток
С13
Общее количество розеток
4
Количество розеток с питанием от батареи
4
Страна производитель
Китай
ИБП Pure Sine Wave ExeGate SinePower UHB-2000.LCD.AVR.C13.RJ.USB.2U серии UHB выполнен в прочном металлическом корпусе компактных габаритов. Благодаря формированию выходного напряжения в виде чистой синусоиды он обеспечивает надежную защиту ПК, серверов, сетевого оборудования от импульсных и высокочастотных помех, короткого замыкания, перегрузки, глубокого разряда и других неблагоприятных воздействий в электросети. ИБП Pure Sine Wave предусматривает размещение в горизонтальном и вертикальном положении. Дисплей LCD помогает контролировать основные параметры работы устройства.
Смотрите также: Батареи для ИБП, Бытовые стабилизаторы напряжения, Источники бесперебойного питания, Сетевые фильтры, удлинители, линейно-интерактивные, 500VA, 1000VA, 500 Вт, 600 Вт, 800 Вт, 1000 Вт, со стабилизатором, с встроенным аккумулятором, APC Smart-UPS, APC 1000VA
Теги товара: с чистой синусоидой
Смотрите также: Батареи для ИБП, Бытовые стабилизаторы напряжения, Источники бесперебойного питания, Сетевые фильтры, удлинители, линейно-интерактивные, 500VA, 1000VA, 500 Вт, 600 Вт, 800 Вт, 1000 Вт, со стабилизатором, с встроенным аккумулятором, APC Smart-UPS, APC 1000VA
Теги товара: с чистой синусоидой
ИБП ExeGate Pure Sine Wave SinePower UHB-2000.LCD.AVR.C13.RJ.USB.2U (EP285644RUS) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре ИБП ExeGate Pure Sine Wave SinePower UHB-2000.LCD.AVR.C13.RJ.USB.2U (EP285644RUS)