ИБП Powerman Smart Sine 2000 Line-interactive 1400W (6036471)
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Описание товара ИБП Powerman Smart Sine 2000 Line-interactive 1400W (6036471)
Линейно-интерактивный ИБП Powerman Smart Sine 2000 - ваше спасение при внезапном отключении электроэнергии в помещении. Если вы подключите компьютерную технику к представленному устройству, вы получите несколько минут, необходимых для сохранения документов и корректного завершения работы компьютера при отсутствии напряжения в электросети. Модель с компактным черным корпусом будет уместно смотреться рядом с любым компьютерным столом. Большой запас выходной мощности, показатель которой достигает 2000 ВА (1400 Вт) позволит подключить к этому бесперебойнику технику с большим энергопотреблением. ИБП Powerman Smart Sine 2000 оснащен четырьмя евророзетками для подключения к нему разнообразной компьютерной, цифровой и бытовой техники. Время переключения на батарею при отсутствии напряжения в сети составит 6 мс, при условии полной нагрузки (1400 Вт) в распоряжение пользователя предоставляется одна минута на корректное завершение работы подключенных к бесперебойнику устройств. В данной модели присутствуют две батареи.
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Похожие товары
-
В наличииЦена 25 330 руб.6333 руб. в СплитИБП Powercom King Pro RM KIN-1000AP
-
В наличииЦена 25 410 руб.6353 руб. в СплитИБП Бастион SKAT-UPS 1000/600
-
В наличииЦена 25 480 руб.6370 руб. в СплитИсточник бесперебойного питания Powercom DRU-500
-
В наличииЦена 25 720 руб.6430 руб. в СплитИБП ExeGate Pure Sine Wave SinePower UHB-2000.LCD.AVR.C13.RJ.USB...
-
В наличииЦена 26 000 руб.6500 руб. в СплитИБП Powercom IMP-2000AP
-
В наличииЦена 26 550 руб.6638 руб. в СплитИсточник бесперебойного питания Штиль SW500SL 400Вт 500ВА серый
-
В наличииЦена 26 850 руб.6713 руб. в СплитИсточник бесперебойного питания Powercom DRU-850
-
В наличииЦена 26 860 руб.6715 руб. в СплитИсточник бесперебойного питания Импульс Слим 2000 2000ВА черный ...
-
В наличииЦена 26 980 руб.6745 руб. в СплитИБП APC Easy-UPS BVX1600LI-GR black (BVX1600LI-GR)
-
В наличииЦена 27 620 руб.6905 руб. в СплитИБП Powercom MAC-1000
-
В наличииЦена 27 770 руб.6943 руб. в СплитИБП Powercom Smart King Pro+ SPT-2000-II LCD Black
-
В наличииЦена 27 900 руб.6975 руб. в СплитИсточник бесперебойного питания CyberPower Tower 1200VA 720W VP1...
Отзывы о товаре ИБП Powerman Smart Sine 2000 Line-interactive 1400W (6036471)