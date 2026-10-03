ИБП Powercom Macan MAC-2000
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Характеристики
Описание товара ИБП Powercom Macan MAC-2000
Источники бесперебойного питания Powercom представляют собой надежное решение для защиты вашей техники от перебоев в электроснабжении. Модель с весом 20,3 кг и активной мощностью 2000 Вт выполнена в форм-факторе Tower и использует топологию с двойным преобразованием (Онлайн) для обеспечения максимально стабильного питания. Эта модель оснащена девятью розетками с питанием от батареи, которые гарантируют непрерывное электроснабжение даже в случае отключения основного питания. Все розетки обеспечивают чистую синусоидальную форму напряжения, что идеально подходит для критичных к качеству питания устройств. Источники бесперебойного питания Powercom также предлагают защиту локальной сети и телефонной линии, что делает их идеальным выбором для офисов и дома, где требуется защита от скачков напряжения и других сетевых аномалий. Максимальная поглощаемая энергия импульса составляет 405 Дж, что позволяет эффективно справляться с перегрузками. При полной нагрузке устройство способно работать до 2 минут, что достаточно для корректного завершения работы и сохранения данных. С общей мощностью в 2000 В·А и поддержкой одной фазы, эти ИБП идеально подойдут для защиты вашего оборудования от внезапных перебоев в сети. Бренд Powercom известен своим высоким качеством и надежностью, что делает их устройства предпочтительным выбором для ответственных пользователей.
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Теги товара: с встроенным аккумулятором, с чистой синусоидой
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Теги товара: с встроенным аккумулятором, с чистой синусоидой
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