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ИБП Online CyberPower OLS1000E Tower 1000VA/900W купить с доставкой в Москве
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ИБП Online CyberPower OLS1000E Tower 1000VA/900W

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ИБП Online CyberPower OLS1000E Tower 1000VA/900W - фото 1
ИБП Online CyberPower OLS1000E Tower 1000VA/900W - фото 2
ИБП Online CyberPower OLS1000E Tower 1000VA/900W - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
ИБП
Форм-фактор
Tower
Топология
с двойным преобразованием (онлайн)
Активная мощность, Вт
900
Полная мощность, ВА
1000
Количество фаз
1
Время работы при полной нагрузке
5
Тип розеток
С13
Общее количество розеток
4
  • ИБП Online CyberPower OLS1000E Tower 1000VA/900W - фото 1
  • ИБП Online CyberPower OLS1000E Tower 1000VA/900W - фото 2
  • ИБП Online CyberPower OLS1000E Tower 1000VA/900W - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
51 560 руб. 
Начислим 964 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 646007
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
Добавить в корзину
ИБП Online CyberPower OLS1000E Tower 1000VA/900W
51 560 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
CyberPower
Тип товара
ИБП
Форм-фактор
Tower
Топология
с двойным преобразованием (онлайн)
Особенности
моментальное отсекание выходов ИБП
Активная мощность, Вт
900
Полная мощность, ВА
1000
Количество фаз
1
Тип формы напряжения
чистая синусоида
Защита телефонной линии
да
Защита локальной сети
да
Время работы при полной нагрузке
5
Мин. входное напряжение, В
160
Макс. входное напряжение, В
300
Тип батареи
свинцово-кислотный
Тип розеток
С13
Общее количество розеток
4
Количество розеток с питанием от батареи
4
Габаритные размеры (ШхВхГ)
151 x 225 x 394 мм
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
51х31х24
Вес, кг.
14.3

Описание товара ИБП Online CyberPower OLS1000E Tower 1000VA/900W

Высококачественные ИБП серии HR – онлайн источники бесперебойного питания (UPS) с двойным преобразованием, с однофазным входом и однофазным выходом. Применение технологии двойного преобразования гарантирует надежную защиту ответственной нагрузки, устранение всех недостатков сетевого напряжения. Сфера применения UPS серии HR достаточно обширная и распространяется на АТС, серверы, телекоммуникационное оборудование, видеонаблюдение и прочее.

Отзывы о товаре ИБП Online CyberPower OLS1000E Tower 1000VA/900W




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Характеристики
Бренд
CyberPower
Тип товара
ИБП
Форм-фактор
Tower
Топология
с двойным преобразованием (онлайн)
Особенности
моментальное отсекание выходов ИБП
Активная мощность, Вт
900
Полная мощность, ВА
1000
Количество фаз
1
Тип формы напряжения
чистая синусоида
Защита телефонной линии
да
Защита локальной сети
да
Время работы при полной нагрузке
5
Развернуть
Мин. входное напряжение, В
160
Макс. входное напряжение, В
300
Тип батареи
свинцово-кислотный
Тип розеток
С13
Общее количество розеток
4
Количество розеток с питанием от батареи
4
Габаритные размеры (ШхВхГ)
151 x 225 x 394 мм
Страна производитель
Китай
Описание
Высококачественные ИБП серии HR – онлайн источники бесперебойного питания (UPS) с двойным преобразованием, с однофазным входом и однофазным выходом. Применение технологии двойного преобразования гарантирует надежную защиту ответственной нагрузки, устранение всех недостатков сетевого напряжения. Сфера применения UPS серии HR достаточно обширная и распространяется на АТС, серверы, телекоммуникационное оборудование, видеонаблюдение и прочее.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


ИБП Online CyberPower OLS1000E Tower 1000VA/900W - характеристики и описание, фото и цены представлены на карточке товара. Для того чтобы купить товар по цене 51560 руб., вам надо позвонить по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформить покупку в личном кабинете.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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