ИБП CyberPower Line-Interactive OR1000ERM1U 1000VA/600W USB/RS-232/SNMPslot /RJ11/45 (4+2 IEC С13) OR1000ERM1U/OR1000ELCDRM1U
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
52 450 руб.
В наличии
Код товара: 700226
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52 450 руб.
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Характеристики
Размеры в упаковке, см
43х39х4
Вес, кг.
18.4
Описание товара ИБП CyberPower Line-Interactive OR1000ERM1U 1000VA/600W USB/RS-232/SNMPslot /RJ11/45 (4+2 IEC С13) OR1000ERM1U/OR1000ELCDRM1U
ИБП CyberPower Line-Interactive OR1000ERM1U 1000VA/600W USB/RS-232/SNMPslot /RJ11/45 (4+2 IEC С13) OR1000ERM1U/OR1000ELCDRM1U
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ИБП CyberPower Line-Interactive OR1000ERM1U 1000VA/600W USB/RS-232/SNMPslot /RJ11/45 (4+2 IEC С13) OR1000ERM1U/OR1000ELCDRM1U
ИБП CyberPower Line-Interactive OR1000ERM1U 1000VA/600W USB/RS-232/SNMPslot /RJ11/45 (4+2 IEC С13) OR1000ERM1U/OR1000ELCDRM1U - этот товар вы можете купить в нашем интернет-магазине по цене 52450 руб. Цены, фото и описания представлены на карточке товара. Звоните по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре ИБП CyberPower Line-Interactive OR1000ERM1U 1000VA/600W USB/RS-232/SNMPslot /RJ11/45 (4+2 IEC С13) OR1000ERM1U/OR1000ELCDRM1U