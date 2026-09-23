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ИБП CyberElectro ПИЛОT-2000Р 2000ВА/1800Вт (ПИЛОТ-2000Р) купить с доставкой в Москве
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ИБП CyberElectro ПИЛОT-2000Р 2000ВА/1800Вт (ПИЛОТ-2000Р)

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ИБП CyberElectro ПИЛОT-2000Р 2000ВА/1800Вт (ПИЛОТ-2000Р) - фото 1
ИБП CyberElectro ПИЛОT-2000Р 2000ВА/1800Вт (ПИЛОТ-2000Р) - фото 2
ИБП CyberElectro ПИЛОT-2000Р 2000ВА/1800Вт (ПИЛОТ-2000Р) - фото 3
ИБП CyberElectro ПИЛОT-2000Р 2000ВА/1800Вт (ПИЛОТ-2000Р) - фото 4
ИБП CyberElectro ПИЛОT-2000Р 2000ВА/1800Вт (ПИЛОТ-2000Р) - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
ИБП
  • ИБП CyberElectro ПИЛОT-2000Р 2000ВА/1800Вт (ПИЛОТ-2000Р) - фото 1
  • ИБП CyberElectro ПИЛОT-2000Р 2000ВА/1800Вт (ПИЛОТ-2000Р) - фото 2
  • ИБП CyberElectro ПИЛОT-2000Р 2000ВА/1800Вт (ПИЛОТ-2000Р) - фото 3
  • ИБП CyberElectro ПИЛОT-2000Р 2000ВА/1800Вт (ПИЛОТ-2000Р) - фото 4
  • ИБП CyberElectro ПИЛОT-2000Р 2000ВА/1800Вт (ПИЛОТ-2000Р) - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
58 560 руб. 
Начислим 1120 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 646013
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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ИБП CyberElectro ПИЛОT-2000Р 2000ВА/1800Вт (ПИЛОТ-2000Р)
58 560 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
CyberElectro
Тип товара
ИБП
Размеры в упаковке, см
56х55х22
Вес, кг.
27.2

Описание товара ИБП CyberElectro ПИЛОT-2000Р 2000ВА/1800Вт (ПИЛОТ-2000Р)

Модели серии пилот относятся к высокоэффективным «смарт» ИБП. Выполнены по линейно-интерактивной топологии и обеспечивают стабилизированный выходной сигнал в виде чистой синусоиды. Эта серия отлично справится с защитой серверного оборудования в офисе или в стойке небольшого дата центра, подойдет для защиты телекоммуникационного, сетевого, специализированного промышленного оборудования.

Отзывы о товаре ИБП CyberElectro ПИЛОT-2000Р 2000ВА/1800Вт (ПИЛОТ-2000Р)




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Характеристики
Бренд
CyberElectro
Тип товара
ИБП
Описание
Модели серии пилот относятся к высокоэффективным «смарт» ИБП. Выполнены по линейно-интерактивной топологии и обеспечивают стабилизированный выходной сигнал в виде чистой синусоиды. Эта серия отлично справится с защитой серверного оборудования в офисе или в стойке небольшого дата центра, подойдет для защиты телекоммуникационного, сетевого, специализированного промышленного оборудования.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


ИБП CyberElectro ПИЛОT-2000Р 2000ВА/1800Вт (ПИЛОТ-2000Р) – стоимость товара 58560 руб. от магазина КотоФото. Уточнить детали по товару можно по 8(495)137-52-98 в Москве. Вы можете заказать товар с доставкой, либо оформить самовывоз.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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