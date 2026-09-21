Источник бесперебойного питания Smartwatt Data Pro Combo 1800Вт 2000ВА черный
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Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
ИБП
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
66 070 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 702577
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Характеристики
Бренд
Тип товара
ИБП
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
63х44х9
Вес, кг.
20.2
Описание товара Источник бесперебойного питания Smartwatt Data Pro Combo 1800Вт 2000ВА черный
Онлайн-ИБП SMARTWATT UPS DATA PRO разработаны для серверных комнат и другого сетевого оборудования. Модельный ряд включает устройства от 1000 до 3000 ВА. LCD-дисплей и звуковая сигнализация оптимизируют работу с источниками бесперебойного питания SMARTWATT UPS DATA PRO, а встроенная самодиагностика позволяет избежать неисправностей. Среди особенностей серии — управляемые розетки, функции EPO/ROO, двойное преобразование, чистый синусоидальный сигнал, защита от глубокого разряда АКБ и авторестарт.
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Онлайн-ИБП SMARTWATT UPS DATA PRO разработаны для серверных комнат и другого сетевого оборудования. Модельный ряд включает устройства от 1000 до 3000 ВА. LCD-дисплей и звуковая сигнализация оптимизируют работу с источниками бесперебойного питания SMARTWATT UPS DATA PRO, а встроенная самодиагностика позволяет избежать неисправностей. Среди особенностей серии — управляемые розетки, функции EPO/ROO, двойное преобразование, чистый синусоидальный сигнал, защита от глубокого разряда АКБ и авторестарт.
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