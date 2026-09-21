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Источник бесперебойного питания Smartwatt Data Pro Combo 1800Вт 2000ВА черный купить с доставкой в Москве
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Источник бесперебойного питания Smartwatt Data Pro Combo 1800Вт 2000ВА черный

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Источник бесперебойного питания Smartwatt Data Pro Combo 1800Вт 2000ВА черный - фото 1
Источник бесперебойного питания Smartwatt Data Pro Combo 1800Вт 2000ВА черный - фото 2
Источник бесперебойного питания Smartwatt Data Pro Combo 1800Вт 2000ВА черный - фото 3
Источник бесперебойного питания Smartwatt Data Pro Combo 1800Вт 2000ВА черный - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
ИБП
  • Источник бесперебойного питания Smartwatt Data Pro Combo 1800Вт 2000ВА черный - фото 1
  • Источник бесперебойного питания Smartwatt Data Pro Combo 1800Вт 2000ВА черный - фото 2
  • Источник бесперебойного питания Smartwatt Data Pro Combo 1800Вт 2000ВА черный - фото 3
  • Источник бесперебойного питания Smartwatt Data Pro Combo 1800Вт 2000ВА черный - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
66 070 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 702577
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Характеристики

Бренд
SMARTWATT
Тип товара
ИБП
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
63х44х9
Вес, кг.
20.2

Описание товара Источник бесперебойного питания Smartwatt Data Pro Combo 1800Вт 2000ВА черный

Онлайн-ИБП SMARTWATT UPS DATA PRO разработаны для серверных комнат и другого сетевого оборудования. Модельный ряд включает устройства от 1000 до 3000 ВА. LCD-дисплей и звуковая сигнализация оптимизируют работу с источниками бесперебойного питания SMARTWATT UPS DATA PRO, а встроенная самодиагностика позволяет избежать неисправностей. Среди особенностей серии — управляемые розетки, функции EPO/ROO, двойное преобразование, чистый синусоидальный сигнал, защита от глубокого разряда АКБ и авторестарт.

Отзывы о товаре Источник бесперебойного питания Smartwatt Data Pro Combo 1800Вт 2000ВА черный




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Характеристики
Бренд
SMARTWATT
Тип товара
ИБП
Страна производитель
Китай
Описание
Онлайн-ИБП SMARTWATT UPS DATA PRO разработаны для серверных комнат и другого сетевого оборудования. Модельный ряд включает устройства от 1000 до 3000 ВА. LCD-дисплей и звуковая сигнализация оптимизируют работу с источниками бесперебойного питания SMARTWATT UPS DATA PRO, а встроенная самодиагностика позволяет избежать неисправностей. Среди особенностей серии — управляемые розетки, функции EPO/ROO, двойное преобразование, чистый синусоидальный сигнал, защита от глубокого разряда АКБ и авторестарт.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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