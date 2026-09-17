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ИБП Powercom IMD-3000AP купить с доставкой в Москве
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ИБП Powercom IMD-3000AP

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ИБП Powercom IMD-3000AP - фото 1
ИБП Powercom IMD-3000AP - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
ИБП
Форм-фактор
Tower
Топология
линейно-интерактивный
Активная мощность, Вт
1800
Полная мощность, ВА
3000
Количество фаз
1
Время работы при полной нагрузке
2
Тип розеток
С13
Общее количество розеток
6
  • ИБП Powercom IMD-3000AP - фото 1
  • ИБП Powercom IMD-3000AP - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
44 820 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 55749
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Характеристики

Бренд
Powercom
Тип товара
ИБП
Форм-фактор
Tower
Топология
линейно-интерактивный
Активная мощность, Вт
1800
Полная мощность, ВА
3000
Количество фаз
1
Тип формы напряжения
модифицированная синусоида
Защита телефонной линии
да
Время переключения на батарею, мс
4
Время работы при полной нагрузке
2
Мин. входное напряжение, В
165
Макс. входное напряжение, В
275
Тип батареи
свинцово-кислотный
Тип розеток
С13
Общее количество розеток
6
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
56х30х25
Вес, кг.
23

Описание товара ИБП Powercom IMD-3000AP

Источники бесперебойного питания (ИБП) Powercom представляют собой надежное решение для защиты ваших электроустройств от сбоев в электросети. Этот линейно-интерактивный ИБП обладает высокой полной мощностью в 3000 В·А и активной мощностью в 1800 Вт, что делает его подходящим для использования в серверных комнатах и офисах. С форм-фактором Tower, устройство удобно размещается в вертикальном положении, занимая минимум пространства. Важной особенностью данного ИБП является исключительное время переключения на батарею в 4 мс, что позволяет мгновенно защитить технику от перебоев в подаче электроэнергии. ИБП Powercom поддерживает широкое диапазон входного напряжения от 165 В до 275 В, обеспечивая стабильную работу даже при колебаниях в сети. Встроенная защита телефонной линии обеспечивает дополнительную безопасность для вашей коммуникационной техники. Устройство питается от свинцово-кислотной батареи и может поддерживать работу при полной нагрузке в течение 2 минут, что достаточно для корректного завершения работы оборудования или переключения на резервные источники питания. При этом вес устройства составляет 22,1 кг, что делает его стабильным и надежным. Важной деталью является модифицированная синусоида типа выходного напряжения, которая подходит для большинства офисного и домашнего оборудования. Это делает ИБП Powercom универсальным выбором для обеспечения безопасности и надежной работы вашей техники.

Отзывы о товаре ИБП Powercom IMD-3000AP




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Характеристики
Бренд
Powercom
Тип товара
ИБП
Форм-фактор
Tower
Топология
линейно-интерактивный
Активная мощность, Вт
1800
Полная мощность, ВА
3000
Количество фаз
1
Тип формы напряжения
модифицированная синусоида
Защита телефонной линии
да
Время переключения на батарею, мс
4
Время работы при полной нагрузке
2
Мин. входное напряжение, В
165
Развернуть
Макс. входное напряжение, В
275
Тип батареи
свинцово-кислотный
Тип розеток
С13
Общее количество розеток
6
Страна производитель
Китай
Описание
Источники бесперебойного питания (ИБП) Powercom представляют собой надежное решение для защиты ваших электроустройств от сбоев в электросети. Этот линейно-интерактивный ИБП обладает высокой полной мощностью в 3000 В·А и активной мощностью в 1800 Вт, что делает его подходящим для использования в серверных комнатах и офисах. С форм-фактором Tower, устройство удобно размещается в вертикальном положении, занимая минимум пространства. Важной особенностью данного ИБП является исключительное время переключения на батарею в 4 мс, что позволяет мгновенно защитить технику от перебоев в подаче электроэнергии. ИБП Powercom поддерживает широкое диапазон входного напряжения от 165 В до 275 В, обеспечивая стабильную работу даже при колебаниях в сети. Встроенная защита телефонной линии обеспечивает дополнительную безопасность для вашей коммуникационной техники. Устройство питается от свинцово-кислотной батареи и может поддерживать работу при полной нагрузке в течение 2 минут, что достаточно для корректного завершения работы оборудования или переключения на резервные источники питания. При этом вес устройства составляет 22,1 кг, что делает его стабильным и надежным. Важной деталью является модифицированная синусоида типа выходного напряжения, которая подходит для большинства офисного и домашнего оборудования. Это делает ИБП Powercom универсальным выбором для обеспечения безопасности и надежной работы вашей техники.
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