ИБП Powerman Online 2000 LCD
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Характеристики
Описание товара ИБП Powerman Online 2000 LCD
POWERMAN ONLINE 2000 - построен по схеме двойного преобразования энергии, которая не требует переключения питания сеть/батарея. Форма выходного напряжения - ВСЕГДА синусоидальная. Благодаря используемой технологии преобразования энергии достигается широкий диапазон напряжений сети (115В-295В), при работе в котором не используется энергия аккумуляторов, что обеспечивает длительный срок их службы. ИБП обеспечивает корректную работу фазозависимой нагрузки как при работе от сети, так и при питании нагрузки от батареи. Источник бесперебойного питания POWERMAN ONLINE 2000 обеспечит надежную защиту компьютерной, коммуникационной техники, систем управления, банковского оборудования (платежные терминалы) и прочего оборудования, где предъявляются самые высокие требования к качеству электропитания.
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