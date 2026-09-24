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ИБП PowerMan Online 2000 (6120490) купить с доставкой в Москве
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ИБП PowerMan Online 2000 (6120490)

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ИБП PowerMan Online 2000 (6120490) - фото 1
ИБП PowerMan Online 2000 (6120490) - фото 2
ИБП PowerMan Online 2000 (6120490) - фото 3
ИБП PowerMan Online 2000 (6120490) - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
ИБП
Форм-фактор
Tower
Топология
с двойным преобразованием (онлайн)
Активная мощность, Вт
1600
Полная мощность, ВА
2000
Количество фаз
1
Время работы при полной нагрузке
2
Тип розеток
EURO (CEE 7)
Общее количество розеток
3
  • ИБП PowerMan Online 2000 (6120490) - фото 1
  • ИБП PowerMan Online 2000 (6120490) - фото 2
  • ИБП PowerMan Online 2000 (6120490) - фото 3
  • ИБП PowerMan Online 2000 (6120490) - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
36 210 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 666911
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Характеристики

Бренд
POWERMAN
Тип товара
ИБП
Форм-фактор
Tower
Топология
с двойным преобразованием (онлайн)
Активная мощность, Вт
1600
Полная мощность, ВА
2000
Количество фаз
1
Тип формы напряжения
чистая синусоида
Защита локальной сети
да
Время работы при полной нагрузке
2
Мин. входное напряжение, В
165
Макс. входное напряжение, В
290
Тип батареи
свинцово-кислотный
Тип розеток
EURO (CEE 7)
Общее количество розеток
3
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
54х45х31
Вес, кг.
22

Описание товара ИБП PowerMan Online 2000 (6120490)

Источники бесперебойного питания POWERMAN представляют собой надежные и мощные устройства, созданные для обеспечения стабильной работы ваших электроустройств в критических ситуациях. Данная модель ИБП разработана в форм-факторе Tower и использует топологию с двойным преобразованием (онлайн), что обеспечивает высочайший уровень защиты подключенного оборудования. Основное преимущество этого ИБП — его активная мощность в 1600 Вт и полная мощность в 2000 В·А, что делает его идеальным выбором для питания как офисной техники, так и домашних электронных устройств. Устройство поддерживает 1-фазное подключение и обеспечивает выходное напряжение в виде чистой синусоиды, что особенно важно для чувствительных электронных приборов. ИБП POWERMAN оснащен функцией защиты локальной сети, что позволяет сохранять работоспособность и защиту вашего сетевого оборудования во время перепадов напряжения. Данная модель работает при входном напряжении в диапазоне от 165 В до 290 В, что позволяет использовать ее в различных электрических сетях. Время автономной работы при полной нагрузке составляет 2 минуты, что достаточно для корректного завершения работы и сохранения всех данных. Устройство оснащено свинцово-кислотной батареей, обеспечивающей необходимую автономию. Для подключения устройств ИБП снабжен тремя розетками типа EURO (CEE 7), что делает его совместимым с большинством стандартных вилок. POWERMAN — это выбор тех, кто ценит надежность и качество, обеспечивая непрерывное электроснабжение и защиту оборудования в любой ситуации.



Теги товара: с чистой синусоидой

Отзывы о товаре ИБП PowerMan Online 2000 (6120490)




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Характеристики
Бренд
POWERMAN
Тип товара
ИБП
Форм-фактор
Tower
Топология
с двойным преобразованием (онлайн)
Активная мощность, Вт
1600
Полная мощность, ВА
2000
Количество фаз
1
Тип формы напряжения
чистая синусоида
Защита локальной сети
да
Время работы при полной нагрузке
2
Мин. входное напряжение, В
165
Макс. входное напряжение, В
290
Развернуть
Тип батареи
свинцово-кислотный
Тип розеток
EURO (CEE 7)
Общее количество розеток
3
Страна производитель
Китай
Описание
Источники бесперебойного питания POWERMAN представляют собой надежные и мощные устройства, созданные для обеспечения стабильной работы ваших электроустройств в критических ситуациях. Данная модель ИБП разработана в форм-факторе Tower и использует топологию с двойным преобразованием (онлайн), что обеспечивает высочайший уровень защиты подключенного оборудования. Основное преимущество этого ИБП — его активная мощность в 1600 Вт и полная мощность в 2000 В·А, что делает его идеальным выбором для питания как офисной техники, так и домашних электронных устройств. Устройство поддерживает 1-фазное подключение и обеспечивает выходное напряжение в виде чистой синусоиды, что особенно важно для чувствительных электронных приборов. ИБП POWERMAN оснащен функцией защиты локальной сети, что позволяет сохранять работоспособность и защиту вашего сетевого оборудования во время перепадов напряжения. Данная модель работает при входном напряжении в диапазоне от 165 В до 290 В, что позволяет использовать ее в различных электрических сетях. Время автономной работы при полной нагрузке составляет 2 минуты, что достаточно для корректного завершения работы и сохранения всех данных. Устройство оснащено свинцово-кислотной батареей, обеспечивающей необходимую автономию. Для подключения устройств ИБП снабжен тремя розетками типа EURO (CEE 7), что делает его совместимым с большинством стандартных вилок. POWERMAN — это выбор тех, кто ценит надежность и качество, обеспечивая непрерывное электроснабжение и защиту оборудования в любой ситуации.


Теги товара: с чистой синусоидой
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