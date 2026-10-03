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ИБП Powerman Online 3000 Plus 2700W (6114086) купить с доставкой в Москве
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ИБП Powerman Online 3000 Plus 2700W (6114086)

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ИБП Powerman Online 3000 Plus 2700W (6114086) - фото 1
ИБП Powerman Online 3000 Plus 2700W (6114086) - фото 2
ИБП Powerman Online 3000 Plus 2700W (6114086) - фото 3
ИБП Powerman Online 3000 Plus 2700W (6114086) - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
ИБП
Форм-фактор
Tower
Топология
с двойным преобразованием (онлайн)
Активная мощность, Вт
2700
Полная мощность, ВА
3000
Количество фаз
1
Время работы при полной нагрузке
3
Тип розеток
EURO (CEE 7)
Общее количество розеток
3
  • ИБП Powerman Online 3000 Plus 2700W (6114086) - фото 1
  • ИБП Powerman Online 3000 Plus 2700W (6114086) - фото 2
  • ИБП Powerman Online 3000 Plus 2700W (6114086) - фото 3
  • ИБП Powerman Online 3000 Plus 2700W (6114086) - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
33 730 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 644750
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Характеристики

Бренд
POWERMAN
Тип товара
ИБП
Форм-фактор
Tower
Топология
с двойным преобразованием (онлайн)
Активная мощность, Вт
2700
Полная мощность, ВА
3000
Количество фаз
1
Тип формы напряжения
чистая синусоида
Защита локальной сети
да
Время работы при полной нагрузке
3
Мин. входное напряжение, В
140
Макс. входное напряжение, В
300
Тип батареи
свинцово-кислотный
Тип розеток
EURO (CEE 7)
Общее количество розеток
3
Габаритные размеры (ШхВхГ)
209x144x399 мм
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
40х33х19
Вес, кг.
7.85

Описание товара ИБП Powerman Online 3000 Plus 2700W (6114086)

Источники бесперебойного питания (ИБП) марки Powerman являются надежными решениями для защиты вашей электроники и обеспечения стабильной работы в случае перебоев электропитания. Модель с форм-фактором Tower и топологией двойного преобразования (онлайн) гарантирует высокий уровень защиты и производительности. Этот ИБП обеспечивает активную мощность до 2700 Вт и полную мощность в 3000 В·А, что делает его идеальным выбором для критически важных систем и оборудования. Устройство работает на одной фазе и выдает чистую синусоиду, что особенно важно для чувствительных устройств. Одной из ключевых особенностей данного ИБП является возможность защиты вашего локального сетевого оборудования, что добавляет дополнительный уровень безопасности для ваших данных. При полной нагрузке устройство способно поддерживать работу в течение трех минут, что дает достаточно времени для сохранения данных и безопасного завершения работы. ИБП Powerman приспособлен для работы в диапазоне входного напряжения от 140 В до 300 В, что позволяет ему эффективно функционировать даже при нестабильном электроснабжении. Устройство оснащено свинцово-кислотной батареей и имеет три розетки типа EURO (CEE 7), что обеспечивает достаточное количество подключений для вашего оборудования. В целом, источники бесперебойного питания Powerman идеально подходят для защиты критически важной электроники в любых условиях, обеспечивая надежную и стабильную работу благодаря своим передовым характеристикам и функциональности.



Теги товара: с чистой синусоидой

Отзывы о товаре ИБП Powerman Online 3000 Plus 2700W (6114086)




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Характеристики
Бренд
POWERMAN
Тип товара
ИБП
Форм-фактор
Tower
Топология
с двойным преобразованием (онлайн)
Активная мощность, Вт
2700
Полная мощность, ВА
3000
Количество фаз
1
Тип формы напряжения
чистая синусоида
Защита локальной сети
да
Время работы при полной нагрузке
3
Мин. входное напряжение, В
140
Макс. входное напряжение, В
300
Развернуть
Тип батареи
свинцово-кислотный
Тип розеток
EURO (CEE 7)
Общее количество розеток
3
Габаритные размеры (ШхВхГ)
209x144x399 мм
Страна производитель
Китай
Описание
Источники бесперебойного питания (ИБП) марки Powerman являются надежными решениями для защиты вашей электроники и обеспечения стабильной работы в случае перебоев электропитания. Модель с форм-фактором Tower и топологией двойного преобразования (онлайн) гарантирует высокий уровень защиты и производительности. Этот ИБП обеспечивает активную мощность до 2700 Вт и полную мощность в 3000 В·А, что делает его идеальным выбором для критически важных систем и оборудования. Устройство работает на одной фазе и выдает чистую синусоиду, что особенно важно для чувствительных устройств. Одной из ключевых особенностей данного ИБП является возможность защиты вашего локального сетевого оборудования, что добавляет дополнительный уровень безопасности для ваших данных. При полной нагрузке устройство способно поддерживать работу в течение трех минут, что дает достаточно времени для сохранения данных и безопасного завершения работы. ИБП Powerman приспособлен для работы в диапазоне входного напряжения от 140 В до 300 В, что позволяет ему эффективно функционировать даже при нестабильном электроснабжении. Устройство оснащено свинцово-кислотной батареей и имеет три розетки типа EURO (CEE 7), что обеспечивает достаточное количество подключений для вашего оборудования. В целом, источники бесперебойного питания Powerman идеально подходят для защиты критически важной электроники в любых условиях, обеспечивая надежную и стабильную работу благодаря своим передовым характеристикам и функциональности.


Теги товара: с чистой синусоидой
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