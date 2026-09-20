ИБП APC Easy-UPS BVX2200LI-GR black (BVX2200LI-GR)
Товар временно отсутствует в продаже
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Характеристики
Описание товара ИБП APC Easy-UPS BVX2200LI-GR black (BVX2200LI-GR)
Источник бесперебойного питания APC – надежное решение для защиты вашего оборудования от перебоев в электроснабжении и скачков напряжения. Этот линейно-интерактивный ИБП обеспечивает активную мощность 1200 Вт и полную мощность 2200 В·А, гарантируя стабильную работу ваших устройств даже в сложных условиях. Аппарат выполнен в форм-факторе Tower, что позволяет удобно разместить его в рабочем пространстве. Весит устройство 12,2 кг, что делает его устойчивым при размещении и удобным для транспортировки. ИБП APC отличается быстрым временем переключения на батарею в 6 мс, что минимизирует риски потери данных или сбоев в работе оборудования. При полной нагрузке устройство предоставляет до 2 минут времени автономной работы, что достаточно для завершения работы и безопасного отключения оборудования. ИБП оснащен свинцово-кислотной батареей и поддерживает входное напряжение в диапазоне от 140 В до 300 В, что делает его универсальным решением для различных условий электросети. Выходное напряжение формируется в виде модифицированной синусоиды, что подходит для большинства бытовых и офисных устройств. ИБП APC оборудован розетками типа EURO (CEE 7), обеспечивая удобство подключения стандартных европейских вилок. Данное устройство предназначено для однофазного подключения, что упрощает его интеграцию в существующую электросеть. Этот источник бесперебойного питания является отличным выбором для обеспечения надежной защиты вашего оборудования, повышая его долговечность и устойчивость к электрическим сбоям.
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Теги товара: линейно-интерактивные
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Теги товара: линейно-интерактивные
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