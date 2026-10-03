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ИБП Powerman Online 2000I IEC320 1800W (6176036) купить с доставкой в Москве
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ИБП Powerman Online 2000I IEC320 1800W (6176036)

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ИБП Powerman Online 2000I IEC320 1800W (6176036) - фото 1
ИБП Powerman Online 2000I IEC320 1800W (6176036) - фото 2
ИБП Powerman Online 2000I IEC320 1800W (6176036) - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
ИБП
Форм-фактор
Tower
Топология
с двойным преобразованием (онлайн)
Активная мощность, Вт
1800
Полная мощность, ВА
2000
Количество фаз
1
Время работы при полной нагрузке
2
Тип розеток
С13
Общее количество розеток
4
  • ИБП Powerman Online 2000I IEC320 1800W (6176036) - фото 1
  • ИБП Powerman Online 2000I IEC320 1800W (6176036) - фото 2
  • ИБП Powerman Online 2000I IEC320 1800W (6176036) - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
36 910 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 644752
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Характеристики

Бренд
POWERMAN
Тип товара
ИБП
Форм-фактор
Tower
Топология
с двойным преобразованием (онлайн)
Особенности
звуковая сигнализация, поддержка SNMP, холодный старт
Активная мощность, Вт
1800
Полная мощность, ВА
2000
Количество фаз
1
Тип формы напряжения
чистая синусоида
Защита локальной сети
да
Время работы при полной нагрузке
2
Мин. входное напряжение, В
165
Макс. входное напряжение, В
290
Тип батареи
свинцово-кислотный
Тип розеток
С13
Общее количество розеток
4
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
49х31х25
Вес, кг.
20.98

Описание товара ИБП Powerman Online 2000I IEC320 1800W (6176036)

Источники бесперебойного питания (ИБП) POWERMAN представляют собой надежные решения для защиты электрооборудования от перепадов напряжения и потерь питания. Модель с активной мощностью 1800 Вт и полной мощностью 2000 В·А обеспечивает стабильное электропитание, используя топологию с двойным преобразованием (онлайн). Это решение идеально подходит для критически важных приложений благодаря чистой синусоидальной форме напряжения на выходе. Форм-фактор Tower обеспечивает размещение ИБП POWERMAN на рабочей площадке с минимальными усилиями. Модель оснащена четырьмя розетками, что позволяет подключать несколько устройств одновременно. Вес устройства составляет 19,64 кг, что делает его достаточно устойчивым и надежным. ИБП POWERMAN поддерживает защиту локальной сети, обеспечивая стабильные условия работы для сетевого оборудования. При минимальном входном напряжении 165 В и максимальном 290 В, устройство обеспечивает высокий уровень совместимости с различными электросетями. Тип батареи — свинцово-кислотный, который гарантирует эффективность и длительный срок службы. В случае отключения электроэнергии, ИБП способен поддерживать работу оборудования при полной нагрузке в течение 2 минут, что дает пользователю время для сохранения данных и безопасного завершения работы. Бренд POWERMAN, зарекомендовавший себя как надежный производитель ИБП, предлагает высококачественное решение для защиты вашего оборудования от проблем с электропитанием.



Теги товара: с чистой синусоидой

Отзывы о товаре ИБП Powerman Online 2000I IEC320 1800W (6176036)




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Характеристики
Бренд
POWERMAN
Тип товара
ИБП
Форм-фактор
Tower
Топология
с двойным преобразованием (онлайн)
Особенности
звуковая сигнализация, поддержка SNMP, холодный старт
Активная мощность, Вт
1800
Полная мощность, ВА
2000
Количество фаз
1
Тип формы напряжения
чистая синусоида
Защита локальной сети
да
Время работы при полной нагрузке
2
Мин. входное напряжение, В
165
Развернуть
Макс. входное напряжение, В
290
Тип батареи
свинцово-кислотный
Тип розеток
С13
Общее количество розеток
4
Страна производитель
Китай
Описание
Источники бесперебойного питания (ИБП) POWERMAN представляют собой надежные решения для защиты электрооборудования от перепадов напряжения и потерь питания. Модель с активной мощностью 1800 Вт и полной мощностью 2000 В·А обеспечивает стабильное электропитание, используя топологию с двойным преобразованием (онлайн). Это решение идеально подходит для критически важных приложений благодаря чистой синусоидальной форме напряжения на выходе. Форм-фактор Tower обеспечивает размещение ИБП POWERMAN на рабочей площадке с минимальными усилиями. Модель оснащена четырьмя розетками, что позволяет подключать несколько устройств одновременно. Вес устройства составляет 19,64 кг, что делает его достаточно устойчивым и надежным. ИБП POWERMAN поддерживает защиту локальной сети, обеспечивая стабильные условия работы для сетевого оборудования. При минимальном входном напряжении 165 В и максимальном 290 В, устройство обеспечивает высокий уровень совместимости с различными электросетями. Тип батареи — свинцово-кислотный, который гарантирует эффективность и длительный срок службы. В случае отключения электроэнергии, ИБП способен поддерживать работу оборудования при полной нагрузке в течение 2 минут, что дает пользователю время для сохранения данных и безопасного завершения работы. Бренд POWERMAN, зарекомендовавший себя как надежный производитель ИБП, предлагает высококачественное решение для защиты вашего оборудования от проблем с электропитанием.


Теги товара: с чистой синусоидой
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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