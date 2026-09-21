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Источник бесперебойного питания Импульс Фора 2000Вт 2000ВА черный купить с доставкой в Москве
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Источник бесперебойного питания Импульс Фора 2000Вт 2000ВА черный

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Источник бесперебойного питания Импульс Фора 2000Вт 2000ВА черный - фото 2
Источник бесперебойного питания Импульс Фора 2000Вт 2000ВА черный - фото 3
Источник бесперебойного питания Импульс Фора 2000Вт 2000ВА черный - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
ИБП
Форм-фактор
Tower
Топология
с двойным преобразованием (онлайн)
Активная мощность, Вт
2000
Полная мощность, ВА
2000
Количество фаз
1
Время работы при полной нагрузке
4
Тип розеток
EURO (CEE 7)
Общее количество розеток
4
  • Источник бесперебойного питания Импульс Фора 2000Вт 2000ВА черный - фото 1
  • Источник бесперебойного питания Импульс Фора 2000Вт 2000ВА черный - фото 2
  • Источник бесперебойного питания Импульс Фора 2000Вт 2000ВА черный - фото 3
  • Источник бесперебойного питания Импульс Фора 2000Вт 2000ВА черный - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
37 740 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 702691
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Характеристики

Бренд
Импульс
Тип товара
ИБП
Форм-фактор
Tower
Топология
с двойным преобразованием (онлайн)
Особенности
холодный старт
Активная мощность, Вт
2000
Полная мощность, ВА
2000
Количество фаз
1
Тип формы напряжения
чистая синусоида
Время переключения на батарею, мс
6
Время работы при полной нагрузке
4
Мин. входное напряжение, В
110
Макс. входное напряжение, В
300
Тип батареи
свинцово-кислотный
Тип розеток
EURO (CEE 7)
Общее количество розеток
4
Страна производитель
Россия
Размеры в упаковке, см
43х28х19
Вес, кг.
19

Описание товара Источник бесперебойного питания Импульс Фора 2000Вт 2000ВА черный

Источники бесперебойного питания (ИБП) бренда "Импульс" представляют собой надежное решение для защиты вашей техники от перебоев в электроснабжении. Этот ИБП весит 19 кг и обладает полной мощностью в 2000 В·А, что позволяет ему обеспечивать стабильную работу подключенных устройств. Благодаря использованию технологии двойного преобразования (онлайн), ИБП "Импульс" генерирует выходное напряжение идеальной формы — чистую синусоиду, что особенно важно для чувствительного оборудования. Данная модель выполнена в форм-факторе Tower, что делает её удобной для размещения в рабочих пространствах и серверных. Активная мощность ИБП составляет 2000 Вт, и он поддерживает работу на протяжении 4 минут при полной нагрузке, что позволяет осуществить безопасное завершение работы или подключение резервного питания. Время переключения на батарею составляет всего 6 мс, что гарантирует непрерывность питания даже при кратковременных перебоях. Устройство может работать с входным напряжением в диапазоне от 110 до 300 В, что делает его универсальным решением для работы в условиях нестабильного электроснабжения. ИБП оснащен свинцово-кислотным аккумулятором и розетками типа EURO (CEE 7), что обеспечивает совместимость с наиболее распространенными стандартами подключения. Произведено в России, данный ИБП отвечает высоким стандартам качества и надежности, что делает его отличным выбором для тех, кто ценит безопасность и эффективность.



Теги товара: с чистой синусоидой

Отзывы о товаре Источник бесперебойного питания Импульс Фора 2000Вт 2000ВА черный




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Характеристики
Бренд
Импульс
Тип товара
ИБП
Форм-фактор
Tower
Топология
с двойным преобразованием (онлайн)
Особенности
холодный старт
Активная мощность, Вт
2000
Полная мощность, ВА
2000
Количество фаз
1
Тип формы напряжения
чистая синусоида
Время переключения на батарею, мс
6
Время работы при полной нагрузке
4
Мин. входное напряжение, В
110
Развернуть
Макс. входное напряжение, В
300
Тип батареи
свинцово-кислотный
Тип розеток
EURO (CEE 7)
Общее количество розеток
4
Страна производитель
Россия
Описание
Источники бесперебойного питания (ИБП) бренда "Импульс" представляют собой надежное решение для защиты вашей техники от перебоев в электроснабжении. Этот ИБП весит 19 кг и обладает полной мощностью в 2000 В·А, что позволяет ему обеспечивать стабильную работу подключенных устройств. Благодаря использованию технологии двойного преобразования (онлайн), ИБП "Импульс" генерирует выходное напряжение идеальной формы — чистую синусоиду, что особенно важно для чувствительного оборудования. Данная модель выполнена в форм-факторе Tower, что делает её удобной для размещения в рабочих пространствах и серверных. Активная мощность ИБП составляет 2000 Вт, и он поддерживает работу на протяжении 4 минут при полной нагрузке, что позволяет осуществить безопасное завершение работы или подключение резервного питания. Время переключения на батарею составляет всего 6 мс, что гарантирует непрерывность питания даже при кратковременных перебоях. Устройство может работать с входным напряжением в диапазоне от 110 до 300 В, что делает его универсальным решением для работы в условиях нестабильного электроснабжения. ИБП оснащен свинцово-кислотным аккумулятором и розетками типа EURO (CEE 7), что обеспечивает совместимость с наиболее распространенными стандартами подключения. Произведено в России, данный ИБП отвечает высоким стандартам качества и надежности, что делает его отличным выбором для тех, кто ценит безопасность и эффективность.


Теги товара: с чистой синусоидой
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