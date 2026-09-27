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ИБП Powercom Imperial IMP-3000AP черный купить с доставкой в Москве
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ИБП Powercom Imperial IMP-3000AP черный

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ИБП Powercom Imperial IMP-3000AP черный - фото 4
ИБП Powercom Imperial IMP-3000AP черный - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
ИБП
Форм-фактор
Tower
Топология
линейно-интерактивный
Активная мощность, Вт
1800
Полная мощность, ВА
3000
Количество фаз
1
Время работы при полной нагрузке
2
Тип розеток
С13
Общее количество розеток
6
  • ИБП Powercom Imperial IMP-3000AP черный - фото 1
  • ИБП Powercom Imperial IMP-3000AP черный - фото 2
  • ИБП Powercom Imperial IMP-3000AP черный - фото 3
  • ИБП Powercom Imperial IMP-3000AP черный - фото 4
  • ИБП Powercom Imperial IMP-3000AP черный - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
37 810 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 250986
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Характеристики

Бренд
Powercom
Тип товара
ИБП
Форм-фактор
Tower
Топология
линейно-интерактивный
Особенности
светодиодные индикаторы, вентилятор активного охлаждения
Активная мощность, Вт
1800
Полная мощность, ВА
3000
Количество фаз
1
Тип формы напряжения
модифицированная синусоида
Защита телефонной линии
да
Защита локальной сети
да
Время переключения на батарею, мс
4
Время работы при полной нагрузке
2
Мин. входное напряжение, В
167
Макс. входное напряжение, В
300
Максимальная поглощаемая энергия импульса
460
Тип батареи
свинцово-кислотный
Тип розеток
С13
Общее количество розеток
6
Количество розеток с питанием от батареи
6
Габаритные размеры (ШхВхГ)
440х130х200 мм
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
55х30х25
Вес, кг.
24.5

Описание товара ИБП Powercom Imperial IMP-3000AP черный

Источники бесперебойного питания (ИБП) Powercom предлагают надежную защиту ваших электронных устройств и сетевого оборудования. Эта модель обладает весом 22,1 кг и обеспечивает активную мощность 1800 Вт с полной мощностью в 3000 В·А. ИБП Powercom оснащен шестью розетками с питанием от встроенной батареи, что позволяет подключать и защищать важные устройства. Встроенная защита локальной сети и телефонной линии обеспечивает дополнительный уровень безопасности для вашего оборудования от неожиданных скачков напряжения и импульсов. Максимальная поглощаемая энергия импульса составляет 460 Дж, что помогает эффективно справляться с электрическими выбросами. Сформированный по принципу Tower, этот линейно-интерактивный ИБП работает в однoфазном режиме и использует модифицированную синусоиду для преобразования напряжения. Это делает его идеальным выбором для использования в офисах или домашних условиях, где важно сохранить бесперебойную работу оборудования. С быстродействием в 4 мс, этот ИБП обеспечит минимальное время переключения на батарейное питание, защищая ваши устройства даже в случае внезапных перебоев в электроснабжении. Бренд Powercom известен своим качеством и надежностью в сфере источников бесперебойного питания, предлагая оптимальную защиту для ваших ценных устройств и данных.

Отзывы о товаре ИБП Powercom Imperial IMP-3000AP черный




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Характеристики
Бренд
Powercom
Тип товара
ИБП
Форм-фактор
Tower
Топология
линейно-интерактивный
Особенности
светодиодные индикаторы, вентилятор активного охлаждения
Активная мощность, Вт
1800
Полная мощность, ВА
3000
Количество фаз
1
Тип формы напряжения
модифицированная синусоида
Защита телефонной линии
да
Защита локальной сети
да
Время переключения на батарею, мс
4
Развернуть
Время работы при полной нагрузке
2
Мин. входное напряжение, В
167
Макс. входное напряжение, В
300
Максимальная поглощаемая энергия импульса
460
Тип батареи
свинцово-кислотный
Тип розеток
С13
Общее количество розеток
6
Количество розеток с питанием от батареи
6
Габаритные размеры (ШхВхГ)
440х130х200 мм
Страна производитель
Китай
Описание
Источники бесперебойного питания (ИБП) Powercom предлагают надежную защиту ваших электронных устройств и сетевого оборудования. Эта модель обладает весом 22,1 кг и обеспечивает активную мощность 1800 Вт с полной мощностью в 3000 В·А. ИБП Powercom оснащен шестью розетками с питанием от встроенной батареи, что позволяет подключать и защищать важные устройства. Встроенная защита локальной сети и телефонной линии обеспечивает дополнительный уровень безопасности для вашего оборудования от неожиданных скачков напряжения и импульсов. Максимальная поглощаемая энергия импульса составляет 460 Дж, что помогает эффективно справляться с электрическими выбросами. Сформированный по принципу Tower, этот линейно-интерактивный ИБП работает в однoфазном режиме и использует модифицированную синусоиду для преобразования напряжения. Это делает его идеальным выбором для использования в офисах или домашних условиях, где важно сохранить бесперебойную работу оборудования. С быстродействием в 4 мс, этот ИБП обеспечит минимальное время переключения на батарейное питание, защищая ваши устройства даже в случае внезапных перебоев в электроснабжении. Бренд Powercom известен своим качеством и надежностью в сфере источников бесперебойного питания, предлагая оптимальную защиту для ваших ценных устройств и данных.
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