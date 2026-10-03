ИБП Ippon Smart Winner II 1000 черный
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Характеристики
Описание товара ИБП Ippon Smart Winner II 1000 черный
Источники бесперебойного питания Ippon представляют собой надежное решение для защиты ваших электронных устройств от непредвиденных перебоев в электроснабжении. Эта модель обладает активной мощностью 900 Вт и полной мощностью 1000 В·А, что обеспечивает стабильное и эффективное функционирование оборудования. Одним из ключевых преимуществ данного ИБП является защита локальной сети и телефонной линии, что особенно важно для поддержки постоянного подключения к сети даже в нестабильных условиях. Устройство предоставляет четыре розетки с питанием от батареи, обеспечивая подключенные устройства резервным питанием в случае отключения электроэнергии. Максимальная поглощаемая энергия импульса составляет 405 Дж, что отлично защищает технику от перенапряжений. ИБП Ippon отличается линейно-интерактивным типом, что делает его оптимальным выбором для использования как в серверных стойках, так и в напольной конфигурации, благодаря универсальному форм-фактору Rack/Tower. Бренд Ippon заботится о высоком качестве выходного напряжения, предлагая чистую синусоиду, что критично для корректной работы сложной техники. Вес устройства составляет 13,2 кг, а переход на питание от батареи происходит всего за 4 мс, что практически исключает перерывы в питании подключенной аппаратуры. Модель рассчитана на работу в однофазной сети, что подходит для большинства бытовых и офисных применений. С источником бесперебойного питания Ippon вы можете быть уверены в надежной защите и бесперебойной работе своих устройств в любой ситуации.
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Теги товара: линейно-интерактивные, 1000VA, с чистой синусоидой
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