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ИБП Ippon Smart Winner II 1000 черный купить с доставкой в Москве
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ИБП Ippon Smart Winner II 1000 черный

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Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
ИБП
Форм-фактор
Rack/Tower
Топология
линейно-интерактивный
Активная мощность, Вт
900
Полная мощность, ВА
1000
Количество фаз
1
Время работы при полной нагрузке
1
Тип розеток
С13
Общее количество розеток
4
  • ИБП Ippon Smart Winner II 1000 черный - фото 1
  • ИБП Ippon Smart Winner II 1000 черный - фото 2
  • ИБП Ippon Smart Winner II 1000 черный - фото 3
  • ИБП Ippon Smart Winner II 1000 черный - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
43 690 руб. 
Начислим 2574 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 397160
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
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ИБП Ippon Smart Winner II 1000 черный
43 690 руб.
  • Гарантия производителя: 1 год
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Ippon
Тип товара
ИБП
Форм-фактор
Rack/Tower
Топология
линейно-интерактивный
Активная мощность, Вт
900
Полная мощность, ВА
1000
Количество фаз
1
Тип формы напряжения
чистая синусоида
Защита телефонной линии
да
Защита локальной сети
да
Время переключения на батарею, мс
4
Время работы при полной нагрузке
1
Мин. входное напряжение, В
165
Макс. входное напряжение, В
290
Максимальная поглощаемая энергия импульса
405
Тип батареи
свинцово-кислотный
Тип розеток
С13
Общее количество розеток
4
Количество розеток с питанием от батареи
4
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
55х54х22
Вес, кг.
16.2

Описание товара ИБП Ippon Smart Winner II 1000 черный

Источники бесперебойного питания Ippon представляют собой надежное решение для защиты ваших электронных устройств от непредвиденных перебоев в электроснабжении. Эта модель обладает активной мощностью 900 Вт и полной мощностью 1000 В·А, что обеспечивает стабильное и эффективное функционирование оборудования. Одним из ключевых преимуществ данного ИБП является защита локальной сети и телефонной линии, что особенно важно для поддержки постоянного подключения к сети даже в нестабильных условиях. Устройство предоставляет четыре розетки с питанием от батареи, обеспечивая подключенные устройства резервным питанием в случае отключения электроэнергии. Максимальная поглощаемая энергия импульса составляет 405 Дж, что отлично защищает технику от перенапряжений. ИБП Ippon отличается линейно-интерактивным типом, что делает его оптимальным выбором для использования как в серверных стойках, так и в напольной конфигурации, благодаря универсальному форм-фактору Rack/Tower. Бренд Ippon заботится о высоком качестве выходного напряжения, предлагая чистую синусоиду, что критично для корректной работы сложной техники. Вес устройства составляет 13,2 кг, а переход на питание от батареи происходит всего за 4 мс, что практически исключает перерывы в питании подключенной аппаратуры. Модель рассчитана на работу в однофазной сети, что подходит для большинства бытовых и офисных применений. С источником бесперебойного питания Ippon вы можете быть уверены в надежной защите и бесперебойной работе своих устройств в любой ситуации.

Отзывы о товаре ИБП Ippon Smart Winner II 1000 черный




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Характеристики
Бренд
Ippon
Тип товара
ИБП
Форм-фактор
Rack/Tower
Топология
линейно-интерактивный
Активная мощность, Вт
900
Полная мощность, ВА
1000
Количество фаз
1
Тип формы напряжения
чистая синусоида
Защита телефонной линии
да
Защита локальной сети
да
Время переключения на батарею, мс
4
Время работы при полной нагрузке
1
Развернуть
Мин. входное напряжение, В
165
Макс. входное напряжение, В
290
Максимальная поглощаемая энергия импульса
405
Тип батареи
свинцово-кислотный
Тип розеток
С13
Общее количество розеток
4
Количество розеток с питанием от батареи
4
Страна производитель
Китай
Описание
Источники бесперебойного питания Ippon представляют собой надежное решение для защиты ваших электронных устройств от непредвиденных перебоев в электроснабжении. Эта модель обладает активной мощностью 900 Вт и полной мощностью 1000 В·А, что обеспечивает стабильное и эффективное функционирование оборудования. Одним из ключевых преимуществ данного ИБП является защита локальной сети и телефонной линии, что особенно важно для поддержки постоянного подключения к сети даже в нестабильных условиях. Устройство предоставляет четыре розетки с питанием от батареи, обеспечивая подключенные устройства резервным питанием в случае отключения электроэнергии. Максимальная поглощаемая энергия импульса составляет 405 Дж, что отлично защищает технику от перенапряжений. ИБП Ippon отличается линейно-интерактивным типом, что делает его оптимальным выбором для использования как в серверных стойках, так и в напольной конфигурации, благодаря универсальному форм-фактору Rack/Tower. Бренд Ippon заботится о высоком качестве выходного напряжения, предлагая чистую синусоиду, что критично для корректной работы сложной техники. Вес устройства составляет 13,2 кг, а переход на питание от батареи происходит всего за 4 мс, что практически исключает перерывы в питании подключенной аппаратуры. Модель рассчитана на работу в однофазной сети, что подходит для большинства бытовых и офисных применений. С источником бесперебойного питания Ippon вы можете быть уверены в надежной защите и бесперебойной работе своих устройств в любой ситуации.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


ИБП Ippon Smart Winner II 1000 черный - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того чтобы купить этот товар по цене 43690 руб., вам надо или позвонить по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформить покупку в личном кабинете, добавив товар в корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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