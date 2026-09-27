ИБП Powercom King Pro RM KIN-2200AP LCD
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Характеристики
Описание товара ИБП Powercom King Pro RM KIN-2200AP LCD
Источники бесперебойного питания (ИБП) Powercom — надежное решение для защиты ваших электронных устройств от перебоев в подаче электроэнергии. Эта модель с линейно-интерактивной топологией предназначена для монтажа в стойку (Rack), что делает ее идеальной для использования в серверных комнатах и дата-центрах. С максимальной активной мощностью в 1760 Вт и полной мощностью 2200 В·А, данный ИБП способен обеспечивать стабильное питание для устройства в условиях нестабильной электросети. Время переключения на батарею составляет всего 4 мс, что гарантирует защиту от кратковременных сбоев. Время работы при полной нагрузке составляет 2 минуты, предоставляя достаточно времени для корректного завершения работы систем и сохранения данных. ИБП Powercom оснащен восемью розетками, все из которых поддерживают питание от батареи, обеспечивая широкие возможности подключения различных устройств. Максимальная поглощаемая энергия импульса составляет 320 Дж, что обеспечивает защиту от всплесков напряжения. Особенностью данной модели является поддержка защиты локальной сети, обеспечивающая дополнительный уровень безопасности для вашей инфраструктуры. ИБП генерирует модифицированную синусоиду, что делает его совместимым с большинством современных приборов. С весом 28,4 кг этот ИБП является мощным и надежным инструментом для поддержания непрерывности работы ваших систем. Выбирайте Powercom для обеспечения стабильной и безопасной работы вашего оборудования!
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Теги товара: линейно-интерактивные, со стабилизатором
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Теги товара: линейно-интерактивные, со стабилизатором
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