ИБП PowerMan Online 2000 RT (6135033)
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Характеристики
Описание товара ИБП PowerMan Online 2000 RT (6135033)
Источники бесперебойного питания (ИБП) от бренда POWERMAN представляют собой надежное решение для защиты вашего оборудования от перебоев в электроснабжении и снижения качества электроэнергии. Данная модель обладает рядом характеристик, которые делают её идеальным выбором для использования в различных условиях. Этот ИБП выполнен в форм-факторе Rack/Tower, что позволяет устанавливать его как в серверные стойки, так и использовать в башенном положении, в зависимости от ваших нужд. Топология с двойным преобразованием (онлайн) обеспечивает максимальную защиту от электроэнергетических сбоев, гарантируя подачу чистой синусоидальной формы напряжения, что критически важно для чувствительного оборудования. Активная мощность этой модели составляет 1800 Вт, а полная мощность — 2000 В·А, что позволяет обеспечивать стабильное питание для множества устройств. ИБП поддерживает однофазное подключение и оснащен системой защиты локальной сети, что делает его полезным для сетевых устройств. Минимальное входное напряжение составляет 165 В, а максимальное — 285 В, что обеспечивает гибкость и надежность работы в широком диапазоне условий. В случае полной нагрузки устройство способно работать на протяжении 2 минут, давая необходимое время для корректного завершения работы оборудования или перехода на резервное питание. ИБП использует свинцово-кислотные батареи, которые зарекомендовали себя как надежный источник резервного питания. Устройство оснащено восемью розетками типа C13, что позволяет подключить множество устройств одновременно. Этот источник бесперебойного питания от POWERMAN — отличный выбор для обеспечения стабильной работы вашего оборудования, предоставляя высокую степень защиты и надежность.
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Теги товара: с чистой синусоидой
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Теги товара: с чистой синусоидой
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