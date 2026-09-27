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Источник бесперебойного питания Импульс Слим 1500 1500ВА черный (SL15201) купить с доставкой в Москве
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Источник бесперебойного питания Импульс Слим 1500 1500ВА черный (SL15201)

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Источник бесперебойного питания Импульс Слим 1500 1500ВА черный (SL15201)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
ИБП
Форм-фактор
Rack/Tower
Топология
линейно-интерактивный
Активная мощность, Вт
900
Полная мощность, ВА
1500
Количество фаз
1
Время работы при полной нагрузке
1
Тип розеток
С13
Общее количество розеток
4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
43 770 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 595552
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Характеристики

Бренд
Импульс
Тип товара
ИБП
Форм-фактор
Rack/Tower
Топология
линейно-интерактивный
Активная мощность, Вт
900
Полная мощность, ВА
1500
Количество фаз
1
Тип формы напряжения
чистая синусоида
Время переключения на батарею, мс
6
Время работы при полной нагрузке
1
Мин. входное напряжение, В
165
Макс. входное напряжение, В
290
Тип батареи
свинцово-кислотный
Тип розеток
С13
Общее количество розеток
4
Габаритные размеры (ШхВхГ)
433x44x389 мм
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
30х20х15
Вес, кг.
18.25

Описание товара Источник бесперебойного питания Импульс Слим 1500 1500ВА черный (SL15201)

Источники бесперебойного питания Импульс представляют собой надежное решение для защиты ваших электронных устройств от перебоев в электроснабжении. Этот линейно-интерактивный ИБП обеспечивает стабильное и безопасное электропитание с помощью технологии, которая автоматически переключается на батарею всего за 6 мс в случае необходимости. Модель разработана с учетом высоких стандартов качества и мощности, предлагая полную мощность 1500 В·А и активную мощность 900 Вт. ИБП Импульс поддерживает напряжение в диапазоне от 165 В до 290 В, что делает его универсальным для использования в различных условиях. Форм-фактор Rack/Tower обеспечивает гибкость установки, позволяя размещать устройство как в стойке, так и в положения башни в зависимости от потребностей вашего помещения или оборудования. Эта модель оснащена свинцово-кислотной батареей, обеспечивающей работу при полной нагрузке до 1 минуты, что достаточно для корректного завершения работы систем или запуска резервных источников питания. ИБП имеет тип выходного напряжения в форме чистой синусоиды, что гарантирует безопасность для чувствительной электроники и отсутствия искажения сигнала. ИБП Импульс оснащен четырьмя розетками типа С13, что позволяет подключать сразу несколько устройств. Это одновременное подключение позволяет более эффективно использовать мощности ИБП для защиты широкого спектра оборудования. Однофазный дизайн делает этот ИБП идеальным для малого и среднего бизнеса, а также для домашнего использования. Надежные и простые в использовании Источники бесперебойного питания Импульс гарантируют безопасность вашего оборудования благодаря технологиям, обеспечивающим стабильное и бесперебойное энергоснабжение.

Отзывы о товаре Источник бесперебойного питания Импульс Слим 1500 1500ВА черный (SL15201)




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Характеристики
Бренд
Импульс
Тип товара
ИБП
Форм-фактор
Rack/Tower
Топология
линейно-интерактивный
Активная мощность, Вт
900
Полная мощность, ВА
1500
Количество фаз
1
Тип формы напряжения
чистая синусоида
Время переключения на батарею, мс
6
Время работы при полной нагрузке
1
Мин. входное напряжение, В
165
Макс. входное напряжение, В
290
Развернуть
Тип батареи
свинцово-кислотный
Тип розеток
С13
Общее количество розеток
4
Габаритные размеры (ШхВхГ)
433x44x389 мм
Страна производитель
Китай
Описание
Источники бесперебойного питания Импульс представляют собой надежное решение для защиты ваших электронных устройств от перебоев в электроснабжении. Этот линейно-интерактивный ИБП обеспечивает стабильное и безопасное электропитание с помощью технологии, которая автоматически переключается на батарею всего за 6 мс в случае необходимости. Модель разработана с учетом высоких стандартов качества и мощности, предлагая полную мощность 1500 В·А и активную мощность 900 Вт. ИБП Импульс поддерживает напряжение в диапазоне от 165 В до 290 В, что делает его универсальным для использования в различных условиях. Форм-фактор Rack/Tower обеспечивает гибкость установки, позволяя размещать устройство как в стойке, так и в положения башни в зависимости от потребностей вашего помещения или оборудования. Эта модель оснащена свинцово-кислотной батареей, обеспечивающей работу при полной нагрузке до 1 минуты, что достаточно для корректного завершения работы систем или запуска резервных источников питания. ИБП имеет тип выходного напряжения в форме чистой синусоиды, что гарантирует безопасность для чувствительной электроники и отсутствия искажения сигнала. ИБП Импульс оснащен четырьмя розетками типа С13, что позволяет подключать сразу несколько устройств. Это одновременное подключение позволяет более эффективно использовать мощности ИБП для защиты широкого спектра оборудования. Однофазный дизайн делает этот ИБП идеальным для малого и среднего бизнеса, а также для домашнего использования. Надежные и простые в использовании Источники бесперебойного питания Импульс гарантируют безопасность вашего оборудования благодаря технологиям, обеспечивающим стабильное и бесперебойное энергоснабжение.
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Отзывы


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