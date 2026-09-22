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Powercom Next, On-Line, 1500VA/1500W, Rack/Tower купить с доставкой в Москве
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Powercom Next, On-Line, 1500VA/1500W, Rack/Tower

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Powercom Next, On-Line, 1500VA/1500W, Rack/Tower - фото 1
Powercom Next, On-Line, 1500VA/1500W, Rack/Tower - фото 2
Powercom Next, On-Line, 1500VA/1500W, Rack/Tower - фото 3
Powercom Next, On-Line, 1500VA/1500W, Rack/Tower - фото 4
Powercom Next, On-Line, 1500VA/1500W, Rack/Tower - фото 5
Powercom Next, On-Line, 1500VA/1500W, Rack/Tower - фото 6
Powercom Next, On-Line, 1500VA/1500W, Rack/Tower - фото 7
Powercom Next, On-Line, 1500VA/1500W, Rack/Tower - фото 8
Powercom Next, On-Line, 1500VA/1500W, Rack/Tower - фото 9
Powercom Next, On-Line, 1500VA/1500W, Rack/Tower - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
ИБП
Форм-фактор
Rack/Tower
Топология
с двойным преобразованием (онлайн)
Активная мощность, Вт
1500
Полная мощность, ВА
1500
Количество фаз
1
Время работы при полной нагрузке
2
Тип розеток
С13
Общее количество розеток
8
  • Powercom Next, On-Line, 1500VA/1500W, Rack/Tower - фото 1
  • Powercom Next, On-Line, 1500VA/1500W, Rack/Tower - фото 2
  • Powercom Next, On-Line, 1500VA/1500W, Rack/Tower - фото 3
  • Powercom Next, On-Line, 1500VA/1500W, Rack/Tower - фото 4
  • Powercom Next, On-Line, 1500VA/1500W, Rack/Tower - фото 5
  • Powercom Next, On-Line, 1500VA/1500W, Rack/Tower - фото 6
  • Powercom Next, On-Line, 1500VA/1500W, Rack/Tower - фото 7
  • Powercom Next, On-Line, 1500VA/1500W, Rack/Tower - фото 8
  • Powercom Next, On-Line, 1500VA/1500W, Rack/Tower - фото 9
  • Powercom Next, On-Line, 1500VA/1500W, Rack/Tower - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
42 530 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 723810
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Характеристики

Бренд
Powercom
Тип товара
ИБП
Форм-фактор
Rack/Tower
Топология
с двойным преобразованием (онлайн)
Активная мощность, Вт
1500
Полная мощность, ВА
1500
Количество фаз
1
Тип формы напряжения
чистая синусоида
Время переключения на батарею, мс
6
Время работы при полной нагрузке
2
Мин. входное напряжение, В
120
Макс. входное напряжение, В
276
Тип батареи
свинцово-кислотный
Тип розеток
С13
Общее количество розеток
8
Страна производитель
Китай
Вес, г.
5

Описание товара Powercom Next, On-Line, 1500VA/1500W, Rack/Tower

Источники бесперебойного питания Powercom предлагают надежную защиту для ваших электроприборов с высокими требованиями по качеству электрического сигнала. Этот ИБП оснащен передовой топологией с двойным преобразованием (Онлайн), что обеспечивает превосходную защиту от колебаний напряжения и мгновенные переключения на резервное питание без задержек. С активной мощностью 1500 Вт и полной мощностью 1500 В·А, данное устройство обеспечивает стабильную работу подключенных устройств даже при значительных нагрузках. Форм-фактор Rack/Tower позволяет устанавливать ИБП Powercom как в серверную стойку, так и на пол, что делает его универсальным для различного рода применений. Устройство обеспечит чистую синусоидальную форму напряжения, что жизненно важно для наиболее чувствительного оборудования. Время переключения на батарею составляет всего 6 мс, что гарантирует мгновенную реакцию на перебои. ИБП рассчитан на работу с однофазными системами и имеет диапазон входного напряжения от 120 В до 276 В, что позволяет ему справляться с широким спектром электрических условий. Он оснащен свинцово-кислотными батареями, которые обеспечивают до 2 минут автономной работы при полной нагрузке. Это время может быть достаточным для корректного завершения работы подключенного оборудования или переключения на резервные источники питания. Кроме того, устройство оборудовано розетками типа С13, что делает его совместимым с различными подключаемыми устройствами. С весом 18,7 кг, данный ИБП является весьма портативным в своем классе, что облегчает его транспортировку и установку. Powercom — это надежность и уверенность в обеспечении бесперебойной работы вашего оборудования.



Теги товара: с чистой синусоидой

Отзывы о товаре Powercom Next, On-Line, 1500VA/1500W, Rack/Tower




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Характеристики
Бренд
Powercom
Тип товара
ИБП
Форм-фактор
Rack/Tower
Топология
с двойным преобразованием (онлайн)
Активная мощность, Вт
1500
Полная мощность, ВА
1500
Количество фаз
1
Тип формы напряжения
чистая синусоида
Время переключения на батарею, мс
6
Время работы при полной нагрузке
2
Мин. входное напряжение, В
120
Макс. входное напряжение, В
276
Развернуть
Тип батареи
свинцово-кислотный
Тип розеток
С13
Общее количество розеток
8
Страна производитель
Китай
Описание
Источники бесперебойного питания Powercom предлагают надежную защиту для ваших электроприборов с высокими требованиями по качеству электрического сигнала. Этот ИБП оснащен передовой топологией с двойным преобразованием (Онлайн), что обеспечивает превосходную защиту от колебаний напряжения и мгновенные переключения на резервное питание без задержек. С активной мощностью 1500 Вт и полной мощностью 1500 В·А, данное устройство обеспечивает стабильную работу подключенных устройств даже при значительных нагрузках. Форм-фактор Rack/Tower позволяет устанавливать ИБП Powercom как в серверную стойку, так и на пол, что делает его универсальным для различного рода применений. Устройство обеспечит чистую синусоидальную форму напряжения, что жизненно важно для наиболее чувствительного оборудования. Время переключения на батарею составляет всего 6 мс, что гарантирует мгновенную реакцию на перебои. ИБП рассчитан на работу с однофазными системами и имеет диапазон входного напряжения от 120 В до 276 В, что позволяет ему справляться с широким спектром электрических условий. Он оснащен свинцово-кислотными батареями, которые обеспечивают до 2 минут автономной работы при полной нагрузке. Это время может быть достаточным для корректного завершения работы подключенного оборудования или переключения на резервные источники питания. Кроме того, устройство оборудовано розетками типа С13, что делает его совместимым с различными подключаемыми устройствами. С весом 18,7 кг, данный ИБП является весьма портативным в своем классе, что облегчает его транспортировку и установку. Powercom — это надежность и уверенность в обеспечении бесперебойной работы вашего оборудования.


Теги товара: с чистой синусоидой
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Отзывы


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