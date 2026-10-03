ИБП Powercom Smart King Pro+ SPR-2000 LCD
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Характеристики
Описание товара ИБП Powercom Smart King Pro+ SPR-2000 LCD
Источники бесперебойного питания Powercom представляют собой надежные устройства, обеспечивающие стабильную работу оборудования в случае перебоев с электроснабжением. Этот линейно-интерактивный ИБП обладает рядом характеристик, делающих его идеальным выбором как для домашних офисов, так и для малого бизнеса. Основные характеристики: - Активная мощность составляет 1200 Вт, обеспечивая эффективное питание подключенных устройств. - Полная мощность достигает 1500 В·А, что позволяет поддерживать работу различных типов оборудования. - Оснащен восемью розетками, все из которых поддерживают питание от батареи, что увеличивает степень защищенности подключенных устройств. - Высокий уровень защиты от скачков напряжения с максимальной поглощаемой энергией импульса в 420 Дж. - Время переключения на батарею всего 4 мс, что обеспечивает мгновенную реакцию на сбои в электросети. - Выходное напряжение имеет форму чистой синусоиды, что важно для чувствительных устройств. - ИБП работает с однофазной сетью и рассчитан на минимальное входное напряжение 165 В. - Устройство имеет форм-фактор Rack/Tower, позволяющий устанавливать его как в стойку, так и как отдельностоящее. При своем весе в 18,8 кг, этот ИБП обеспечит работу подключенных устройств при полной нагрузке в течение 1 минуты, предоставляя достаточно времени для корректного завершения работы или переключения на другой источник питания. Бренд Powercom гарантирует высокое качество и надежность, что делает данный источник бесперебойного питания отличным решением для обеспечения стабильной работы вашего оборудования.
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Теги товара: линейно-интерактивные, со стабилизатором, с чистой синусоидой
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Теги товара: линейно-интерактивные, со стабилизатором, с чистой синусоидой
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