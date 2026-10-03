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ИБП Powercom Smart King Pro+ SPR-2000 LCD купить с доставкой в Москве
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ИБП Powercom Smart King Pro+ SPR-2000 LCD

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Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
ИБП
Форм-фактор
Rack/Tower
Топология
линейно-интерактивный
Активная мощность, Вт
1200
Полная мощность, ВА
1500
Количество фаз
1
Время работы при полной нагрузке
1
Тип розеток
С13
Общее количество розеток
8
  • ИБП Powercom Smart King Pro+ SPR-2000 LCD - фото 1
  • ИБП Powercom Smart King Pro+ SPR-2000 LCD - фото 2
  • ИБП Powercom Smart King Pro+ SPR-2000 LCD - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
41 000 руб. 
Начислим 800 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 292669
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
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ИБП Powercom Smart King Pro+ SPR-2000 LCD
41 000 руб.
  • Гарантия производителя: 1 год
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Powercom
Тип товара
ИБП
Форм-фактор
Rack/Tower
Топология
линейно-интерактивный
Особенности
встроенный стабилизатор
Активная мощность, Вт
1200
Полная мощность, ВА
1500
Количество фаз
1
Тип формы напряжения
чистая синусоида
Время переключения на батарею, мс
4
Время работы при полной нагрузке
1
Мин. входное напряжение, В
165
Макс. входное напряжение, В
300
Максимальная поглощаемая энергия импульса
420
Тип батареи
свинцово-кислотный
Тип розеток
С13
Общее количество розеток
8
Количество розеток с питанием от батареи
8
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
58х57х20
Вес, кг.
22.3

Описание товара ИБП Powercom Smart King Pro+ SPR-2000 LCD

Источники бесперебойного питания Powercom представляют собой надежные устройства, обеспечивающие стабильную работу оборудования в случае перебоев с электроснабжением. Этот линейно-интерактивный ИБП обладает рядом характеристик, делающих его идеальным выбором как для домашних офисов, так и для малого бизнеса. Основные характеристики: - Активная мощность составляет 1200 Вт, обеспечивая эффективное питание подключенных устройств. - Полная мощность достигает 1500 В·А, что позволяет поддерживать работу различных типов оборудования. - Оснащен восемью розетками, все из которых поддерживают питание от батареи, что увеличивает степень защищенности подключенных устройств. - Высокий уровень защиты от скачков напряжения с максимальной поглощаемой энергией импульса в 420 Дж. - Время переключения на батарею всего 4 мс, что обеспечивает мгновенную реакцию на сбои в электросети. - Выходное напряжение имеет форму чистой синусоиды, что важно для чувствительных устройств. - ИБП работает с однофазной сетью и рассчитан на минимальное входное напряжение 165 В. - Устройство имеет форм-фактор Rack/Tower, позволяющий устанавливать его как в стойку, так и как отдельностоящее. При своем весе в 18,8 кг, этот ИБП обеспечит работу подключенных устройств при полной нагрузке в течение 1 минуты, предоставляя достаточно времени для корректного завершения работы или переключения на другой источник питания. Бренд Powercom гарантирует высокое качество и надежность, что делает данный источник бесперебойного питания отличным решением для обеспечения стабильной работы вашего оборудования.

Отзывы о товаре ИБП Powercom Smart King Pro+ SPR-2000 LCD




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Характеристики
Бренд
Powercom
Тип товара
ИБП
Форм-фактор
Rack/Tower
Топология
линейно-интерактивный
Особенности
встроенный стабилизатор
Активная мощность, Вт
1200
Полная мощность, ВА
1500
Количество фаз
1
Тип формы напряжения
чистая синусоида
Время переключения на батарею, мс
4
Время работы при полной нагрузке
1
Мин. входное напряжение, В
165
Развернуть
Макс. входное напряжение, В
300
Максимальная поглощаемая энергия импульса
420
Тип батареи
свинцово-кислотный
Тип розеток
С13
Общее количество розеток
8
Количество розеток с питанием от батареи
8
Страна производитель
Китай
Описание
Источники бесперебойного питания Powercom представляют собой надежные устройства, обеспечивающие стабильную работу оборудования в случае перебоев с электроснабжением. Этот линейно-интерактивный ИБП обладает рядом характеристик, делающих его идеальным выбором как для домашних офисов, так и для малого бизнеса. Основные характеристики: - Активная мощность составляет 1200 Вт, обеспечивая эффективное питание подключенных устройств. - Полная мощность достигает 1500 В·А, что позволяет поддерживать работу различных типов оборудования. - Оснащен восемью розетками, все из которых поддерживают питание от батареи, что увеличивает степень защищенности подключенных устройств. - Высокий уровень защиты от скачков напряжения с максимальной поглощаемой энергией импульса в 420 Дж. - Время переключения на батарею всего 4 мс, что обеспечивает мгновенную реакцию на сбои в электросети. - Выходное напряжение имеет форму чистой синусоиды, что важно для чувствительных устройств. - ИБП работает с однофазной сетью и рассчитан на минимальное входное напряжение 165 В. - Устройство имеет форм-фактор Rack/Tower, позволяющий устанавливать его как в стойку, так и как отдельностоящее. При своем весе в 18,8 кг, этот ИБП обеспечит работу подключенных устройств при полной нагрузке в течение 1 минуты, предоставляя достаточно времени для корректного завершения работы или переключения на другой источник питания. Бренд Powercom гарантирует высокое качество и надежность, что делает данный источник бесперебойного питания отличным решением для обеспечения стабильной работы вашего оборудования.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


ИБП Powercom Smart King Pro+ SPR-2000 LCD - данный товар вы можете купить по цене 41000 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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