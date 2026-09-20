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Источник бесперебойного питания Powerman Online 2000 (IEC320) купить с доставкой в Москве
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Источник бесперебойного питания Powerman Online 2000 (IEC320)

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Источник бесперебойного питания Powerman Online 2000 (IEC320) - фото 1
Источник бесперебойного питания Powerman Online 2000 (IEC320) - фото 2
Источник бесперебойного питания Powerman Online 2000 (IEC320) - фото 3
Источник бесперебойного питания Powerman Online 2000 (IEC320) - фото 4
Источник бесперебойного питания Powerman Online 2000 (IEC320) - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Источники бесперебойного питания
  • Источник бесперебойного питания Powerman Online 2000 (IEC320) - фото 1
  • Источник бесперебойного питания Powerman Online 2000 (IEC320) - фото 2
  • Источник бесперебойного питания Powerman Online 2000 (IEC320) - фото 3
  • Источник бесперебойного питания Powerman Online 2000 (IEC320) - фото 4
  • Источник бесперебойного питания Powerman Online 2000 (IEC320) - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
40 830 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 539805
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Характеристики

Бренд
POWERMAN
Тип товара
Источники бесперебойного питания
Размеры в упаковке, см
57х44х27
Вес, кг.
11

Описание товара Источник бесперебойного питания Powerman Online 2000 (IEC320)

ИБП Powerman ONLINE 2000 осуществляет двойное преобразование энергии. Этот тип источников бесперебойного питания обеспечивает наиболее качественные условия электропитания, поэтому модели можно «доверить» самое важное для вас оборудование, например – бытовую технику или сетевые устройства. ИБП оснащен 3 евророзетками с функцией резервирования питания, подключить к которым можно как непосредственно оборудование, так и сетевые фильтры или разветвители питания. Последний вариант будет для вас актуален в случае, если количество единиц техники, находящейся в эксплуатации, превышает количество розеток, которыми оснащен ИБП. ИБП Powerman ONLINE 2000 характеризуется значительной выходной мощностью: этот показатель равен 1800 Вт. Время автономной работы техники, подключенной к источнику бесперебойного питания, зависит от ее суммарной потребляемой мощности.

Отзывы о товаре Источник бесперебойного питания Powerman Online 2000 (IEC320)




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Характеристики
Бренд
POWERMAN
Тип товара
Источники бесперебойного питания
Описание
ИБП Powerman ONLINE 2000 осуществляет двойное преобразование энергии. Этот тип источников бесперебойного питания обеспечивает наиболее качественные условия электропитания, поэтому модели можно «доверить» самое важное для вас оборудование, например – бытовую технику или сетевые устройства. ИБП оснащен 3 евророзетками с функцией резервирования питания, подключить к которым можно как непосредственно оборудование, так и сетевые фильтры или разветвители питания. Последний вариант будет для вас актуален в случае, если количество единиц техники, находящейся в эксплуатации, превышает количество розеток, которыми оснащен ИБП. ИБП Powerman ONLINE 2000 характеризуется значительной выходной мощностью: этот показатель равен 1800 Вт. Время автономной работы техники, подключенной к источнику бесперебойного питания, зависит от ее суммарной потребляемой мощности.
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Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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